Россия побеждает, но в медальном зачёте никого не догоняет. Даже удивляющую Японию

Российская команда на Олимпиаде продолжает рвать, метать и устанавливать рекорды.
В пятницу, 30 июля, наши спортсмены завоевали в общей сложности шесть наград: два золота, три серебра и одну бронзу. Причём некоторые медали стали большой неожиданностью.
Начался день с серебра Анны Пракатень в академической гребле. Да-да, в том виде спорта, где медалей не было 17 лет, сборная России забирается на пьедестал во второй день подряд.
Затем отличились пловец Евгений Рылов и стрелок Виталина Бацарашкина. Оба спортсмена стали двукратными чемпионами Игр, но по-разному: Рылов доминировал в заплыве на 200 метров на спине, а Виталина заставила всех понервничать в золотой перестрелке.
Стреляла за золото и лучница Елена Осипова. Но решающий выстрел она отправила в восьмёрку в отличие от соперницы из Кореи. Однако и серебро – результат великолепный!
Бронзовую медаль завоевал российский дзюдоист Тамерлан Башаев, на старте турнира победивший могучего Тедди Ринера, мечтавшего стать в Токио олимпийским чемпионом.
И по ходу дня сенсациями радовали нас российские фехтовальщики. Они по очереди обыграли фаворитов из Италии и Китая, но в финальном поединке с Японией всё же уступили. Серебро!
Новые медальные приобретения, впрочем, не сильно сказались на положении России в медальном зачёте. Если считать по золоту, то мы остались четвёртыми, позади Китая, Японии и США, но впереди Австралии, Великобритании и Южной Кореи.
Если же считать по общему числу наград, то Россия – третья. Китайцы по-прежнему недалеко, а вот американцы оторвались прилично – у них больше 40 медалей.
Пока очень удивляет сборная Японии: у неё в сумме 28 наград (меньше, чем у России), но в медальном зачёте она с 17 золотыми дышит в спину США. Чем же можно объяснить такой прорыв японцев? Неужели они настолько воодушевлены выступлением на домашней Олимпиаде?
Со старта Олимпиады прошла уже неделя. А оптимистичный медальный прогноз «Чемпионата» выступление сборной России даже недооценивает. По раскладам перед стартом Игр в Токио мы ожидали к настоящему моменту 32 медали. А в реальности – 34. Золотых наград пока чуть меньше, чем должно было быть (8 против 10), зато по серебру огромный запас (11 против 5).
Что же ждёт нас в восьмой день Олимпиады?
Согласно нашему оптимистичному прогнозу – не так уж много хороших новостей. Мы предполагаем, что медаль будет одна, но золотая. И добудет её женская сборная России по фехтованию на саблях. Та самая, которая совсем недавно устроила в Токио русский финал.
Конечно, сюрпризы могут быть и в других видах спорта. Например, в стрельбе, теннисе, дзюдо или плавании. Но готовить шампанское, чтобы отмечать их, пока рано.
- 30 июля 2021
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