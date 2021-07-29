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Олимпийские игры — 2021, гандбол (женщины) – что происходит со сборной России

«Можете избить нас ногами». Российские гандболистки на Олимпиаде – на грани провала
Андрей Шитихин
Что происходит со сборной России
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Сборную России раскритиковали все. Даже руководство федерации. Но команду нужно поддержать, а не топить!

Игра женской сборной России по гандболу на Олимпиаде в Токио вызывает недоумение и сплошные вопросы. Девушки, а вас точно готовили к турниру? Командных взаимодействий нет. Скорости нет. Чётких указаний с тренерской скамейки нет. Критика со всех сторон. Но команда нуждается в поддержке, ведь топить и ругать – проще всего.

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Давайте вспомним, что случилось после кошмарного матча со сборной Швеции, в котором наши девушки были растерзаны со счётом 36:24. Это было не просто поражение, а избиение.

Сами спортсменки признали, что вообще не показали ничего из того, к чему готовились. Главный тренер Алексей Алексеев сказал то же самое, добавив, что не нашлось на площадке лидера, который потащил бы всех за собой.

Триумфатор Рио Евгений Трефилов, первый президент ФГР, обвинил тренерский штаб в непрофессионализме, а гандболисток в том, что слишком много отдыхали летом. Ну и президент ФГР Сергей Шишкарёв выпустил заявление, в котором назвал игру сборной России безвольной. И дал самому себе и тренерскому штабу 24 часа на принятие необходимых решений.

Теперь представьте, в каком сейчас состоянии команда, которую топили буквально все. Слов поддержки не было вообще. Правда, пресс-служба ФГР утверждает, что тренировки перед решающим матчем со сборной Венгрии прошли в штатном режиме, всё было спокойно.

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Но как тогда объяснить слова нашей правой полусредней Анны Вяхиревой, через которую строится вся игра? Гандболистка в коротком интервью «Матч ТВ» ответила Евгению Трефилову на тему того, что игроки ещё не вышли из отпуска.

«В этой ситуации, мне кажется, уже все средства хороши. Если сработает пинок, пожалуйста, можете избить нас ногами. Я буду рада, если после этого мы побежим и заиграем. Это будет отлично. А по поводу отдыха я не совсем поняла. Можно сказать, что его не было. Лично я отдыхала около недели, и то с определёнными нагрузками», — сказала Вяхирева.

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Вроде бы семь коротких предложений. И как много информации. Никакого намёка на то, что «всё в штатном режиме и всё хорошо». Лучшая гандболистка мира, пожертвовавшая клубным сезоном ради того, чтобы восстановиться к Олимпиаде после травмы, признаёт все проблемы. Но ни слова оправдания. И это именно то, что нужно.

Наши девушки должны завестись, разозлиться на всех на свете и просто смести соперниц хотя бы в ближайшем матче. А болельщикам вне зависимости от результата стоит поддержать команду. Неудачи бывают и всех, но разве это даёт кому-то право на оскорбления?

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