Олимпиада-2020. 30 июля. Пловец Рылов уже стал героем. Но будет ли у него второе золото?

В седьмой соревновательный день Олимпийских игр – 2020 будет разыгран 21 комплект медалей.

У россиян есть все шансы попасть в тройку лучших в плавании, фехтовании и стрельбе из лука.

В плавании будет разыграно четыре комплекта медалей. В финале на 200 м на спине за победу будет бороться Евгений Рылов, который ранее выиграл олимпийское золото в стометровке на спине. В финальном заплыве на 200 м брассом впервые за долгое время не будет Юлии Ефимовой, но шансы на медаль есть у Евгении Чикуновой, вышедшей в финал со второго места.

Серебряные призёры Олимпиады-2020 в командном турнире по стрельбе из лука Елена Осипова и Ксения Перова будут вести борьбу за личные медали. В 1/8 финала Перова встретится со спортсменкой из Индии, а Ксения Перова с представительницей Великобритании.

В Токио россияне уже завоевали пять медалей в фехтовании. И у российских спортсменов есть все шансы выиграть ещё одну медаль в командных соревнованиях на шпагах среди мужчин. Соперниками россиян в четвертьфинале станут итальянцы.

Виталина Бацарашкина способна выиграть третью медаль Олимпиады-2020 в стрельбе. После квалификации она идёт четвёртой в стрельбе из пистолета с 25 м.

Дзюдоист Тамерлан Башаев будет бороться за попадание в финал в весовой категории свыше 100 кг. Серебряный призёр чемпионата мира из России в 1/8 встретится с сенегальским дзюдоистом.

В финале турнира по академической гребле выступят Анна Пракатень и Александр Вязовкин в женской и мужской одиночке, соответственно.

В пятницу в Токио начинаются соревнования легкоатлетов. Пройдут первые квалификации, четвертьфиналы и полуфиналы сразу в нескольких дисциплинах, однако россияне выступят только в одной из них. Михаил Акименко и Илья Иванюк будут бороться за попадание в финал по прыжкам в высоту.

В четвертьфинале турнира по боксу Имам Хатаев проведёт бой с представителем Испании Газимагомедом Джалидовым в весовой категории до 81 кг. Муслим Гаджимагомедов поборется за выход в полуфинал с немецким спортсменом Аммаром Абдулджаббара в весе до 91 кг. Андрей Замковой, выступающий в весе до 69 кг, встретится с грузинским боксёром Эскерханом Мадиевым.

Будут разыграны первые медали в прыжках на батуте. Россию в этом виде представит Яна Лебедева и Сусана Кочесок. Гребец Павел Эйгель попробует пройти в финал соревнований байдарок-одиночек. В полуфинале дисциплины BMX-рейс выступит россиянка Наталья Афремова.

В полуфинале теннисного турнира Карен Хачанов сыграет с испанцем Пабло Карреньо-Буста. Полуфинальные матчи проведут и две смешанные российские пары: это означает, что как минимум одна медаль в теннисе у России будет. Павлюченкова и Рублёв сыграют с австралийцами, Веснина и Карацев встретятся с сербами.

Россиянки проведут игру группового этапа по пляжному волейболу с командой из Австралии. Женская сборная России по регби-7 сыграет с представительницами Новой Зеландии. Ватерполистки встретятся с американками. А волейболисты сыграют с французами.

30 июля, пятница. День седьмой. Разыгрывается 21 комплект наград

Расписание финалов

03:33. Академическая гребля. Женщины. Одиночка. Финал А

03:45. Академическая гребля. Мужчины. Одиночка. Финал A

05:40. Велоспорт. BMX. Мужчины

05:50. Велоспорт. BMX. Женщины

04:05. Академическая гребля. Женщины. Восьмёрка. Финал А

04:25. Академическая гребля. Мужчины. Восьмёрка. Финал A

04:41. Плавание. Женщины. 200 м брасс

04:50. Плавание. Мужчины. 200 м на спине

04:59. Плавание. Женщины. 100 м вольный стиль

05:16. Плавание. Мужчины. 200 м комплекс

06:00. Стрельба. Женщины. Пистолет, 25 м

06:00. Теннис. Мужчины. Парный разряд

08:30. Прыжки на батуте. Женщины

09:30. Бадминтон. Микст

10.00. Гребной слалом. Мужчины. Байдарка-одиночка

10:45. Стрельба из лука. Женщины. Индивидуальное первенство

12:25. Дзюдо. Женщины. Свыше 78 кг

13:00. Дзюдо. Мужчины. Свыше 100 кг

13:30. Фехтование. Мужчины. Командная шпага

14:30. Лёгкая атлетика. Мужчины. 10000 м

15:00. Настольный теннис. Мужчины. Одиночный разряд

Полное расписание соревнований

01:30. Гольф. Мужчины. Раунд 2

01:45. Академическая гребля. Мужчины. Одиночка. Финал F

01:55. Академическая гребля. Женщины. Одиночка. Финал F

02:05. Академическая гребля. Мужчины. Одиночка. Финал E

02:15. Академическая гребля. Женщины. Одиночка. Финал E

02:25. Академическая гребля. Женщины. Одиночка. Финал D

02:35. Академическая гребля. Мужчины. Одиночка. Финал D

02:45. Академическая гребля. Женщины. Одиночка. Финал C

02:55. Академическая гребля. Мужчины. Одиночка. Финал C

03:00. Бадминтон. Женщины. Одиночный разряд. 1/4 финала

03:00. Бадминтон. Микст. За 3-е место

03:00. Волейбол. Мужчины. Группа A. 4-й тур. Канада — Венесуэла

03:00. Гандбол. Мужчины. Группа А. 4-й тур. Аргентина — Бразилия

03:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. 3000 м стипль-чез. 1/2 финала

03:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. Прыжки в высоту. Квалификация

03:00. Регби-7. Женщины. Группа B. 3-й тур. Фиджи — Бразилия

03:00. Стрельба. Женщины. Пистолет, 25 м. Квалификация. Скорость

03:05. Академическая гребля. Женщины. Одиночка. Финал B

03:15. Академическая гребля. Мужчины. Одиночка. Финал B

03:30. Конный спорт. Троеборье. Индивидуальное первенство. Выездка. 1-й день

03:30. Конный спорт. Троеборье. Командное первенство. Выездка. 1-й день

03:30. Регби-7. Женщины. Группа B. 3-й тур. Канада — Франция

03:30. Стрельба из лука. Женщины. Индивидуальное первенство. 1/8 финала

03:30. Хоккей на траве. Женщины. Группа A. 4-й тур. ЮАР — Германия

03:33. Академическая гребля. Женщины. Одиночка. Финал А

03:45. Академическая гребля. Мужчины. Одиночка. Финал A

03:45. Лёгкая атлетика. Мужчины. Метание диска. Квалификация

04:00. Баскетбол. Женщины. Группа C. 2-й тур. Бельгия — Пуэрто-Рико

04:00. Велоспорт. BMX. Мужчины. 1/2 финала.

04:00. Регби-7. Женщины. Группа C. 3-й тур. Китай — Япония

04:00. Фехтование. Мужчины. Командная шпага. 1/8 финала

04:00. Хоккей на траве. Мужчины. Группа A. 5-й тур. Австралия — Испания

04:05. Академическая гребля. Женщины. Восьмёрка. Финал А

04:15. Велоспорт. BMX. Женщины. 1/2 финала.

04:25. Академическая гребля. Мужчины. Восьмёрка. Финал A

04:25. Лёгкая атлетика. Женщины. 800 м. 1/4 финала

04:30. Плавание. Мужчины. 100 м баттерфляй. 1/2 финала

04:30. Регби-7. Женщины. Группа C. 3-й тур. Австралия — США

04:41. Плавание. Женщины. 200 м брасс. Финал

04:50. Плавание. Мужчины. 200 м на спине. Финал

04:59. Плавание. Женщины. 100 м вольный стиль. Финал

05:00. Бокс. Женщины. До 60 кг. 1/8 финала

05:00. Гандбол. Мужчины. Группа B. 4-й тур. Бахрейн — Япония

05:00. Дзюдо. Мужчины. Свыше 100 кг. 1/16 финала

05:00. Регби-7. Женщины. Группа A. 3-й тур. Великобритания — Кения

05:03. Бокс. Женщины. До 69 кг. 1/4 финала

05:05. Волейбол. Мужчины. Группа B. 4-й тур. Бразилия — США

05:15. Дзюдо. Женщины. Свыше 78 кг. 1/16 финала

05:16. Плавание. Мужчины. 200 м комплекс. Финал

05:25. Лёгкая атлетика. Мужчины. 400 м с барьерами. 1/4 финала

05:25. Фехтование. Мужчины. Командная шпага. 1/4 финала

05:30. Плавание. Женщины. 200 м на спине. 1/2 финала

05:30. Регби-7. Женщины. Группа A. 3-й тур. Новая Зеландия — Россия

05:40. Велоспорт. BMX. Мужчины. Финал

05:45. Дзюдо. Мужчины. Свыше 100 кг. 1/8 финала

05:45. Хоккей на траве. Женщины. Группа A. 4-й тур. Ирландия — Индия

05:50. Велоспорт. BMX. Женщины. Финал

05:50. Фехтование. Мужчины. Командная шпага. За 5-8 места

06:00. Бейсбол. Группа A. 2-й тур. Мексика — Доминиканская Республика

06:00. Стрельба. Женщины. Пистолет, 25 м. Финал

06:00. Теннис. Мужчины. Парный разряд. Финал

06:00. Теннис. Микст. 1/2 финала

06:00. Теннис. Мужчины. Парный разряд. Матч за 3-е место

06:05. Парусный спорт. Женщины. Лазер Радиал. Гонка 9

06:05. Парусный спорт. Мужчины. 49-й. Гонка 7

06:05. Парусный спорт. Мужчины. 470. Гонка 5

06:10. Дзюдо. Женщины. Свыше 78 кг. 1/8 финала

06:15. Парусный спорт. Женщины. 470. Гонка 5

06:15. Лёгкая атлетика. Женщины. 100 м. 1/4 финала

06:15. Хоккей на траве. Мужчины. Группа B. 5-й тур. Канада — ЮАР

06:15. Лёгкая атлетика. Женщины. 100 м. 1/4 финала

06:36. Бокс. Мужчины. До 69 кг. 1/4 финала

06:45. Дзюдо. Мужчины. Свыше 100 кг. 1/4 финала

07:00. Дзюдо. Женщины. Свыше 78 кг. 1/4 финала

07:00. Парусный спорт. Мужчины. 49-й. Гонка 8

07:00. Парусный спорт. Женщины. Лазер Радиал. Гонка 10

07:00. Парусный спорт. Мужчины. 470. Гонка 6

07:00. Прыжки на батуте. Женщины. Квалификация

07:06. Бокс. Мужчины. До 81 кг. 1/4 финала

07:15. Парусный спорт. Женщины. 470. Гонка 6

07:39. Бокс. Мужчины. До 91 кг. 1/4 финала

07:40. Фехтование. Мужчины. Командная шпага. 1/2 финала

07:40. Баскетбол. Женщины. Группа B. 2-й тур. США — Япония

08:00. Водное поло. Женщины. Группа A. 4-й тур. ЮАР — Нидерланды

08:00. Гребной слалом. Мужчины. Байдарка-одиночка. 1/2 финала

08:00. Парусный спорт. Мужчины. 49-й. Гонка 9

08:15. Гандбол. Мужчины. Группа А. 4-й тур. Франция — Испания

08:20. Волейбол. Мужчины. Группа A. 4-й тур. Япония — Польша

08:30. Прыжки на батуте. Женщины. Финал

08:30. Фехтование. Мужчины. Командная шпага. За 5-6 места

08:35. Парусный спорт. Мужчины. Лазер. Гонка 9

08:30. Фехтование. Мужчины. Командная шпага. За 7-8 места

08:45. Стрельба из лука. Женщины. Индивидуальное первенство. 1/4 финала

08:50. Парусный спорт. Женщины. 49-й. Гонка 7

09:00. Теннис. Мужчины. Одиночный разряд. 1/2 финала

09:00. Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 3 м. Предварительный раунд

09:30. Водное поло. Женщины. Группа B. 4-й тур. США — Россия

09:30. Бадминтон. Микст. Финал

09:45. Стрельба из лука. Женщины. Индивидуальное первенство. 1/2 финала

09:50. Парусный спорт. Женщины. 49-й. Гонка 8

10.00. Гребной слалом. Мужчины. Байдарка-одиночка. Финал

10:00. Парусный спорт. Мужчины. Лазер. Гонка 10

10:15. Гандбол. Мужчины. Группа B. 4-й тур. Швеция — Египет

10:25. Волейбол. Мужчины. Группа B. 4-й тур. Аргентина — Тунис

10.30. Стрельба из лука. Женщины. Индивидуальное первенство. За 3-е место

10:30. Регби-7. Женщины. За 9-12 места.

10:45. Стрельба из лука. Женщины. Индивидуальное первенство. Финал

10:45. Бадминтон. Женщины. Одиночный разряд. 1/4 финала

10:50. Парусный спорт. Женщины. 49-й. Гонка 9

11:00. Бокс. Женщины. До 60 кг. 1/8 финала

11:00. Дзюдо. Женщины. Свыше 78 кг. Утешительный раунд

11:00. Регби-7. Женщины. За 9-12 места.

11:00. Футбол. Женщины. 1/4 финала. Канада – Бразилия.

11:15. Дзюдо. Мужчины. Свыше 100 кг. Утешительный раунд

11:20. Баскетбол. Женщины. Группа B. 2-й тур. Франция — Нигерия

11:30. Дзюдо. Женщины. Свыше 78 кг. 1/2 финала

11:30. Регби-7. Женщины. 1/4 финала.

11:45. Дзюдо. Мужчины. Свыше 100 кг. 1/2 финала

12:00. Регби-7. Женщины. 1/4 финала.

12:00. Футбол. Женщины. 1/4 финала. Великобритания – Австралия

12:03. Бокс. Женщины. До 69 кг. 1/4 финала

12:10. Дзюдо. Женщины. Свыше 78 кг. За 3-е место

12:15. Бадминтон. Мужчины. Парный разряд. 1/2 финала

12:18. Бокс. Мужчины. До 69 кг. 1/4 финала

12:20. Водное поло. Женщины. Группа B. 4-й тур. Япония — Венгрия

13:50. Водное поло. Женщины. Группа A. 4-й тур. Испания — Австралия

12:25. Дзюдо. Женщины. Свыше 78 кг. Финал

12:30. Регби-7. Женщины. 1/4 финала.

12:30. Фехтование. Мужчины. Командная шпага. За 3-е место

12:30. Хоккей на траве. Мужчины. Группа A. 5-й тур. Япония — Индия

12:40. Дзюдо. Мужчины. Свыше 100 кг. За 3-е место

13:00. Бейсбол. Группа B. 2-й тур. США — Израиль

13:00. Дзюдо. Мужчины. Свыше 100 кг. Финал

13:00. Лёгкая атлетика. Женщины. 5000 м. 1/2 финала

13:05. Лёгкая атлетика. Женщины. Тройной прыжок. Квалификация

13.06 Бокс. Мужчины. До 81 кг. 1/4 финала

13:25. Лёгкая атлетика. Женщины. Толкание ядра. Квалификация

13:54. Бокс. Мужчины. До 91 кг. 1/4 финала

14:00. Лёгкая атлетика. Микст. Эстафета 4x400 м. 1/2 финала

14:30. Лёгкая атлетика. Мужчины. 10000 м. Финал

13:00. Плавание. Мужчины. 50 м вольный стиль. Предварительные заплывы

13:00. Регби-7. Женщины. 1/4 финала.

13:00. Футбол. Женщины. 1/4 финала. Швеция — Япония

13:00. Хоккей на траве. Мужчины. Группа A. 5-й тур. Аргентина — Новая Зеландия

13:06. Бокс. Мужчины. До 81 кг. 1/4 финала

13:30. Гандбол. Мужчины. Группа B. 4-й тур. Португалия — Дания

13:30. Фехтование. Мужчины. Командная шпага. Финал

13:40. Волейбол. Мужчины. Группа A. 4-й тур. Италия — Иран

13:40. Плавание. Женщины. 50 м вольный стиль. Предварительные заплывы

14:00. Настольный теннис. Мужчины. Одиночный разряд. За 3-е место

14:00. Футбол. Женщины. 1/4 финала. Нидерланды — США

14:45. Хоккей на траве. Мужчины. Группа B. 5-й тур. Германия — Нидерланды

15:00. Баскетбол. Женщины. Группа C. 2-й тур. Китай — Австралия

15:00. Настольный теннис. Мужчины. Одиночный разряд. Финал

15:15. Хоккей на траве. Мужчины. Группа B. 5-й тур. Бельгия — Великобритания

15:20. Плавание. Мужчины. 1500 м вольный стиль. Предварительные заплывы

15:30. Гандбол. Мужчины. Группа A. 4-й тур. Германия — Норвегия

15:45. Волейбол. Мужчины. Группа B. 4-й тур. Россия — Франция

17:10. Плавание. Женщины. Комбинированная эстафета 4х100 м. Предварительные заплывы

17:25. Плавание. Мужчины. Комбинированная эстафета 4х100 м. Предварительные заплывы.