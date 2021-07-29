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Расписание трансляций Олимпийских игр в Токио 2021 по каналам 30 июля, где смотреть трансляции соревнований Олимпиады

Россия на Олимпиаде-2020. 30 июля. Где смотреть, как наши спортсмены побеждают?
Лев Лукин
Россия на Олимпиаде-2020. 30 июля — где смотреть
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В седьмой соревновательный день ждём медалей в дзюдо, плавании, фехтовании и стрельбе из лука.

Завтра, 30 июля, состоится седьмой соревновательный день Олимпийских игр – 2020 в Токио. Мы надеемся на то, что российские спортсмены смогут пополнить свою медальную копилку. Отличные шансы на это будут в финалах соревнований по плаванию, дзюдо, фехтованию и стрельбе из лука.

Где смотреть трансляции Олимпиады и как болеть за наших спортсменов? Рассказываем подробно, по всем телеканалам. Так что включаем и болеем!

Олимпиада-2020: полное расписание соревнований
Олимпийские игры — 2020: медальный зачёт

30 июля, пятница. День седьмой

02:45. Академическая гребля. Россия 1
02:55. Лёгкая атлетика. Матч ТВ
03:55. Велоспорт. BMX. Финалы. Матч! Страна
04:25. Плавание. Финалы. Матч ТВ
05:00. Дзюдо. Матч! Боец
05:30. Регби-7. Женщины. Россия — Новая Зеландия. Россия 1
05:50. Фехтование. Шпага. Команды. Мужчины. Матч ТВ
07:55. Стрельба. Женщины. Пистолет. Финал. Первый канал
08:00. Гребной слалом. Мужчины. Байдарки-одиночки. Полуфинал. Матч! Арена
08:40. Стрельба из лука. Женщины. Финал. Матч! Страна
08:50. Прыжки на батуте. Женщины. Финал. Синхронные прыжки в воду. Россия 1
09:00. Теннис. Мужчины. Одиночный разряд. Полуфинал. Хачанов — Карреньо-Буста. Матч ТВ
09:00. Теннис. Мужчины. Одиночный разряд. Микст. Полуфиналы. Парный разряд. Финалы. Матч! Игра
09:25. Водное поло. Женщины. Россия — США. Первый канал
09:55. Гребной слалом. Мужчины. Байдарки-одиночки. Финал. Матч! Арена
11:00. Дзюдо. Финалы. Матч ТВ
13:55. Настольный теннис. Мужчины. Финал. Матч! Страна.

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Заглавное фото: Tim de Waele/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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