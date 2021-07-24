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Медали России на Олимпиаде 2020 в Токио – результаты Летних Олимпийских игр на 24 июля 2021

Россия – третья в медальном зачёте Олимпиады-2020. Но радоваться этому точно рано
Михаил Чесалин
Россия – третья в медальном зачёте Олимпиады-2020
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В первый день Олимпийских игр наша сборная осталась без запланированного золота. Не проблема – во второй день побед будет две.

Первый день Олимпиады-2020 в Токио оказался богатым на сенсации и неожиданности. «Чемпионат» планировал, что в субботу россияне завоюют по одной награде каждого достоинства, но прогноз не оправдался. Серебро и бронза были, а вот золота – не было.

Две медали позволили России разделить третье место в медальном зачёте Олимпиады со сборными Италии, Японии и Сербии. Но это, если считать количество всех наград. Если исходить из подсчёта золота, то Россия, побед пока не имеющая, занимает десятое место. Так что радоваться пока рано. Грустить – тем более. Даже американцы не грустят, а у них в первый медальный день Олимпиады вообще нет наград. И когда такое было?

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Но самое интересно, что второе и третье места на пьедестале заняли не те, от кого этого сильно ждали. Анастасия Галашина вышла в финал в стрельбе из винтовки с восьмым результатом, а затем едва не завоевала золото. Жаль, дрогнула в самый последний момент, но оставила себе серебряную награды. Михаил Артамонов же проиграл в своей первой схватке на Играх, но сумел добраться до бронзы. Настоящей сенсацией была бы медаль шпажистки Айзанат Муртазаевой, посеянной под последним номером, но она осталась лишь четвёртой.

В то же время лидеры команд, на которых мы рассчитывали: дзюдоист Мшвидобадзе, саблист Ибрагимов и стрелок Черноусов не смогли даже и приблизиться к медалям.

Россиянин Артамонов проиграл на Олимпиаде первый же бой. Но дорвался до медали! Россиянин Артамонов проиграл на Олимпиаде первый же бой. Но дорвался до медали!

Но, будем надеяться, что сенсаций со знаком «минус» больше не будет. Ведь на второй день, согласно нашему прогнозу, Россия должна завоевать два золота и четыре бронзы!

Первая победа будет в стрельбе из лука. Да-да, вы не ослышались. Наши лучницы в командном зачёте вполне могут дотянуться даже до золота! Правда, сначала нужно обыграть Украину.

А второе золото достанется рапиристке Инне Дериглазовой. Она в великолепной форме и готова победить любую соперницу в мире. Главное – справиться со своими нервами.

Что касается бронзовых наград, то их можно ждать в дзюдо, тхэквондо, стрельбе и фехтовании: Наталья Кузютина добиралась до бронзы в Рио-де-Жанейро и может повторить свой успех. Татьяна Минина едет на свою первую Олимпиаду, но, по собственному признанию, только за медалью. Опытный Сергей Каменский входит в число лучших в мире стрелков из винтовки. А шпажист Сергей Бида уже готов реализовать свой потенциал на самом высоком уровне.

Так что болеем за наших. Ждём первого золота. И, конечно, считаем медали!

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