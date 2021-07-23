«Смотрим, кто-то лежит». Что случилось с российской лучницей на Олимпиаде в Токио?

Лучница сборной России Светлана Гомбоева потеряла сознание сразу после окончания квалификационного раунда, когда подошла к щиту посмотреть на результат последнего выстрела. Посмотрела, повернулась, немного прошла и упала. Сильнейшую в текущем сезоне лучницу сборной России сразу увели доктора. Теперь главный вопрос – сможет ли она продолжить соревнования? Уже через день российской сборной предстоит битва с украинками в командном турнире.
Гомбоева в квалификации выбила 630 баллов, показав 45-й результат. Для 23-летней Светланы, которая в нынешнем сезоне выиграла этап Кубка мира и стала чемпионкой Европы в команде, это довольно слабый показатель. Но причина стала ясна сразу после того, как россиянка подошла к щиту, чтобы посмотреть на результаты своих выстрелов, а затем пошла обратно.
«Мы с Еленой Осиповой как раз отходили от щитов, обсуждали наш результат. Повернулись – смотрим, что кто-то лежит. Поняли, что это Света, побежали быстрее к ней. Скорее всего это солнечный удар. Здесь очень жарко, асфальт прямо печёт. Волнение, конечно, тоже присутствует, но всё-таки главная причина – погода. Её увезли доктора», — поделилась с пресс-службой ОКР чемпионка мира, призёр Олимпиады-2016 Ксения Перова.
Первую помощь Гомбоевой оказали врачи команд Италии, Великобритании и США.
«Светлана Гомбоева возвращалась от щита после окончания квалификационного раунда, потеряла сознание и упала. Первыми к Светлане подошли врачи из других команд – Италии, Великобритании, США. Ей оказали первую помощь, после чего местные медики её увезли. Надеемся, что всё будет хорошо. Получается, что не выдержала – целый день на жаре. Такое в первый раз на моей памяти. Во Владивостоке, где мы тренировались до этого, погода была схожая. Но здесь сказалась духота», — отметил тренер сборной России Станислав Попов.
Теперь главный вопрос – сможет ли Светлана продолжить соревнования.
Ксения Перова уверена, что вопрос таким образом не стоит. Российская спортсменка была рядом с подругой по команде.
«Со Светой уже всё нормально. Врачи её осмотрели, дали попить воды. Сказали, что это был обычный солнечный удар, ей нужно прийти домой и поспать. Её уже отпустили. Света с нами, чувствует себя хорошо. Так что к командным соревнованиям она будет в строю», — отметила самая титулованная лучница российской сборной.
Плей-офф в личном турнире начнётся 28 июля со стадии 1/32 финала. Гомбоева на этой стадии должна встретиться с голландкой Габриэлой Шлёссер, показавшей в квалификации 20-й результат. Командный турнир среди женских сборных пройдёт уже 25 июля. На стадии 1/8 финала сойдутся сборные России и Украины.
Напомним, что на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро российская команда лучниц стала серебряным призёром.
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