И тут что-то сломалось… Россия обыграла Испанию, даже наш вратарь забивал

Разумеется, просто обыграть соперника и не потратить при этом нервы своих болельщиков сборная России не может. Что же будет в плей-офф?

Не наш матч жизни и смерти

Последняя игра группового этапа на Олимпиаде в Токио с Испанией вроде бы должна была стать для женской сборной России по гандболу судьбоносной, решающей, жизни и смерти и всё такое. По крайней мере, ещё дня четыре назад в этом почти не было сомнений. Однако совершенно неожиданно в этом матче решалась вовсе не российская, а испанская судьба.

Сборная России к пятому туру уже была в плей-офф, причём гарантированно не могла опуститься ниже третьего места. Правда, и выше второго подняться не могла, но ещё несколько дней назад о таком раскладе можно было только мечтать. А вот Испания после неожиданного поражения от Венгрии, которую вроде бы уже списали как главного лузера, поставила себя в крайне интересное положение. В такое, из которого можно было очень легко не попасть в плей-офф.

Вспомнить, кто мы

Поражение от России вкупе с победой нереально мотивированной Венгрии над досрочно занявшей первое место Швецией выводило на четвертое место именно венгерок, а испанки опускались на пятое и «чехлили» свои ракетки. Так что Испании никак нельзя было проигрывать, а России – можно. Но, разумеется, совсем не нужно. И дело даже не в выборе соперника по четвертьфиналу (мы приехали в Токио за золотом и в числе фаворитов, так какой тут выбор соперников), нужно было просто выиграть и окончательно вспомнить, что мы – действующие олимпийские чемпионки. И нам всё равно, кого обыгрывать.

Россия открыла счёт, забив на первой же минуте. Гол получился удивительным: Бобровникова убежала в отрыв и с шести метров от души зарядила в перекладину, но расстроиться не успела, потому что подбор забрала Манагарова и запустила мяч в сетку. В следующие две минуты Вяхирева успела заработать пенальти для Ильиной, дважды забить сама и исполнить чудо-пас через всю площадку на Кузнецову, который привёл ещё к одному забитому Ильиной пенальти – 5:3.

Легко и непринуждённо

По истечение первой трети тайма мы сохраняли преимущество в два мяча – 8:6, при этом Седойкина не успела совершить ни одного спасения, зато Россия своей игрой в защите буквально вынуждала соперника терять мячи. К 16-й минуте, когда Карлос Вивер взял свой тайм-аут, у его подопечных было уже семь потерь, и каждый свой гол они буквально вымучивали. Россиянки же просто летели в отрывы, быстрые атаки и даже позиционно разыгрывали мяч легко и непринуждённо. После классного (наконец-то) сейва Седойкиной очередной наш быстрый отрыв закончился красивым голом – 15:10.

Лёгкую грустинку в прекрасную картину происходящего на площадке внёс семиметровый в ворота Испании, который не реализовала Ильина. К этому моменту она забила три из трёх, а тут Кате чуть не повезло: от статичной руки голкипера мяч попал в перекладину. Правда, уже через минуту Ильина забила с игры и восстановила наше преимущество в пять мячей – 17:12.

Призрак над ареной

И тут что-то сломалось. Пара ошибок в атаке, ненужный семиметровый в наши ворота, пропущенный отрыв испанок – и вот счёт уже всего лишь 17:14. Алексей Алексеев потребовал тайм-аут, никаких истин во время него не открыл, но в первой же атаке после возобновления матча мы снова потеряли мяч в несложной ситуации и получили гол в свои ворота. Призрак игры с Францией, где ситуация развивалась практически так же, завис над ареной «Ёёги Нешнл» и даже, как показалось, гаденько хихикнул.

И в заключительные минуты катастрофа продолжилась. Ведёхина не забила дальним броском, испанки сократили отставание до одного гола. Что удалось сделать – хотя бы сняться с этого заколдованного числа 17: мы не могли забить 18-й гол более шести минут, но от нашего колоссального преимущества не осталось почти ничего. Второй тайм командам предстояло начинать при счёте 18:17…

Разумеется, Вяхирева

А продолжать – при счёте 18:19. На первой же минуте испанки легко забили два гола, а голкипер Сильвия Наварро совершила два сейва в двух атаках. А потом ещё и третий. Россиянки вообще не понимали, что делать с высокой обороной соперника, но потом Вика Калинина сделала классное спасение, а Вяхирева с Кузнецовой наконец-то забили. И Манагарова забила парашют – после быстрой вертикальной передачи Вяхиревой. Стало чуть легче, а после быстрого отрыва Кузнецовой и её же броска в самую девятку ещё легче — 22:19.

При счёте 20:24 тренерский штаб Испании взял перерыв. А точнее – после блистательной российской трёхходовки, которая в клочья разнесла высокую испанскую оборону. Сень забивала с позиции столба и показывала партнёршам большой палец – атака действительно получилась превосходной. После тайм-аута мы отоборонялись, а Вяхирева в одиночку разорвала защитные порядки соперника. И тут же Калинина отразила мяч после броска Кабраль. Нужно было просто забить, чтобы второй раз в матче повести в шесть мячей, и это сделала, разумеется, Вяхирева – 26:20. Шла всего лишь 10-я минута второго тайма.

Команда чемпионок почти вернулась

Испанки перешли на атакующие действия без вратаря и тут же были за это наказаны непосредственно Калининой – Вика поразила пустые ворота соперника и едва ли не впервые в матче позволила себе улыбнуться. Судьи тут же возродили интригу – удаление у России позволила Испании сократить отставание до трёх мячей, но ровно за десять минут до финальной сирены уже мы получили большинство. Реализовать его никак не удавалось, Алексеев даже взял перерыв и призвал не бежать в быстрый отрыв, лишний раз сохранив мяч и разыграв его до верного. Но забить в большинстве мы так и не смогли.

Зато смогли в равных составах. Дважды. До верного, как и завещал тренер. После гола Сень с позиции «столба» Вивер взял ещё один тайм-аут: его команде предстояло отыгрывать шесть мячей за шесть минут. Но и за три с половиной минуты до завершения матча были все ещё те же шесть мячей. Испания играла в большинстве благодаря выпрошенному удалению Ведёхиной, но сократить отставание не могла. Калинина нереально тащила в концовке, и благодаря ее усилиям лишь на предпоследней минуте испанки смогли приблизиться – 34:30.

Ну и для особенной красоты момента Седойкина на последней минуте потащила семиметровый Пены. На последних секундах россиянки могли себе позволить никуда не бежать и никого не держать – 34:31.

Похоже, команда чемпионок почти вернулась…