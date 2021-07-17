«Жизнь там трудна». Как русский прыгун в воду сбежал из олимпийской деревни

Сергей Немцанов хотел покинуть родину ещё в 1976-м, но вернулся в СССР, отказавшись от денег и девушки.

Одной из самых громких новостей ещё не начавшейся Олимпиады в Токио стал побег угандийского штангиста Джулиуса Сэкитолеко. Он покинул расположение своей команды, оставив записку со словами «Жизнь там трудна» и просьбой передать всё его имущество жене.

В истории нашей сборной был подобный случай. Только произошёл он не до соревнований, а после. В 1976-м в Монреале из олимпийской деревни сбежал советский спортсмен Сергей Немцанов, неудачно выступивший в прыжках в воду.

Побег после поражения

17-летний Сергей Немцанов приехал на Олимпиаду в Монреаль одним из фаворитов в прыжках с вышки. Молодой спортсмен из Бишкека воспитывался бабушкой. Когда Сергею было 13 лет, она переехала вместе с ним в Алма-Ату, где условия для тренировок мальчика были намного лучше. И Сергей шансом воспользовался. Он выполнял тройную норму на тренировках, в 16 лет стал чемпионом СССР среди юниоров, а в 17 считался одной из главных звёзд Советского Союза в прыжках.

Однако неожиданно для всех в Монреале он занял только девятое место в квалификации и не попал в финал. В тот же вечер молодого спортсмена должны были отправить в СССР, хотя остальные члены сборной команды оставались в Монреале. Когда пришло время возвращаться домой, Немцанова найти не смогли – сбежал.

Уже через несколько часов канадские и американские СМИ сообщили, что молодой советский спортсмен попросил политическое убежище.

Дочь миллиардера, яхты и свобода

В то время, когда весь мир обсуждал новость о побеге прыгуна из СССР, Сергей находился со своими новыми канадскими и американскими знакомыми. С ними он познакомился за два месяца до этого на соревнованиях «Канамекс», которые проходили в Америке и завершились красивой победой Немцанова. Там же он познакомился и с Кэрол Линднер, 21-летней американской прыгуньей, которая оказалась дочерью миллиардера.

Тот турнир явно повлиял на дальнейшее решение Сергея остаться в США. Немцанов после победы был окружён вниманием, проводил время со своей американской подругой, жил в комфортных гостиницах и отдыхал на яхте… Неудивительно, что красивая американская жизнь впечатлила молодого парня из советского Бишкека. Тогда Немцанов без лишних скандалов вернулся в СССР и продолжил подготовку к Олимпийским играм.

Однако на Играх последовал громкий провал. И когда после проигрыша в Монреале он вновь оказался со своими американскими знакомыми и богатой приятельницей, «выбрать свободу» захотелось ещё больше. Сказалось и действие алкоголя. Когда Немцанов протрезвел, все уже говорили о сбежавшем советском спортсмене. Сергей поддался на уговоры и обещания больших денег и согласился эмигрировать.

Речь бабушки

СССР потребовал у Канады выдать беглеца, ведь ему на тот момент было только 17 лет, а запросить политическое убежище было возможно только с 18.

Когда сбежавшего спортсмена нашли, он заявил о своём желании остаться в Канаде. Представители советского посольства не могли этого допустить. Немцанову на встрече включили магнитофонную запись слов бабушки Сергея, которая уговаривала внука остаться. И он остался, отказавшись от денег и западной жизни.

Советские власти пообещали юноше, что наказывать его не будут. Обещание выполнили, но на дальнейшей спортивной карьере Немцанова скандал с канадским побегом отразился. Отношение к нему стало совсем другим, оценки на соревнованиях ставили низкие, результаты пошли на спад. Его забрали в армию. И не в спортивную роту, а в стандартную воинскую часть под Семипалатинском. После этого о продолжении профессиональной спортивной карьеры прыгуну пришлось забыть.

После армии он женился, у него родился сын Денис, но начались проблемы с законом и алкоголем. Немцанов справился, семью сохранить не удалось. Он открыл автомастерскую в Алма-Ате, женился второй раз, у него появился второй ребёнок. А через некоторое время он уехал туда, куда так стремился в 1976-м. Его сына Дениса Немцанова пригласили учиться в США, и в этот раз Сергей решил от выпавшего шанса не отказываться.

Вряд ли у Джулиуса Сэкитолеко есть японская возлюбленная, которая является дочерью миллиардера. Но от жены 20-летний парень сбежал. Вернётся или его вернут, штангисту дома будет сложно. А о спорте точно придётся забыть. Это ему уже в жёстких выражениях пообещали.