Без шансов для Бразилии! Сборная России по волейболу лихо обыграла олимпийских чемпионов

Наши как поймали кураж в концовке первой партии, так больше и не дали бразильцам выдохнуть. Есть третья победа!

К матчу третьего тура сборные России и Бразилии подходили в одинаково прекрасном настроении: две стартовые победы позволяли командам спокойно смотреть в будущее и уже скорее думать не о выходе в плей-офф, а об обеспечении себе в нём наиболее выгодной сетки. Победитель встречи выходил на первое место в Группе B.

Начало первого сета проходило в абсолютно равной борьбе: ни одной из команд не удавалось создать сколько-нибудь серьёзного задела, игра шла очко в очко. Затем российской команде благодаря отличной игре на блоке удалось вырваться вперёд — 12:9. Предсказуемый тайм-аут позволил Бразилии моментально отыграться, после чего обе стороны словно отложили следующие попытки отрыва до конца партии.

В какой-то момент показалось, что этот самый отрыв удастся скорее бразильцам. Они повели 20:18, и очень многое решал длинный розыгрыш мяча — отставание в три очка могло оказаться смертельным. Однако россияне взяли и это очко, и следующие четыре — на блоке блестяще смотрелись Яковлев и Волков! Концовку партии наша команда уже не отдала, пусть даже оформить выигрыш сета удалось благодаря челленджу. Повтор подтвердил: после российской атаки мяч попал в боковую линию — 25:22.

Поймав кураж в концовке партии, россияне в том же духе начали и вторую, поведя 8:4 и 12:7. Затем, правда, появилась какая-то расхлябанность. Куда-то делась чёткость в действиях, при атаках начали приниматься рискованные, неоправданные решения. При счёте 14:12 Туомас Саммельвуо взял тайм-аут, но сильно не ругался: наоборот, обратил внимание, что в целом сборная ведёт игру, просто нужно брать свои очки.

К мнению главного тренера россияне незамедлительно прислушались, совершив новый рывок — 19:14. Наша сборная вновь действовала умно и уверенно — например, пару раз блокирующие грамотно просчитали ситуацию и вовремя убрали руки от летящих в аут мячей. Российская сборная была великолепна на блоке, заработала атака Михайлова — в общем, никаких шансов на спасение у бразильцев не было — 25:20.

Признав поражение во второй партии, соперники россиян попробовали вернуться в игру в третьей. Правда, под возвращением нужно понимать не отрыв, а повторение сценария стартового сета — с игрой очко в очко. Так продолжалось где-то до середины партии, когда россияне вновь начали отрываться.

В то время как российский блок в очередной раз демонстрировал свою эффективность, бразильцы словно разучились справляться с атакой россиян — 18:14. Победа? Сдаваться просто так команда Ренана Дал Зотто не собиралась, отыграла пару очков, но на большее её не хватило. В концовке сета Россия была просто неудержима, вбивая мячи в паркет. Окончательно всё стало ясно, когда при счёте 23:20 мяч после подачи Волкова задел сетку и упал на площадку с бразильской стороны.

Завершили россияне матч очередной отличной игрой на блоке — 25:20, лихая победа над действующими олимпийскими чемпионами в трёх партиях! Причём в двух из них — без особых шансов для соперника.

Теперь утром 1 августа россияне сыграют со скромной сборной Туниса, которая проиграла все три стартовых матча.