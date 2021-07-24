Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Статьи

Олимпиада-2021 — расписание трансляций на 25 июля 2021, Олимпийские игры в Токио, где смотреть, какие каналы покажут

Россия на Олимпиаде-2020. Второй день. Где и во сколько смотреть прямые трансляции
Лев Лукин
Олимпиада 2021 — расписание трансляций на 25 июля
Комментарии
Российские спортсмены продолжают борьбу за медали. У наших хорошие шансы на золото в дзюдо, фехтовании и тхэквондо.

Завтра, 25 июля, Олимпийские игры в Токио продолжатся вторым соревновательным днём. Где смотреть Игры и как болеть за наших спортсменов? Рассказываем подробно, включая упоминания обо всех каналах. Смотрим и болеем!

Олимпиада-2020. 25 июля. Россия должна победить Украину, чтобы добраться до золота Олимпиада-2020. 25 июля. Россия должна победить Украину, чтобы добраться до золота

25 июля, воскресенье. День второй

03:00. Волейбол. Женщины. Группа В. 1-й тур. Россия — Италия. Матч ТВ

04:30. Плавание. Мужчины. 400 м комплекс. Финал. Первый канал

04:35. Стрельба из лука. Женщины. Команды. 1/8 финала. Россия — Украина. Матч! Страна

04:55. Плавание. Мужчины. 400 м вольный стиль. Финал. Первый канал

05:00. Гандбол. Женщины. Группа В. 1-й тур. Россия — Бразилия. Первый канал

05:00. Стрельба. Женщины. Пневматический пистолет, 10 м. Финал. Матч! Страна

05:15. Плавание. Женщины. 400 м комплекс. Финал. Первый канал

Олимпиада-2020: полное расписание соревнований

05:35. Баскетбол 3х3. Мужчины. Групповой раунд. Россия — Бельгия. Матч ТВ

06:00. Плавание. Женщины. Эстафета 4х100 м вольный стиль. Финал. Первый канал

08:00. Баскетбол 3х3. Женщины. Групповой раунд. Монголия — Россия. Матч ТВ

08:55. Пляжный волейбол. Женщины. Россия — Италия. Матч ТВ

09:00. Стрельба. Мужчины. Пневматическая винтовка, 10 м. Финал. Россия 1

10:40. Стрельба из лука. Женщины. Командное первенство. Финал. Первый канал

12:35. Дзюдо. Женщины. До 52 кг. Финал. Матч ТВ

12:40. Баскетбол 3х3. Мужчины. Групповой раунд. Россия — Польша. Первый канал

13:00. Дзюдо. Мужчины. До 66 кг. Финал. Матч ТВ

Олимпиада-2020: медальный зачёт

15:00. Фехтование. Женщины. Рапира. Финал. Россия 1

15:25. Баскетбол 3х3. Женщины. Групповой раунд. Россия — США. Первый канал

15:45. Фехтование. Мужчины. Шпага. Финал. Россия 1

16:00. Тхэквондо. Женщины. До 57 кг. Финал. Первый канал

16:15. Тхэквондо. Мужчины. До 68 кг. Финал. Первый канал

Поделиться
Теги Олимпиада 2020 ОИ-2020 •••

Заглавное фото: Du Yang/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021