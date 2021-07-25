Два дня назад наша команда едва не потеряла лучницу из-за солнечного удара. Но всё обошлось.

«С Украиной у нас была не стрельба, а позор». Но российские лучницы прорвались к медали!

Российские лучницы — снова серебряные.

Впервые в истории это достижение покорилось им на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. А в Токио наши девушки только подтвердили статус второй сильнейшей команды в мире. Россиянки уверенно прошли через украинок, американок и немок, а оставить их смогли только «роботы» из Кореи.

Досадно, но проиграть недосягаемым кореянкам уж точно не стыдно!

Россия чуть не осталась без лучницы

На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро наши лучницы сотворили сенсацию. В Бразилии россиянки показали лучший результат в истории своей страны и завоевали серебро. Туяна Дашидоржиева, Ксения Перова и Инна Степанова дружно рыдали на пьедестале и будто сами не могли поверить своему счастью. Впереди наших девушек оказались только совсем уж неземные кореянки.

Спустя пять лет состав нашей сенсационной команды сменился на две трети. Из медалисток Рио-де-Жанейро осталась только Ксения Перова. Но это совершенно не ослабило нашу команду. На Олимпиаде в Токио Светлана Гомбоева, Елена Осипова и Ксения Перова имели все шансы как минимум повторить результат пятилетней давности. А то и зарубиться с Кореей!

Но ещё до начала основной части соревнований россиянки заставили нас понервничать. Прямо после окончания квалификационного раунда Светлана Гомбоева потеряла сознание. Девушка пошла посмотреть результаты последнего выстрела, а затем внезапно рухнула на землю. Лучнице быстро оказали первую помощь и отвезли в больницу. Позже выяснилось, что это были последствия солнечного удара. Но вопрос, сможет ли Гомбоева продолжить соревнования, даже не стоял. Девушка быстро пришла в себя и начала готовиться к 1/8 командного турнира.

Наши лучницы разгромили Украину и США, но остались с серебром

Первая встреча — с украинками. Наши спортсменки уверенно взяли первые два сета, часто попадая в самый центр мишени. Ещё один выигранный раунд — и Россия бы оказалась в четвертьфинале! Однако третий сет с преимуществом в одно очко взяли украинки, и борьба продолжилась.

Впрочем, локальная неудача не выбила россиянок из колеи. Девушки собрались и в четвёртом сете не оставили соперницам ни шанса. Победа со счётом 6:2 и выход в полуфинал.

Правда, глава федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев такой работой на стрельбище был недоволен: «С Украиной у нас была не стрельба, а позор. Очень сложно было. Их так колбасило… Доволен, что дошли до финала», — дал волю эмоциям руководитель после окончания турнира.

Четвертьфинал для наших лучниц оказался лёгкой прогулкой. Россиянки выиграли все три сета и уверенно прошли в полуфинал, где им предстояло встретиться с немками.

А вот поединок с представительницами Германии заставил болельщиков понервничать. Первый сет лучницы свели вничью. А во втором россиянки едва не проиграли… Немки, в отличие от наших девушек, ни разу не попали меньше восьмёрки. Последней стрелой сета лидеру немецкой команды было достаточно попасть всего лишь в шестёрку. Однако немецкая лучница… попала в двойку. Последний сет успокоившиеся россиянки выиграли уже без труда.

А в финале их поджидали кореянки, которым наши девушки уже проигрывали золото в Рио.

К сожалению, сенсации не произошло и сейчас. «Роботов» из Кореи победить совершенно невозможно! За три сета соперницы пробили меньше девятки только один раз! А у наших девушек тем временем уже сдавали нервы. Всё чаще они попадали в восьмёрки.

В итоге — серебро. Снова. Но вряд ли эти медали можно назвать поражением. Ведь проиграть недосягаемым — совсем не зазорно.