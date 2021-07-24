Россия – третья в медальном зачёте Олимпиады-2020. Но радоваться этому точно рано

В первый день Олимпийских игр наша сборная осталась без запланированного золота. Не проблема – во второй день побед будет две.

Первый день Олимпиады-2020 в Токио оказался богатым на сенсации и неожиданности. «Чемпионат» планировал, что в субботу россияне завоюют по одной награде каждого достоинства, но прогноз не оправдался. Серебро и бронза были, а вот золота – не было.

Две медали позволили России разделить третье место в медальном зачёте Олимпиады со сборными Италии, Японии и Сербии. Но это, если считать количество всех наград. Если исходить из подсчёта золота, то Россия, побед пока не имеющая, занимает десятое место. Так что радоваться пока рано. Грустить – тем более. Даже американцы не грустят, а у них в первый медальный день Олимпиады вообще нет наград. И когда такое было?

Но самое интересно, что второе и третье места на пьедестале заняли не те, от кого этого сильно ждали. Анастасия Галашина вышла в финал в стрельбе из винтовки с восьмым результатом, а затем едва не завоевала золото. Жаль, дрогнула в самый последний момент, но оставила себе серебряную награды. Михаил Артамонов же проиграл в своей первой схватке на Играх, но сумел добраться до бронзы. Настоящей сенсацией была бы медаль шпажистки Айзанат Муртазаевой, посеянной под последним номером, но она осталась лишь четвёртой.

В то же время лидеры команд, на которых мы рассчитывали: дзюдоист Мшвидобадзе, саблист Ибрагимов и стрелок Черноусов не смогли даже и приблизиться к медалям.

Но, будем надеяться, что сенсаций со знаком «минус» больше не будет. Ведь на второй день, согласно нашему прогнозу, Россия должна завоевать два золота и четыре бронзы!

Первая победа будет в стрельбе из лука. Да-да, вы не ослышались. Наши лучницы в командном зачёте вполне могут дотянуться даже до золота! Правда, сначала нужно обыграть Украину.

А второе золото достанется рапиристке Инне Дериглазовой. Она в великолепной форме и готова победить любую соперницу в мире. Главное – справиться со своими нервами.

Что касается бронзовых наград, то их можно ждать в дзюдо, тхэквондо, стрельбе и фехтовании: Наталья Кузютина добиралась до бронзы в Рио-де-Жанейро и может повторить свой успех. Татьяна Минина едет на свою первую Олимпиаду, но, по собственному признанию, только за медалью. Опытный Сергей Каменский входит в число лучших в мире стрелков из винтовки. А шпажист Сергей Бида уже готов реализовать свой потенциал на самом высоком уровне.

Так что болеем за наших. Ждём первого золота. И, конечно, считаем медали!