Россия на Олимпиаде-2020. Второй день. Где и во сколько смотреть прямые трансляции

Завтра, 25 июля, Олимпийские игры в Токио продолжатся вторым соревновательным днём. Где смотреть Игры и как болеть за наших спортсменов? Рассказываем подробно, включая упоминания обо всех каналах. Смотрим и болеем!
25 июля, воскресенье. День второй
03:00. Волейбол. Женщины. Группа В. 1-й тур. Россия — Италия. Матч ТВ
04:30. Плавание. Мужчины. 400 м комплекс. Финал. Первый канал
04:35. Стрельба из лука. Женщины. Команды. 1/8 финала. Россия — Украина. Матч! Страна
04:55. Плавание. Мужчины. 400 м вольный стиль. Финал. Первый канал
05:00. Гандбол. Женщины. Группа В. 1-й тур. Россия — Бразилия. Первый канал
05:00. Стрельба. Женщины. Пневматический пистолет, 10 м. Финал. Матч! Страна
05:15. Плавание. Женщины. 400 м комплекс. Финал. Первый канал
05:35. Баскетбол 3х3. Мужчины. Групповой раунд. Россия — Бельгия. Матч ТВ
06:00. Плавание. Женщины. Эстафета 4х100 м вольный стиль. Финал. Первый канал
08:00. Баскетбол 3х3. Женщины. Групповой раунд. Монголия — Россия. Матч ТВ
08:55. Пляжный волейбол. Женщины. Россия — Италия. Матч ТВ
09:00. Стрельба. Мужчины. Пневматическая винтовка, 10 м. Финал. Россия 1
10:40. Стрельба из лука. Женщины. Командное первенство. Финал. Первый канал
12:35. Дзюдо. Женщины. До 52 кг. Финал. Матч ТВ
12:40. Баскетбол 3х3. Мужчины. Групповой раунд. Россия — Польша. Первый канал
13:00. Дзюдо. Мужчины. До 66 кг. Финал. Матч ТВ
15:00. Фехтование. Женщины. Рапира. Финал. Россия 1
15:25. Баскетбол 3х3. Женщины. Групповой раунд. Россия — США. Первый канал
15:45. Фехтование. Мужчины. Шпага. Финал. Россия 1
16:00. Тхэквондо. Женщины. До 57 кг. Финал. Первый канал
16:15. Тхэквондо. Мужчины. До 68 кг. Финал. Первый канал
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