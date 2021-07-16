«Перенос Олимпиады был ударом». Знаменосец сборной Софья Великая — о суевериях и золоте

Для саблистки Софьи Великой предстоящая Олимпиада станет уже четвёртой в карьере. Что мотивировало 36-летнюю легенду мирового фехтования остаться в спорте? Как она восприняла новость о том, что именно ей выпало нести флаг ОКР на церемонии открытия в Токио перед пустыми трибунами? Часто ли вспоминает драматичный финал Игр-2016, в котором уступила Яне Егорян? На эти и другие вопросы Софья ответила в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

Софья Великая – саблистка, олимпийская чемпионка — 2016 в команде, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр — 2012 и 2016 в личном зачёте, восьмикратная чемпионка мира, глава комиссии спортсменов ОКР . Знаменосец сборной России (команды ОКР ) на Олимпиаде в Токио.

«Многое пришлось преодолеть из-за переноса Игр»

— Можете оценить степень своей готовности к Олимпиаде в Токио в сравнении с Рио-де-Жанейро?

— Подготовки совершенно разные! Такой подготовки, как сейчас, у меня, да и любого другого спортсмена в мире, никогда не было. Такого напряжения, связанного с ограничениями из-за пандемии, во всём, включая тренировочный процесс и передвижения, тоже никогда не было. Нам элементарно не хватало соревнований. Говорить об уровне подготовки достаточно сложно.

Я значительную часть времени с разрешения федерации готовилась по индивидуальной программе и достаточно поздно приступила к специальной подготовке. Но с каждым проведённым турниром, с каждым следующим тренировочным днём я чувствовала прогресс. У меня есть последний сбор, чтобы выйти на ещё более высокий уровень и подойти к Олимпиаде в хорошей форме.

Фото: Zasport

— Если смотреть на ваши последние результаты, то в личных турнирах они совсем не те, к которым привыкли болельщики. В командных же всё в полном порядке. Вас это настораживает?

— Нисколько, ведь всё идёт по плану. Я буду набирать и набирать непосредственно до старта соревнований. Я же особенный спортсмен, моя подготовка была выстроена с учётом всех нюансов – и возрастных, и физических. Я уже 20 лет занимаюсь любимым делом, такое бесследно не проходит. Главное — никуда не торопиться и ни о чём не забывать в процессе подготовки. Физически и психологически необходимо выйти на пик в самый нужный момент, не раньше и не позже.

— Перенос Олимпиады на год лично для вас минус или плюс?

— Об этом можно будет сказать только после завершения соревнований. Результат будет говорить сам за себя. Но, когда я узнала о переносе, это был настоящий удар. До этого находились в постоянном напряжении, поскольку никто ничего не знал. Готовиться целый год только к одному старту крайне сложно. А мы были лишены этапов Кубка мира и чемпионата Европы, где могли сравнить своё состояние с состоянием соперников, посмотреть на бои конкурентов. Но я считаю, что мы нормально пережили эту международную соревновательную «засуху», смогли не просто не растерять свои навыки, но и стать сильнее.

Честно говоря, многое пришлось преодолеть из-за этого переноса. После чемпионата мира 2019 года было просто невероятно тяжело. Как раз тогда я перешла на индивидуальную подготовку, снизила нагрузки, уделила больше внимания качеству тренировок, почувствовала, как восстанавливаю всё, что у меня было, и тут — пандемия. Ни тренировок, ни соревнований, ничего. Всё пришлось начинать с нуля. А когда набрала очень хорошую форму, сама заразилась. Сразу после сборов в Сочи в феврале этого года тест был положительным. К счастью, болезнь протекала в лёгкой форме – я простуду тяжелее переносила. Были и сомнения, и страх, и мысли о неизбежных поражениях. Но всё это уже позади. Теперь только вперёд.

«Согласна на повторение сценария Рио-де-Жанейро»

— Вам часто задают вопрос: «Ну когда ты уже закончишь?»?

— Постоянно. Но больше про себя думают, наверное (смеётся). И партнёрши по команде меняются, и соперницы из других сборных, а я вот пока выхожу на дорожку.

— Так что вас всё-таки удерживает в спорте?

— Ну вы же знаете, что у меня нет личного золота с Олимпиады. Были два вторых и четвёртое места с трёх предыдущих Игр. Признаюсь, если бы я выиграла олимпийское золото, то давно бы завершила карьеру. Но я не могу уйти, не попробовав добиться этой победы. Тем более к этому меня подталкивает невероятная поддержка болельщиков. Да, соревнования в Токио будут без зрителей, но я говорю не только о конкретном турнире. Мне приходит столько слов поддержки и добрых пожеланий от совершенно посторонних людей, это настолько мотивирует и вдохновляет, что сложно передать словами. Это как волна, но не та, которая тебя утопит, а та, которая несёт всё выше. Если говорить о цели – тут нечего скрывать. Свой шанс я должна использовать. Но уже нет того волнения, которое присутствовало на моих первых Играх и даже на вторых. Тем более я олимпийская чемпионка в команде, и те эмоции уже никогда не стереть из памяти.

— Как и те, наверное, которые вы испытали после поражения в финале Рио от Яны Егорян, хотя постоянно вели в счёте и оставался всего один удар до мечты?

— Да, однако я на этом не зацикливаюсь. У меня вся жизнь перед глазами пролетела после решающего удара в том бою. Но я вообще по жизни позитивный человек, постаралась всё это быстро отпустить и сосредоточиться на том, что даёт положительные эмоции. Мы живём только раз, не стоит хранить в себе негативные моменты. Я гораздо чаще вспоминаю победу в командном турнире в Рио, победу на чемпионате мира в Москве перед переполненными и ревущими трибунами. Это незабываемо!

Фото: Zasport

— Согласитесь на повторение бразильского сценария в Токио?

— Конечно, хотя я и назвала ту цель, достичь которую хочу. Но если мы ещё раз выиграем командой – это станет самой лучшей наградой. И любая медаль в личном турнире станет для меня крутым достижением.

— Уровень соперников представляете?

— Лишь примерно. Ты можешь десять раз обыграть одного соперника, а в следующем бою ему проиграть. Да, есть рейтинги, есть результаты, исходя из которых можно что-то нарисовать в голове, но каждый бой – маленькая жизнь, которая проживается по-новому. Главное, чтобы ты сам был готов к старту так, дабы потом не мог себя упрекнуть, чтобы сделал всё возможное и в плане физической подготовки, и в плане психологии. И вообще я считаю, что все спортсмены, которые начнут соревнования в Токио, уже могут считать себя чемпионами. Впервые сложилась ситуация, когда твой прилёт на место старта ещё ничего не означает — нужно пройти ещё массу тестов, выдержать все ограничения.

— Последний этап подготовки проходит в Хабаровске. Вы хоть раз были там на сборах или соревнованиях?

— Нет, условия здесь замечательные – принимающая сторона сделала всё, чтобы нашей команде было комфортно. Кстати, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв сам бывший фехтовальщик, мастер спорта. Первоначально у нас была другая логистика, но в связи с жёсткими ограничениями по ковиду всё пришлось поменять. 21 июля мы из Хабаровска полетим в Токио. Радует, что наша страна такая большая, поэтому к соревнованиям в любом часовом поясе можно подготовиться.

«Пообещала детям, что после Олимпиады всегда буду с ними»

— Для вас будет иметь какое-то значение, что на церемонии открытия вы понесёте не флаг нашей большой страны, а флаг Олимпийского комитета России? Да ещё при пустых трибунах.

— Честно? Нет. Я представляю свою страну, а то, что флаг будет немного другим, – ну и что? Ведь именно ОКР приложил огромные усилия для того, чтобы на Олимпиаду поехала полноценная команда. Наша задача в Токио не только показать свой результат, но и поработать на следующие поколения атлетов, которые должны выступать на Играх с флагом и гимном России. Пустые трибуны – это ничего не значит. С трибун всё равно ничего не видно, но ведь нас в трансляции покажут крупным планом. Так что пройдём с гордостью и уверенностью в том, что каждый спортсмен нашей сборной приехал в Токио, чтобы показать свой максимум и даже больше. Уверена, такой настрой у нас и будет.

— Не смущает, что ваш напарник-знаменосец Максим Михайлов намного выше?

— Нисколько. Я надеюсь, что флаг понесёт именно он, сильный мужчина, а я рядышком пойду и мешать ему не буду (смеётся). Мы пока не репетировали, но успеем ещё. Форму нам уже выдали, так что к церемонии готовы!

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— Как вам, кстати, новая олимпийская форма?

— Разговоров про компанию Zasport было много – да они, мол, ничего не умеют и так далее. Но вот я получила свою экипировку и поняла, что мне это просто нравится. Я приятно удивлена: всё подходит, словно с меня персонально размеры снимали. И цвета мне очень нравятся. Я люблю минимализм, а он во всей коллекции присутствует. Ну и надпись «Токио», стилизованная под иероглифы, очень удачная находка, на мой взгляд. С моей стороны никаких нареканий нет – мне приятно, что российская компания сделала яркую, красивую и современную коллекцию, сумела вовремя подстроиться под все требования, связанные с особым статусом команды.

Фото: Zasport

— Те спортсмены, которые несут флаг на церемонии открытия, далеко не всегда потом показывают ожидаемые результаты…

— Это суеверия, а я от них избавилась ещё в юности, много над собой работала в этом плане. Тем более что противоположных примеров тоже достаточно. Я уверена, что роль знаменосца не оказывает никакого отрицательного влияния на результат. У меня нет мыслей, что я сейчас возьму флаг и непременно проиграю. Напротив, это же дополнительная мотивация, гордость. История, в конце концов! Достойных спортсменов очень много, а знаменосцев – наперечёт.

Кстати, возможно, будь расписание Олимпиады немного другое, и флаг несли бы другие спортсмены. Самая титулованная спортсменка нашей сборной Светлана Ромашина – достойнейшая кандидатура. Но у них соревнования начинаются во второй половине Олимпиады, а потому заезд в олимпийскую деревню запланирован уже после церемонии открытия.

— Что сказали дети, когда провожали маму на Олимпиаду?

— Они уже привыкли к тому, что мама часто уезжает. Но на этот раз сын Олег спросил, почему мы расстаёмся так надолго. Я пообещала, что по возвращении всегда буду вместе с ними – с сыном и дочкой.

— Означает ли это…

— Что я завершу карьеру после Олимпиады? Я не буду делать это заявление сейчас. Мне хотелось бы попрощаться со спортом на «Московской сабле» при своих болельщиках. Но пока непонятно, состоится ли турнир в нынешнем году, и если да, то в какие сроки.