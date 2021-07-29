Олимпиада-2020. 30 июля. Пловец Рылов уже стал героем. Но будет ли у него второе золото?

В седьмой соревновательный день Олимпийских игр – 2020 будет разыгран 21 комплект медалей.
У россиян есть все шансы попасть в тройку лучших в плавании, фехтовании и стрельбе из лука.
В плавании будет разыграно четыре комплекта медалей. В финале на 200 м на спине за победу будет бороться Евгений Рылов, который ранее выиграл олимпийское золото в стометровке на спине. В финальном заплыве на 200 м брассом впервые за долгое время не будет Юлии Ефимовой, но шансы на медаль есть у Евгении Чикуновой, вышедшей в финал со второго места.
Серебряные призёры Олимпиады-2020 в командном турнире по стрельбе из лука Елена Осипова и Ксения Перова будут вести борьбу за личные медали. В 1/8 финала Перова встретится со спортсменкой из Индии, а Ксения Перова с представительницей Великобритании.
В Токио россияне уже завоевали пять медалей в фехтовании. И у российских спортсменов есть все шансы выиграть ещё одну медаль в командных соревнованиях на шпагах среди мужчин. Соперниками россиян в четвертьфинале станут итальянцы.
Виталина Бацарашкина способна выиграть третью медаль Олимпиады-2020 в стрельбе. После квалификации она идёт четвёртой в стрельбе из пистолета с 25 м.
Дзюдоист Тамерлан Башаев будет бороться за попадание в финал в весовой категории свыше 100 кг. Серебряный призёр чемпионата мира из России в 1/8 встретится с сенегальским дзюдоистом.
В финале турнира по академической гребле выступят Анна Пракатень и Александр Вязовкин в женской и мужской одиночке, соответственно.
В пятницу в Токио начинаются соревнования легкоатлетов. Пройдут первые квалификации, четвертьфиналы и полуфиналы сразу в нескольких дисциплинах, однако россияне выступят только в одной из них. Михаил Акименко и Илья Иванюк будут бороться за попадание в финал по прыжкам в высоту.
В четвертьфинале турнира по боксу Имам Хатаев проведёт бой с представителем Испании Газимагомедом Джалидовым в весовой категории до 81 кг. Муслим Гаджимагомедов поборется за выход в полуфинал с немецким спортсменом Аммаром Абдулджаббара в весе до 91 кг. Андрей Замковой, выступающий в весе до 69 кг, встретится с грузинским боксёром Эскерханом Мадиевым.
Будут разыграны первые медали в прыжках на батуте. Россию в этом виде представит Яна Лебедева и Сусана Кочесок. Гребец Павел Эйгель попробует пройти в финал соревнований байдарок-одиночек. В полуфинале дисциплины BMX-рейс выступит россиянка Наталья Афремова.
В полуфинале теннисного турнира Карен Хачанов сыграет с испанцем Пабло Карреньо-Буста. Полуфинальные матчи проведут и две смешанные российские пары: это означает, что как минимум одна медаль в теннисе у России будет. Павлюченкова и Рублёв сыграют с австралийцами, Веснина и Карацев встретятся с сербами.
Россиянки проведут игру группового этапа по пляжному волейболу с командой из Австралии. Женская сборная России по регби-7 сыграет с представительницами Новой Зеландии. Ватерполистки встретятся с американками. А волейболисты сыграют с французами.
30 июля, пятница. День седьмой. Разыгрывается 21 комплект наград
Расписание финалов
03:33. Академическая гребля. Женщины. Одиночка. Финал А
03:45. Академическая гребля. Мужчины. Одиночка. Финал A
05:40. Велоспорт. BMX. Мужчины
05:50. Велоспорт. BMX. Женщины
04:05. Академическая гребля. Женщины. Восьмёрка. Финал А
04:25. Академическая гребля. Мужчины. Восьмёрка. Финал A
04:41. Плавание. Женщины. 200 м брасс
04:50. Плавание. Мужчины. 200 м на спине
04:59. Плавание. Женщины. 100 м вольный стиль
05:16. Плавание. Мужчины. 200 м комплекс
06:00. Стрельба. Женщины. Пистолет, 25 м
06:00. Теннис. Мужчины. Парный разряд
08:30. Прыжки на батуте. Женщины
09:30. Бадминтон. Микст
10.00. Гребной слалом. Мужчины. Байдарка-одиночка
10:45. Стрельба из лука. Женщины. Индивидуальное первенство
12:25. Дзюдо. Женщины. Свыше 78 кг
13:00. Дзюдо. Мужчины. Свыше 100 кг
13:30. Фехтование. Мужчины. Командная шпага
14:30. Лёгкая атлетика. Мужчины. 10000 м
15:00. Настольный теннис. Мужчины. Одиночный разряд
Полное расписание соревнований
01:30. Гольф. Мужчины. Раунд 2
01:45. Академическая гребля. Мужчины. Одиночка. Финал F
01:55. Академическая гребля. Женщины. Одиночка. Финал F
02:05. Академическая гребля. Мужчины. Одиночка. Финал E
02:15. Академическая гребля. Женщины. Одиночка. Финал E
02:25. Академическая гребля. Женщины. Одиночка. Финал D
02:35. Академическая гребля. Мужчины. Одиночка. Финал D
02:45. Академическая гребля. Женщины. Одиночка. Финал C
02:55. Академическая гребля. Мужчины. Одиночка. Финал C
03:00. Бадминтон. Женщины. Одиночный разряд. 1/4 финала
03:00. Бадминтон. Микст. За 3-е место
03:00. Волейбол. Мужчины. Группа A. 4-й тур. Канада — Венесуэла
03:00. Гандбол. Мужчины. Группа А. 4-й тур. Аргентина — Бразилия
03:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. 3000 м стипль-чез. 1/2 финала
03:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. Прыжки в высоту. Квалификация
03:00. Регби-7. Женщины. Группа B. 3-й тур. Фиджи — Бразилия
03:00. Стрельба. Женщины. Пистолет, 25 м. Квалификация. Скорость
03:05. Академическая гребля. Женщины. Одиночка. Финал B
03:15. Академическая гребля. Мужчины. Одиночка. Финал B
03:30. Конный спорт. Троеборье. Индивидуальное первенство. Выездка. 1-й день
03:30. Конный спорт. Троеборье. Командное первенство. Выездка. 1-й день
03:30. Регби-7. Женщины. Группа B. 3-й тур. Канада — Франция
03:30. Стрельба из лука. Женщины. Индивидуальное первенство. 1/8 финала
03:30. Хоккей на траве. Женщины. Группа A. 4-й тур. ЮАР — Германия
03:33. Академическая гребля. Женщины. Одиночка. Финал А
03:45. Академическая гребля. Мужчины. Одиночка. Финал A
03:45. Лёгкая атлетика. Мужчины. Метание диска. Квалификация
04:00. Баскетбол. Женщины. Группа C. 2-й тур. Бельгия — Пуэрто-Рико
04:00. Велоспорт. BMX. Мужчины. 1/2 финала.
04:00. Регби-7. Женщины. Группа C. 3-й тур. Китай — Япония
04:00. Фехтование. Мужчины. Командная шпага. 1/8 финала
04:00. Хоккей на траве. Мужчины. Группа A. 5-й тур. Австралия — Испания
04:05. Академическая гребля. Женщины. Восьмёрка. Финал А
04:15. Велоспорт. BMX. Женщины. 1/2 финала.
04:25. Академическая гребля. Мужчины. Восьмёрка. Финал A
04:25. Лёгкая атлетика. Женщины. 800 м. 1/4 финала
04:30. Плавание. Мужчины. 100 м баттерфляй. 1/2 финала
04:30. Регби-7. Женщины. Группа C. 3-й тур. Австралия — США
04:41. Плавание. Женщины. 200 м брасс. Финал
04:50. Плавание. Мужчины. 200 м на спине. Финал
04:59. Плавание. Женщины. 100 м вольный стиль. Финал
05:00. Бокс. Женщины. До 60 кг. 1/8 финала
05:00. Гандбол. Мужчины. Группа B. 4-й тур. Бахрейн — Япония
05:00. Дзюдо. Мужчины. Свыше 100 кг. 1/16 финала
05:00. Регби-7. Женщины. Группа A. 3-й тур. Великобритания — Кения
05:03. Бокс. Женщины. До 69 кг. 1/4 финала
05:05. Волейбол. Мужчины. Группа B. 4-й тур. Бразилия — США
05:15. Дзюдо. Женщины. Свыше 78 кг. 1/16 финала
05:16. Плавание. Мужчины. 200 м комплекс. Финал
05:25. Лёгкая атлетика. Мужчины. 400 м с барьерами. 1/4 финала
05:25. Фехтование. Мужчины. Командная шпага. 1/4 финала
05:30. Плавание. Женщины. 200 м на спине. 1/2 финала
05:30. Регби-7. Женщины. Группа A. 3-й тур. Новая Зеландия — Россия
05:40. Велоспорт. BMX. Мужчины. Финал
05:45. Дзюдо. Мужчины. Свыше 100 кг. 1/8 финала
05:45. Хоккей на траве. Женщины. Группа A. 4-й тур. Ирландия — Индия
05:50. Велоспорт. BMX. Женщины. Финал
05:50. Фехтование. Мужчины. Командная шпага. За 5-8 места
06:00. Бейсбол. Группа A. 2-й тур. Мексика — Доминиканская Республика
06:00. Стрельба. Женщины. Пистолет, 25 м. Финал
06:00. Теннис. Мужчины. Парный разряд. Финал
06:00. Теннис. Микст. 1/2 финала
06:00. Теннис. Мужчины. Парный разряд. Матч за 3-е место
06:05. Парусный спорт. Женщины. Лазер Радиал. Гонка 9
06:05. Парусный спорт. Мужчины. 49-й. Гонка 7
06:05. Парусный спорт. Мужчины. 470. Гонка 5
06:10. Дзюдо. Женщины. Свыше 78 кг. 1/8 финала
06:15. Парусный спорт. Женщины. 470. Гонка 5
06:15. Лёгкая атлетика. Женщины. 100 м. 1/4 финала
06:15. Хоккей на траве. Мужчины. Группа B. 5-й тур. Канада — ЮАР
06:15. Лёгкая атлетика. Женщины. 100 м. 1/4 финала
06:36. Бокс. Мужчины. До 69 кг. 1/4 финала
06:45. Дзюдо. Мужчины. Свыше 100 кг. 1/4 финала
07:00. Дзюдо. Женщины. Свыше 78 кг. 1/4 финала
07:00. Парусный спорт. Мужчины. 49-й. Гонка 8
07:00. Парусный спорт. Женщины. Лазер Радиал. Гонка 10
07:00. Парусный спорт. Мужчины. 470. Гонка 6
07:00. Прыжки на батуте. Женщины. Квалификация
07:06. Бокс. Мужчины. До 81 кг. 1/4 финала
07:15. Парусный спорт. Женщины. 470. Гонка 6
07:39. Бокс. Мужчины. До 91 кг. 1/4 финала
07:40. Фехтование. Мужчины. Командная шпага. 1/2 финала
07:40. Баскетбол. Женщины. Группа B. 2-й тур. США — Япония
08:00. Водное поло. Женщины. Группа A. 4-й тур. ЮАР — Нидерланды
08:00. Гребной слалом. Мужчины. Байдарка-одиночка. 1/2 финала
08:00. Парусный спорт. Мужчины. 49-й. Гонка 9
08:15. Гандбол. Мужчины. Группа А. 4-й тур. Франция — Испания
08:20. Волейбол. Мужчины. Группа A. 4-й тур. Япония — Польша
08:30. Прыжки на батуте. Женщины. Финал
08:30. Фехтование. Мужчины. Командная шпага. За 5-6 места
08:35. Парусный спорт. Мужчины. Лазер. Гонка 9
08:30. Фехтование. Мужчины. Командная шпага. За 7-8 места
08:45. Стрельба из лука. Женщины. Индивидуальное первенство. 1/4 финала
08:50. Парусный спорт. Женщины. 49-й. Гонка 7
09:00. Теннис. Мужчины. Одиночный разряд. 1/2 финала
09:00. Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 3 м. Предварительный раунд
09:30. Водное поло. Женщины. Группа B. 4-й тур. США — Россия
09:30. Бадминтон. Микст. Финал
09:45. Стрельба из лука. Женщины. Индивидуальное первенство. 1/2 финала
09:50. Парусный спорт. Женщины. 49-й. Гонка 8
10.00. Гребной слалом. Мужчины. Байдарка-одиночка. Финал
10:00. Парусный спорт. Мужчины. Лазер. Гонка 10
10:15. Гандбол. Мужчины. Группа B. 4-й тур. Швеция — Египет
10:25. Волейбол. Мужчины. Группа B. 4-й тур. Аргентина — Тунис
10.30. Стрельба из лука. Женщины. Индивидуальное первенство. За 3-е место
10:30. Регби-7. Женщины. За 9-12 места.
10:45. Стрельба из лука. Женщины. Индивидуальное первенство. Финал
10:45. Бадминтон. Женщины. Одиночный разряд. 1/4 финала
10:50. Парусный спорт. Женщины. 49-й. Гонка 9
11:00. Бокс. Женщины. До 60 кг. 1/8 финала
11:00. Дзюдо. Женщины. Свыше 78 кг. Утешительный раунд
11:00. Регби-7. Женщины. За 9-12 места.
11:00. Футбол. Женщины. 1/4 финала. Канада – Бразилия.
11:15. Дзюдо. Мужчины. Свыше 100 кг. Утешительный раунд
11:20. Баскетбол. Женщины. Группа B. 2-й тур. Франция — Нигерия
11:30. Дзюдо. Женщины. Свыше 78 кг. 1/2 финала
11:30. Регби-7. Женщины. 1/4 финала.
11:45. Дзюдо. Мужчины. Свыше 100 кг. 1/2 финала
12:00. Регби-7. Женщины. 1/4 финала.
12:00. Футбол. Женщины. 1/4 финала. Великобритания – Австралия
12:03. Бокс. Женщины. До 69 кг. 1/4 финала
12:10. Дзюдо. Женщины. Свыше 78 кг. За 3-е место
12:15. Бадминтон. Мужчины. Парный разряд. 1/2 финала
12:18. Бокс. Мужчины. До 69 кг. 1/4 финала
12:20. Водное поло. Женщины. Группа B. 4-й тур. Япония — Венгрия
13:50. Водное поло. Женщины. Группа A. 4-й тур. Испания — Австралия
12:25. Дзюдо. Женщины. Свыше 78 кг. Финал
12:30. Регби-7. Женщины. 1/4 финала.
12:30. Фехтование. Мужчины. Командная шпага. За 3-е место
12:30. Хоккей на траве. Мужчины. Группа A. 5-й тур. Япония — Индия
12:40. Дзюдо. Мужчины. Свыше 100 кг. За 3-е место
13:00. Бейсбол. Группа B. 2-й тур. США — Израиль
13:00. Дзюдо. Мужчины. Свыше 100 кг. Финал
13:00. Лёгкая атлетика. Женщины. 5000 м. 1/2 финала
13:05. Лёгкая атлетика. Женщины. Тройной прыжок. Квалификация
13.06 Бокс. Мужчины. До 81 кг. 1/4 финала
13:25. Лёгкая атлетика. Женщины. Толкание ядра. Квалификация
13:54. Бокс. Мужчины. До 91 кг. 1/4 финала
14:00. Лёгкая атлетика. Микст. Эстафета 4x400 м. 1/2 финала
14:30. Лёгкая атлетика. Мужчины. 10000 м. Финал
13:00. Плавание. Мужчины. 50 м вольный стиль. Предварительные заплывы
13:00. Регби-7. Женщины. 1/4 финала.
13:00. Футбол. Женщины. 1/4 финала. Швеция — Япония
13:00. Хоккей на траве. Мужчины. Группа A. 5-й тур. Аргентина — Новая Зеландия
13:06. Бокс. Мужчины. До 81 кг. 1/4 финала
13:30. Гандбол. Мужчины. Группа B. 4-й тур. Португалия — Дания
13:30. Фехтование. Мужчины. Командная шпага. Финал
13:40. Волейбол. Мужчины. Группа A. 4-й тур. Италия — Иран
13:40. Плавание. Женщины. 50 м вольный стиль. Предварительные заплывы
14:00. Настольный теннис. Мужчины. Одиночный разряд. За 3-е место
14:00. Футбол. Женщины. 1/4 финала. Нидерланды — США
14:45. Хоккей на траве. Мужчины. Группа B. 5-й тур. Германия — Нидерланды
15:00. Баскетбол. Женщины. Группа C. 2-й тур. Китай — Австралия
15:00. Настольный теннис. Мужчины. Одиночный разряд. Финал
15:15. Хоккей на траве. Мужчины. Группа B. 5-й тур. Бельгия — Великобритания
15:20. Плавание. Мужчины. 1500 м вольный стиль. Предварительные заплывы
15:30. Гандбол. Мужчины. Группа A. 4-й тур. Германия — Норвегия
15:45. Волейбол. Мужчины. Группа B. 4-й тур. Россия — Франция
17:10. Плавание. Женщины. Комбинированная эстафета 4х100 м. Предварительные заплывы
17:25. Плавание. Мужчины. Комбинированная эстафета 4х100 м. Предварительные заплывы.
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