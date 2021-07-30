Первая медаль за 25 лет! Российские шпажисты сотворили сенсацию на Олимпиаде-2020

До сегодняшнего дня мужское фехтование на Олимпиаде в Токио нас совсем не радовало. Пока наши девушки завоёвывали одну награду за другой, мужчины даже не доходили до полуфиналов. А ведь мы ждали от них хотя бы парочку медалей. К счастью, спасти имидж российского мужского фехтования решились шпажисты. Наши парни совершили настоящий прорыв. Впервые за 25 лет у нас есть медаль в мужской шпаге! Невероятный успех!

Уже в четвертьфинале наши фехтовальщики сотворили сенсацию. Причем сделали это так уверенно, будто изначально приехали в Токио за золотом, не меньше. Поначалу поединок с мощнейшей командой Италии был равным. Россияне шли с итальянцами укол в укол. Но ход боя поменялся в третьем круге, во многом благодаря замене Сергея Ходоса. Никита Глазков захватил преимущество, Павел Сухов довёл его до пяти очков, а Сергей Бида довершил разгром. Наши шпажисты легко справились со вторым номером международного рейтинга — 45:34.

Полуфинальный поединок с китайцами россияне начали тяжело. Преимущество захватили соперники, но наши шпажисты быстро сравняли счёт. Вплоть до третьего круга фехтовальщики шли укол в укол. Но затем Павел Сухов героически вырвал победу у лидера китайцев Ланя Минхао и обеспечил команде преимущество в пять очков. Сергею Биде оставалось просто нанести решающие пять уколов, с чем он прекрасно справился. Российская команда сенсационно оказалась в финале!

Тем временем в борьбу за золото неожиданно ввязались и японцы. Хозяева соревнований, посеянные под восьмым номером, сенсационно прошли главных фаворитов турнира — Францию и Южную Корею. Финал предвещал быть зрелищным и напряжённым.

Преимущество в решающем поединке быстро перешло к японцам. Соперники смело шли в атаку и эмоционально отмечали каждый укол. Хозяева были настроены только на победу. С каждым поединком они только наращивали преимущество.

Сократить отставание до трёх очков в шестом поединке сумел Павел Сухов. Но это не помогло переломить ход боя. Никита Глазков проиграл японцам ещё два укола. Сухов смог отыграть только один. 37:33. Всё должно было решиться в поединке лидеров команд — Сергея Биды и Кано Коки. Японец дерзко бросался в атаку и не позволял россиянину ни на шаг приблизиться к победе. Коки стремительно нанёс финальные восемь уколов, и японцы впервые в истории стали олимпийскими чемпионами в шпаге. В шаге от этого достижения оказались и россияне. Историческая победа была так близко!

Тем не менее нашим фехтовальщикам удалось повторить результат 1996 года и принести России первую за 25 лет медаль Олимпиады в мужской шпаге. Разве это не повод для гордости?