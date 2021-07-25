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Медали России на Олимпиаде-2020 в Токио — результаты летних Олимпийских игр на 25 июля 2021

Россия — на третьем месте в «неправильном» медальном зачёте. Но в «правильном» всё хуже
Михаил Чесалин
Россия – 3-я в «неправильном» медальном зачёте ОИ
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Наша сборная 25 июля добыла одно золото. Хотя шансы были на три. А то и четыре!

Слишком долго ждать первой золотой медали России на Олимпиаде-2020 не пришлось. Уже рано утром по московскому времени Виталина Бацарашкина стала лучшей в стрельбе из пистолета.

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Это было отличное начало многообещающего дня. Но дальше как-то не задалось. Команда России в общей сложности собрала за воскресенье пять медалей, но золото так и осталось одно. Хотя могло быть три или даже четыре, если бы вообще всё складывалось в пользу России.

Олимпиада-2020: медальный зачёт

Мы предполагали, что сегодня золотые медали возьмут лучницы и фехтовальщица Дериглазова. Однако и там, и там у нас по поражению в финале и серебру. И если лучницы в какой-то мере получили от нас золото авансом (кореянки действительно очень сильны), то за рапиристку очень обидно: Инна очень классно шла по турнирной дистанции, но в финале оступилась.

Татьяна Минина в тхэквондо превзошла наши ожидания. Мы надеялись на бронзу, а она достала до серебра. Могло бы быть и золото — россиянка вела в финале, но не удержала преимущество.

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В фехтовании прогнозируемую медаль Биды по сути добыла Коробейникова. Тоже бронза.

И вот только дзюдо уже второй день абсолютно не оправдывает наших ожиданий. Это наши проблемы, конечно. Но и тренеры сборной по дзюдо вряд ли спят спокойно.

Россия за два дня набрала семь медалей и расположилась на пятом месте в командном зачёте, если считать золотые награды (том самом, который наши болельщики считают «правильным»), и на третьем, если считать общее количество (в «неправильном» зачёте, если по-народному).

Вроде и неплохо, если не сравнивать с сильнейшими соперниками. Вот сборная США, например. Накануне она впервые за почти полвека осталась без медалей в первый день Олимпиады. А за второй день американцы собрали десять наград, четыре золота. Два отобрали у нас.

Американцев теперь мы вряд ли догоним. Но своё третье место надо держать.

Согласно прогнозу «Чемпионата», завтра российские спортсмены должны добыть шесть наград, три из которых — золотые. Откуда так много? Давайте считать вместе.

Раз. Фехтование. В женской сабле у нас полный порядок. Софья Великая пять лет назад проиграла личное золото Яне Егорян. Яна в Токио не приехала, зато на Олимпиаде выступит Софья Позднякова. Претендентов на золото из нашей страны снова минимум двое.

Два. Тхэквондо. Максим Храмцов — чемпион мира, первый номер рейтинга. Если не он, то кто?

Три. Гимнастика. Командное многоборье у мужчин. Борьба с китайцами будет жаркой, но у нас отличная команда, способная показывать самые высокие результаты.

Что касается других наград, то мы ждём успеха в плавании от эстафеты 4х100 вольным стилем, от прыгунов в воду Бондаря и Минибаева и от той же женской сабли — к золоту добавится бронза.

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Новости. Олимпиада 2020
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