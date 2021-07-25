А могла бы стать гимнасткой! Как россиянка Татьяна Минина завоевала медаль в тхэквондо

Заключительной медалью второго дня Олимпиады для России стало серебро Татьяны Мининой в тхэквондо. С одной стороны – это замечательный результат. А с другой, как и всегда, обидно, потому что наша девушка могла зацепиться и за золотую награду. Но не судьба.
Делать нечего – решили пожениться
Татьяна Минина (в девичестве – Кудашова) – воспитанница челябинской спортивной школы «Корё».
С четырёх лет она занималась художественной гимнастикой. Когда Тане было девять, она пришла на тренировку своей подруги по тхэквондо – просто посмотреть. Однако тренер решил «поставить её в строй» – с этого и начался путь девочки к олимпийской медали. В свои 24 года Минина является пятикратной чемпионкой Европы и двукратным призёром чемпионатов мира.
А теперь ещё и серебряным призёром Олимпиады. А могла бы стать гимнасткой!
Серебра у Татьяны тоже много: в 2017 году она впервые выступила на взрослом чемпионате мира в Корее в весовой категории до 53 килограмм и заняла второе место, проиграв спортсменке из Турции. В 2019 в этой же весовой категории она вновь смогла добыть серебро.
Свои главные победы Татьяна одержала под фамилией Кудашова. А Мининой стала только в 2020-м. Мужем Татьяны стал призёр чемпионатов Европы по тхэквондо – Максим Минин. Сама Татьяна шутит, что в карантин у них появилось много свободного времени – вот и решили пожениться.
Серебро для россиянки
Татьяна легко продвигалась по турнирной сетке: уверенно победила спортсменок из Греции, Нигера и Олимпийской команды беженцев. Соперницей россиянки в финале стала 18-летняя американка Анастасия Золотич, которая до Олимпиады не добивалась серьёзных успехов на взрослом уровне.
Первый успешный удар в поединке нанесла Минина и заработала сразу три балла. До середины раунда она лидировала, и казалось, что соперница ей сильно уступает.
Однако американка сумела взвинтить темп противостояния, сравняла счёт ударом в голову, после нанесла ещё несколько ударов российской спортсменке и заставила её осторожничать. Под конец первого раунда американка вырвалась вперёд и вела со счётом 12:10.
Во втором раунде девушки выглядели чуть менее активно и нанесли всего лишь по одному удару. Удар по жилету Мининой принёс Золотич два балла. Татьяна ответила ударом в голову, заработала три очка и сократила отставание до 13:14. Всю интригу девушки оставили до третьего раунда.
Американка явно почувствовала себя в своей тарелке и шла в атаку. При счёте 14:18 в пользу Золотич Минина нарушила правило, что принесло американке ещё один балл. После этого Мининой удалось нанести только один удар, а Анастасия рядом точных попаданий довела дело до победы.
Поединок закончился со счётом 25:17 в пользу Золотич. У Мининой – серебро.
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