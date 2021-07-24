Российские спортсмены продолжают борьбу за медали. У наших хорошие шансы на золото в дзюдо, фехтовании и тхэквондо.

Россия на Олимпиаде-2020. Второй день. Где и во сколько смотреть прямые трансляции

Завтра, 25 июля, Олимпийские игры в Токио продолжатся вторым соревновательным днём. Где смотреть Игры и как болеть за наших спортсменов? Рассказываем подробно, включая упоминания обо всех каналах. Смотрим и болеем!

25 июля, воскресенье. День второй

03:00. Волейбол. Женщины. Группа В. 1-й тур. Россия — Италия. Матч ТВ



04:30. Плавание. Мужчины. 400 м комплекс. Финал. Первый канал



04:35. Стрельба из лука. Женщины. Команды. 1/8 финала. Россия — Украина. Матч! Страна



04:55. Плавание. Мужчины. 400 м вольный стиль. Финал. Первый канал



05:00. Гандбол. Женщины. Группа В. 1-й тур. Россия — Бразилия. Первый канал



05:00. Стрельба. Женщины. Пневматический пистолет, 10 м. Финал. Матч! Страна



05:15. Плавание. Женщины. 400 м комплекс. Финал. Первый канал

05:35. Баскетбол 3х3. Мужчины. Групповой раунд. Россия — Бельгия. Матч ТВ



06:00. Плавание. Женщины. Эстафета 4х100 м вольный стиль. Финал. Первый канал



08:00. Баскетбол 3х3. Женщины. Групповой раунд. Монголия — Россия. Матч ТВ



08:55. Пляжный волейбол. Женщины. Россия — Италия. Матч ТВ



09:00. Стрельба. Мужчины. Пневматическая винтовка, 10 м. Финал. Россия 1



10:40. Стрельба из лука. Женщины. Командное первенство. Финал. Первый канал



12:35. Дзюдо. Женщины. До 52 кг. Финал. Матч ТВ



12:40. Баскетбол 3х3. Мужчины. Групповой раунд. Россия — Польша. Первый канал



13:00. Дзюдо. Мужчины. До 66 кг. Финал. Матч ТВ

15:00. Фехтование. Женщины. Рапира. Финал. Россия 1



15:25. Баскетбол 3х3. Женщины. Групповой раунд. Россия — США. Первый канал



15:45. Фехтование. Мужчины. Шпага. Финал. Россия 1



16:00. Тхэквондо. Женщины. До 57 кг. Финал. Первый канал



16:15. Тхэквондо. Мужчины. До 68 кг. Финал. Первый канал