Все вместе – против кого? Почему новый девиз Олимпийских игр – полная глупость

Раньше каждый олимпиец на Играх мечтал стать быстрее, выше и сильнее всех своих соперников. А сейчас-то что ему делать?

«Все говорят, что мы вместе

Все говорят, но немногие знают, в каком».

Слова Виктора Цоя, пропетые ещё в 80-х, пожалуй, могли бы стать точной реакцией на новый девиз Олимпийских игр, утверждённый перед стартом Олимпиады в Токио.

Известную всем с детства фразу дополнили: «Быстрее, выше, сильнее – вместе».

И это – полная глупость. С какой стороны ни посмотри.

Девизу больше ста лет

Известно, что фразу «Быстрее, выше, сильнее» барон Пьер де Кубертен, возродивший Олимпиады, позаимствовал у французского священника Анри Дидона, открывавшего спортивные соревнования в колледже. Девиз в своём первоначальном виде «citius, fortius, altius» был утверждён первым олимпийским конгрессом в 1894 году (с упоминанием авторства Дидона) и появился на титульной странице первого выпуска официального бюллетеня МОК, вышедшего в июле 1894 года. Позднее лишь слова «сильнее» и «выше» поменялись местами.

Девиз – это один из неотъемлемых символов Олимпийских игр. Такой же, как эмблема с пятью кольцами, флаг, гимн, олимпийская клятва или огонь, зажигаемый в Греции.

Зачем разрушать ценности, которые всех устраивали более ста лет, – большой вопрос.

Новый девиз противоречит сам себе

Теперь девиз в контексте Олимпийских игр противоречит сам себе. Раньше подразумевалось, что каждый атлет стремится стать быстрее, выше и сильнее всех остальных. В этом ведь и есть суть спорта. А теперь что? Кого должен опередить атлет вместе со всеми? Тех, кто не вместе?

Официальный представитель МОК Марк Адамс объяснил изменение так:

«Идея слогана заключается в том, что ты не сможешь быть быстрее, выше или сильнее без команды, которая тебя окружает – как в спорте, так и в обычной жизни. Олимпийские ценности заключаются не только в личном превосходстве, что тоже важно, но и в том, что тебя окружает твоя команда, будь это тренер, семья или врач. Идея обновления слогана должна показать: если ты хочешь идти быстрее, то делай это самостоятельно, но если ты хочешь дойти далеко, то идти надо вместе».

Смешно только то, что в программе Олимпийских игр нет забегов на дальность. Все – на скорость. Где, по логике Марка Адамса, как раз и нужно действовать самостоятельно. Ну а про тренеров и команду вроде бы никто и не забывал – без неё топ-спортсмену не обойтись.

Ну да ладно. Ничего плохого в самом девизе нет, кроме того, что он звучит глупо.

Вот только эта ситуация говорит о том, что мелкие и нелепые изменения можно вносить и в эмблему, и в клятву спортсмена, и гимн чуть-чуть подправить. Ну а что – будет же лучше.

Вместе. Но по отдельности

Да и, вообще говоря, момент для утверждения девиза выбран максимально неудачный. Олимпиада в Токио точно не станет всеобщим праздником спорта для всех её участников, как это бывало раньше. Из-за коронавирусных ограничений спортсмены вынуждены до минимума сокращать социальные контакты даже внутри созданного «пузыря».

Ну и странно говорить «вместе» на Олимпиаде, где не будет не просто зрителей на трибунах, но и даже спортсменов из других команд или хотя бы членов семьи, приехавших в Токио.

Все вместе. Но каждый по отдельности. Желательно в своём номере.

Вместе с меньшинствами?

Многие видят в обновлённом девизе отсылку к объединению с представителями самых разных меньшинств. Мол, мы вместе с людьми другого цвета кожи, другой сексуальной ориентации и тому подобное. Но лица, представляющие МОК, подобных объяснений не приводят.

Варианта два. Либо они действительно не закладывали подобных смыслов и словом «вместе» просто пытаются подчеркнуть единение стран и народов в сложный период пандемии. Либо, что намного хуже, скрывают эти смыслы, не хотят открыто о них заявлять.

Хочется верить, что на флаге Олимпиады лет через пять не появится шестое, розовое, кольцо.