От российских боксёров ждут три золота на Олимпийских играх. Не слишком амбициозно?

Олимпийская сборная России по боксу будет представлена на играх в Токио 11 спортсменами. Мужчины завоевали на турнир 7 лицензий, а наши девушки – 4. Ещё за месяц до Олимпиады генеральный секретарь Федерации бокса Кирилл Щекутьев объявил, что задача сборников – 3 золота. Именно такой результат можно будет считать удовлетворительным. «Чемпионат» разбирался, не слишком ли это амбициозная задача и чего нам ждать от российской команды боксёров.

Изначально, мы полагали, что Россия получит 5 наград, в том числе, две золотые. С появлением турнирной сетки мы немного скорректировали наш прогноз. Теперь от команд можно ждать те же 5 медалей на двоих, но три из них действительно могут оказаться высшей пробы.

Мужчины

Весовая категория до 57 кг. Альберт Батыргазиев. Прогноз: бронзовая медаль

Альберт – достаточно опытный боксер. Но соперники в этой весовой категории привезли на Олимпиаду сильнейших. Так, фаворитом можно назвать трёхкратного чемпиона мира и двукратного призёра Олимпийских игр Ласаро Альвареса с Кубы, который в прошлом побеждал Батыргазиева дважды. Однозначно, за золото поборется и победитель последнего чемпионата мира Миразизбек Мирзахалилов из Узбекистана.

Батыргазиеву повезло со жребием. Возможные соперники в борьбе за бронзу в лице Макгрейла и Шадалова, скорее всего, проведут очную дуэль в 1/8 финала, а в четвертьфинале победитель этой пары выйдет на упомянутого Альвареса. У Батыргазиева же до полуфиналов сетка вполне удовлетворительная. Так что Альберт может надеяться на прорыв в четвёрку сильнейших. Но рассчитывать на большее не приходится. Там его, с вероятностью в 90% процентов будет ждать Альварес. С ним Батыргазиев вряд ли справится, но бронза – реальный результат.

Весовая категория до 63 кг. Габил Мамедов. Прогноз: 1/4 финала

Здесь конкуренция не так высока, как в 57 кг. Но есть однозначный фаворит в лице действующего чемпиона мира с Кубы Энди Круса. На медали также претендует чемпион мира-2017 Софьян Умиа из Франции, Кейшон Дэвис из США и опытный Джавид Челебиев из Азербайджана. Что касается Мамедова, он весьма хорош, но опыта побед на крупных турнирах у него нет, что может стать решающим фактором.

Кроме того, жребий уготовил россиянину непростую участь. Если Мамедов доберётся до четвертьфинала, там его будет ждать встреча с победителем пары Умиа – Дэвис. Вряд ли Габил совладает с кем-либо из этой пары. Так что его путь в Токио завершится в четвертьфинале.

Весовая категория до 69 кг. Андрей Замковой. Прогноз: золотая медаль

Главная надежда сборной на Олимпиаде в Токио – Андрей Замковой. Опытнейший капитан прошёл с российской командой огонь, воду и медные трубы. В прошлом Замковой побеждал по любителям самого Эррола Спенса. На его счету множество наград, в том числе, золото минувшего чемпионата мира.

Если говорить о конкурентах, то здесь достойны упоминания Лоренсо Сотамайор, представляющий Азербайджан, Пэт Маккормак из Великобритании, и Роньель Иглесиас с Кубы. Да, Замковой уже в солидном возрасте для любителя, но опыт Андрея будет решать. Нужно отметить, что Андрей бил всех основных конкурентов. Необходимо также понимать, что это последняя Олимпиада россиянина и здесь он попытается выложиться на максимум. С учётом всех этих факторов вера в нашего капитана сильна.

Добавим, что одна из надежд Украины в лице Евгения Барабанова был отстранён от участия в Олимпиаде буквально пару недель назад. Виной чему стал допинг. Так что задача Замкового облегчается.

Весовая категория до 75 кг. Глеб Бакши. Прогноз: серебряная медаль

Здесь российская команда представлена Глебом Бакши. Действующий чемпион мира показывает неплохие результаты. В 2021 году он выиграл престижный турнир в Санкт-Петербурге. В целом, в данной категории нет изобилия топ-боксеров. Но всё же, Бакши мы отдадим лишь серебро. Украинец Александр Хижняк в прошлом бил Глеба дважды и имеет рецепт победы над ним. На этот раз полтавчанин едет на Олимпиаду в качестве главного фаворита и вряд ли ему кто-то или что-то помешает на пути к верхней ступени пьедестала.

Весовая категория до 81 кг. Имам Хатаев. Прогноз: 1/8 финала

Грозненский боксер выступает в очень конкурентной весовой категории. Здесь представлены действующий чемпион мира и финалист ЧМ Бекзат Нурдаулетов и Дилшодбек Рузметов соответственно. Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов Лорена Альфонсо Домингеса, кубинец представляющий Азербайджан, уже когда-то бил Хатаева. И, конечно, нельзя не упомянуть об Олимпийском чемпионе Рио-де-Жанейро Арлене Лопесе. В 2016 году кубинец выиграл золото в 75 кг. Теперь он попробует это сделать в новом весе и шансы у него достаточно высокие, на самом деле, именно он видится главным фаворитом в этом дивизионе.

Что касается Хатаева, для него поездка в Токио станет большим опытом. Но на медали рассчитывать ему будет трудно. Если Имам пройдёт первый круг соревнований, то в 1/8 финала его будет ждать бой с Нурдаулетовым. Шансы в противостоянии с казахстанцем невелики.

Весовая категория до 91 кг. Муслим Гаджимагомедов. Прогноз: золотая медаль

У действующего чемпиона мира Гаджимагомедова очень непростая весовая категория. Здесь выступят «хороший знакомый» всех россиян Василий Левит из Казахстана, которого, по признанию всех экспертов, на минувшей Олимпиаде ограбили в финальном бою с россиянином Евгением Тищенко. Кроме того, здесь представлен мощный эквадорец Хулио Кастильо и олимпийский чемпион 2016 года Хулио Сесар ла Крус с Кубы. Последний выиграл золото в Рио в 81 кг. Сейчас он будет штурмовать новый дивизион. Среди всей этой плеяды звезд-любителей и будет биться Гаджимагомедов.

Изначально мы полагали, что Муслиму, при такой конкуренции, будет сложно рассчитывать на выход в финал. Но есть хорошие новости, Гаджимагомедову улыбнулась удача. Упомянутые Крус, Торрес и Левит попали в нижнюю часть турнирной сетки, а к Муслиму жребий был благосклонен. В целом, россиянину по силам добраться до финала. А там, при его таланте и опыте, он вполне способен настроиться на поединок с топ-соперником и завоевать золото.

Весовая категория 91+. Иван Верясов. Прогноз: 1/4 финала

Фаворитом этой категории можно считать узбека Баходира Жалолова. Действующий чемпион мира неплохо совмещает карьеру любителя и профи. Золото ЧМ в Екатеринбурге в 2019 году он уже завоевал, имея опыт на профессиональном ринге. Его главным конкурентом будет спортсмен из Казахстана Камшыбек Конкабаев. Темными лошадкам выступят француз азербайджанского происхождения Мурад Алиев, британец Фрейзер Кларк и представитель Украины Цотне Рогава. На этом фоне медальные шансы Верясова, который никогда не блистал на крупных турнирах, кажутся невелики. А когда смотришь на турнирную сетку, то они и вовсе минимальны. При выходе в четвертьфинал Ивана, если обойдётся без сенсаций, будет ждать дуэль Конкабаевым и в ней он выглядит явным аутсайдером.

Женщины

Женский бокс пока ещё не пользуется большим спросом, а потому здесь пройдёмся вкратце. Россия выиграла командный зачёт предыдущего чемпионата мира, завоевав три золота, одно серебро и одну бронзу. Конечно, на повторение такого же результата рассчитывать сложно.

Но, можно было надеяться на две медали. Вплоть до того момента, пока не случилась жеребьёвка. Одной из наших надежд, Людмиле Воронцовой, в соперницы досталась Ирма Теста. Итальянка крайне неудобна для Воронцовой, что показал недавний бой на квалификационном турнире, в котором россиянка проиграла. Нельзя исключать, что и теперь Воронцова окажется не у дел, тем более, что Теста уже имеет опыт участия в Олимпийских играх, что играет ей на руку.

Но не всё так плохо. Чемпионка мира Земфира Магомедалиева способна стать лучшей в категории 75 кг. Возможно, функционеры федерации намекают именно на успех Земфиры, когда говорят, что женская сборная России по боксу впервые в истории может завоевать золото Олимпиады. Хотя нельзя не отметить, что дагестанке не повезло со жребием, уже в 1/8 финала её будет ждать непростая американка, бронзовый призёр ЧМ-2018 Наоми Грэм. В любом случае, верим в россиянку.

Что касается Саадат Далгатовой (до 69 кг) и Светланы Солуяновой (до 51 кг), то в их категориях есть явные фаворитки и здесь потолком для наших девушек будет выход в четвертьфинал. В целом, главный тренер женской сборной Иван Шидловский дал понять, что к россиянкам жребий был не благосклонен и спутал команде все карты.

«Жеребьёвка олимпийского турнира сложилась для нас тяжело. Она очень трудная практически для всех наших спортсменок – две американки, сильная итальянка. Соперницы все знакомые, с кем-то из них мы боксировали на турнирах. Все они хотят выиграть. Но и наши девушки готовы к турниру и тоже настроены побеждать. Всё покажет только ринг», — осторожно сказал специалист.

Отметим, что первый поединок с участием россиян состоится 24 июля. В ринг выйдет Людмила Воронцова.