«Плевать я хотел на деньги!» Советский атлет отказался бежать ради бабушки

В 2019-м участнику двух Олимпиад в прыжках в воду с вышки Сергею Немцанову исполнилось 60 лет. Он давно уже переехал в США, давно не даёт интервью и не любит вспоминать о том, что было в его жизни в 1976-м, во время Игр в Монреале. Та история взбудоражила весь мир.

Сирота на Олимпиаде

17-летний Сергей Немцанов ехал на Олимпиаду в Монреале одним из главных претендентов на победу в прыжках с вышки. Уроженец Сахалинской области Немцанов рос без родителей. Мать сдала его бабушке во Фрунзе (ныне Бишкек), а отец служил лётчиком в группировке советских войск в Венгрии.

Мальчишка был богато одарён природой, великолепно координирован. В школе он записался в секцию прыжков в воду, а когда стало ясно, что у него может быть большое будущее, тренер посоветовал ему искать более квалифицированного наставника. В итоге в 13 лет Сергей вместе с бабушкой переехали в Алма-Ату, где он стал заниматься с Галиной Михеевой.

В 16 лет выиграл чемпионат СССР среди юниоров, безупречно выполнив самую сложную программу. Секрет его успеха был не только в таланте – Немцанов мог выполнять на тренировке объём, намного превышающий то, что давали тренеры. Партнёры по сборной СССР вспоминали, что при норме в 100 прыжков Сергей делал в три раза больше.

В общем, в олимпийский сезон он буквально впрыгнул, не оставив никаких сомнений в том, что способен побороться за медаль на главном турнире для любого спортсмена. За два месяца до Олимпиады Немцанов с блеском выиграл соревнования «Канамекс» в США, но главное событие должно было случиться в Монреале.

Однако к соревнованиям Сергей оказался не готов. Лишь девятое место в квалификации и непопадание в финал. Другие советские прыгуны Владимир Алейник и Давид Амбарцумян выступили намного сильнее: Алейник стал бронзовым призёром, а Амбарцумян в финале занял седьмое место.

Прыжок в ловушку. Как любовь сломала советского прыгуна Прыгун Сергей Немцанов влюбился в американку, попытался бежать в Канаду, но оказался в ловушке и всеми презираемый вернулся на родину.

Бабушка или девушка?

Что стало причиной такой неудачи Немцанова? Скорее всего, 17-летний парень просто перегорел и не выдержал напряжения в борьбе с лучшими прыгунами мира. Может быть, он раньше времени расслабился, после «Канамекса» поверив в свою счастливую звезду. Может, просто был не его день.

Факт в том, что Немцанов даже не попал в финал. А на следующий день исчез из Олимпийской деревни. Канадские газеты и радио тут же сообщили, что юный советский прыгун попросил политического убежища. Сам Сергей услышал об этом, находясь в компании канадских и американских знакомых, которых завёл на том самом «Канамексе».

Они убедили его просто залить неудачу спиртным. Конечно, никого этим не удивишь, но знакомые спаивали 17-летнего несовершеннолетнего парня. Не исключено, что помимо спиртного были и наркотики. В этой компании были ушлые люди, которые убеждали Немцанова бросить всё, эмигрировать в Канаду и начать новую жизнь с дочкой миллиардера Кэрол Линднер. С американской прыгуньей, которая была старше на четыре года, Немцанов познакомился на том же злосчастном «Канамексе». Возможно, и было юношеское увлечение, но не до такой степени, как потом расписали в североамериканской прессе. Это подтверждали и сам Немцанов, и комсорг Елена Вайцеховская, ставшая на той Олимпиаде чемпионкой в прыжках с вышки.

Сергею предлагали $ 20 тыс., потом увеличили сумму в два раза.

Немцанов согласился. На встрече с сотрудниками советского посольства он подтвердил, что намерен остаться в Канаде. Но ведь делегация СССР тоже не дремала и ко второй встрече приготовила два козыря. Во-первых, представители советского посольства потребовали немедленной выдачи несовершеннолетнего гражданина СССР, ведь политическое убежище можно было предоставить только с 18 лет.

Во-вторых, сотрудники КГБ нашли в Алма-Ате бабушку Немцова, записали её обращение к внуку и передали канадским адвокатам, которые вели дело спортсмена. Юристы дали прыгуну послушать запись.

«У меня комок в горле, говорю канадцам: плевать я хотел на всё – своё будущее, карьеру — поехали в посольство...», – именно на такие слова Немцанова и рассчитывали в советском посольстве.

Между бабушкой и девушкой он выбрал родного человека. Политическим «бегунком» Немцанов пробыл ровно три недели.

Репрессий не было

Он вернулся в СССР.

Самое удивительное, что репрессий по отношению к Немцанову не было.

Сергей продолжил карьеру, поступил в вуз. Его результаты после Монреаля пошли на спад, прыгун с этим справился. В 1979 году Немцанов выиграл чемпионат СССР, пробился в олимпийскую сборную, но вновь остался без медали. В Москве он стал только седьмым, после чего его карьера фактически была закончена.

Окончательно Немцанов распрощался со спортом, когда его забрали в армию. Не в спортивную роту, а в самую настоящую армию. После дембеля он вернулся в Алма-Ату, женился, у него родился сын Денис. Однако в дальнейшем не всё в судьбе спортсмена складывалось гладко.

Проблемы с алкоголем, развод, принудительное лечение в лечебно-трудовом профилактории. Впрочем, Немцанов с этим справился. Он женился второй раз, в браке родилась дочь, а затем Сергей уехал с семьёй в США, куда пригласили на учёбу Дениса, также ставшего прыгуном в воду.