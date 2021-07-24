Россиянин Артамонов проиграл на Олимпиаде первый же бой. Но дорвался до медали!

Российский тхэквондист Михаил Артамонов сенсационно завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио в самой лёгкой весовой категории до 58 кг. Он уступил в первой схватке, но через утешительный бой получил шанс побиться за медаль и этот шанс не упустил. Российские зрители не увидели эту схватку в прямом эфире — только в интернете.

Артамонов — абсолютный лидер сборной России в легчайшей весовой категории. Ещё в 2017-м в 20 лет Михаил стал серебряным призёром чемпионата мира в корейском Муджу. На следующий год он стал чемпионом Европы при бешеной поддержке болельщиков в Казани.

Несмотря на эти достижения, на Олимпиаде в Токио Артамонов не считался явным претендентом на медаль. И в первой же схватке в острейшей борьбе уступил тунисцу Халилу Мохамеду Жендуби со счётом 18:25. Причём россиянин после первого раунда вёл с преимуществом в два очка, но решающим стал второй раунд, который Михаил уступил с разницей в семь очков.

Но в тхэквондо действуют те же правила, что в борьбе. Если спортсмен проиграл в первом раунде, а его соперник вышел в финал, то есть ещё шанс выйти на утешительную схватку и получить возможность всё-таки побороться за пьедестал. Тунисец Жендуби вышел в финал, а потому Артамонов прошёл в утешительный раунд.

Он разгромил сенегальца Соломона Денсе со счётом 27:5 и вышел на медальную схватку за бронзу. Его соперником был аргентинец Лукас Лаутаро Гусман. С ним Артамонов бился один раз в карьере и уступил в 2019-м со счётом 4:13. На сей раз было иначе.

Первый раунд боя за бронзу Артамонов уступил — аргентинец очень точно бил ногами в корпус и три удара были засчитаны. Но на первых же секундах второго раунда Михаил пробил ногой точно в голову сопернику, счёт сравнял, а затем не дал сопернику ни единого шанса.

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Артамонов был точнее, бил и в корпус, и в голову, и победил 15:10. Этот бой не был показан в прямом эфире по российскому телевидению — только в повторе. К тому моменту, когда на «России-1» включили показ схватки, она завершилась. Медаль Михаила стала для сборной России пятой в тхэквондо за всю историю участия.

Напомним, тхэквондо впервые был включён в олимпийскую программу в 2000-м в Сиднее. Первую медаль в новом виде программы сборной России принесла Наталья Иванова в категории свыше 67 кг. В той же категории, но в Лондоне в 2012-м, бронзовую медаль завоевала Анастасия Барышникова. А единственным двукратным призёром Игр в составе сборной России стал Алексей Денисенко, который в Лондоне стал бронзовым в категории до 58 кг, а в Рио-де-Жанейро завоевал серебро в категории до 68 кг.