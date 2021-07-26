«Деньги решают всё». Юлия Ефимова недовольна организацией Олимпийских игр в Токио

Спортсменку поддержал и главный тренер Сергей Чепик, который с чемпионкой мира не общается. Он заговорил после катастрофы в эстафете.

Трёхкратный олимпийский призёр, многократная чемпионка мира Юлия Ефимова «наехала» на организаторов Олимпиады в Токио. В жёстких выражениях она заявила, что расписание турнира пловцов не позволяет показывать высокие результаты, а также назвала Игры нечестными. Спортсменку неожиданно поддержал главный тренер сборной России Сергей Чепик, который именно на расписание свалил катастрофический результат в мужской кролевой эстафете 4 по 100 м.

«Нечестная Олимпиада»

Ефимова на Олимпиаду в Токио приехала в плохом настроении. Она проиграла национальный отбор на свою коронную дистанцию 200 м брассом, а на стометровке, несмотря на специальную подготовку, шансов на медаль у Юлии ничтожно мало. Как и Евгения Чикунова, она пробилась в финал, но отрыв от тройки лидеров в результатах – огромный.

После полуфинального заплыва шестикратная чемпионка мира дала волю эмоциям, которые в ней просто бурлили. Ефимова жёстко наехала на оргкомитет, который поставил все решающие заплывы на утро, тогда как спортсмены всегда привыкли плавать в финалах и полуфиналах вечером. Сделано это было по настоянию бродкастеров из США, которые отваливают в казну МОК огромные деньги и диктуют свои условия.

«К сожалению, в нашем мире деньги решают всё, на спортсменов не только в нашей стране, но и везде глубоко… Плыли бы быстрее, если бы финалы были вечером, мировые рекорды штамповали бы. Зато непредсказуемо — выиграть может любой. Поздно вечером закончили, а уже рано вставать. Сколько бы ты ни тренировался, всё равно не идёт такой результат с утра», — цитирует Ефимову «РИА Новости».

МОК уже ответил на слова главной звезды сборной России. Да, это желание бродкастеров. Да, это не слишком удобно спортсменам. Но они дают деньги, так что терпите – всё для вас.

Кроме того, Ефимова выразила возмущение тем, что многих спортсменов отстраняют от соревнований из-за положительных тестов на ковид. «Нечестная Олимпиада получается», — сказала пловчиха, добавив, что настроение в таких условиях – никакое.

«Нас лишили возможности бороться за медаль»

Ефимову неожиданно поддержал главный тренер сборной Сергей Чепик. При этом Ефимова и наставник российской команды не общаются.

Именно неудачным расписанием Чепик объяснил провал, катастрофу – да любое определение подходит – в королевской эстафете 4 по 100 м вольным стилем. Андрей Минаков, Владислав Гринёв, Владимир Морозов и Климент Колесников заняли только седьмое место, хотя команда считалась претендентом как минимум на медаль, а при хороших раскладах – на победу. Просто потому, что по сезону плыли быстрее всех.

«Когда спрашивают, почему мы так проплыли, хочется задать встречный вопрос, а как получилось так, что перед эстафетой наших ведущих спортсменов Женю Рылова и Климента Колесникова на полуфинале 100 м на спине поставили так по расписанию, что лишили нас возможности бороться за медаль. Было 25 минут между этими стартами у Колесникова. Вопрос по графику стартов очень интересный, но никто его не задаёт. Обычно перерыв больше», — сказал Чепик.

А затем добавил, что в свою силу и выше проплыл только Минаков, который даже улучшил личный рекорд. Слабый результат Владислава Гринёва Чепик объяснил перенесённым коронавирусом. Зато ни слова не сказал про провал Владимира Морозова, который, как и Ефимова, долгое время живёт и тренируется в США и ни на одном крупном турнире не показывает результатов. Кстати, сам Гринёв говорит, что он просто не акклиматизировался, а сбор во Владивостоке был не нужен. Ефимова, пропустившая этот сбор, утверждала то же самое.

Ни слова Чепик не сказал и о том, почему в составе сборной России плыл переболевший «короной» спортсмен, который до сих пор не восстановился! Но во всём виновато расписание. Да к тому моменту, когда Колесников прыгал в воду на свой последний этап, эстафета была безнадёжно проиграна. Потому и упираться уже не было никакого смысла, у Климента впереди финал на 100 м на спине.

В общем, всё как всегда. Подводка к главному старту подвела. Но будем надеяться на лучшее.