Россия на Олимпиаде-2020. 3 августа. Евлоев борется за золото. Где смотреть финал?

Завтра, 3 августа, состоится 11-й соревновательный день Олимпийских игр — 2020 в Токио.
Наибольшие шансы на медали у России есть в борьбе и спортивной гимнастике. Борец Муса Евлоев уже вышел в финал, а значит, как минимум серебро ему уже обеспечено. Но, конечно, Муса будет сражаться только за золото, а мы будем за него переживать.
Где смотреть Игры и как болеть за наших спортсменов? Рассказываем подробно, по всем телеканалам. Так что смотрим прямые трансляции и болеем!
Во вторник у российских спортсменов есть отличные шансы на медали в боксе, греко-римской борьбе и спортивной гимнастике. Мужская сборная России по волейболу сыграет в четвертьфинале турнира с Канадой. Ещё на этой стадии мы будем болеть за наших девушек в водном поло, которые сразятся с австралийками.
3 августа, вторник. День одиннадцатый
03:00. Волейбол. Мужчины. 1/4 финала. Канада – Россия. «Матч! Игра»
03:00. Лёгкая атлетика. Женщины. Прыжки в длину. Финал. «Россия 1»
05:30. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарка-одиночка. 200 м. Финал. «Россия 1»
06:00. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Каноэ-двойка. 1000 м. Финал. «Россия 1»
06:20. Лёгкая атлетика. Мужчины. 400 м с барьерами. «Россия 1»
06:30. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарка-одиночка. 1000 м. Финал. «Россия 1»
07:00. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарка-двойка. 500 м. Финал. «Россия 1»
08:30. Парусный спорт. Мужчины. Финн. Финальная гонка. «Матч! Страна»
09:00. Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 3 м. Финал. Первый канал
09:05. Бокс. Женщины. До 57 кг. Финал. «Матч! Боец», «Россия 1»
09:33. Парусный спорт. Микст. Накра 17. Финальная гонка. «Матч! Страна»
11:00. Бокс. Мужчины. До 69 кг. Финал. «Матч! Боец», «Россия 1»
11:00. Спортивная гимнастика. Мужчины. Параллельные брусья. Финал. «Россия 1»
11:05. Велоспорт. Трек. Женщины. Командная гонка преследования. Финал. «Матч ТВ»
11:35. Велоспорт. Трек. Мужчины. Спринт. Финал. «Матч ТВ»
11:45. Спортивная гимнастика. Женщины. Бревно. Финал. «Россия 1»
12:30. Спортивная гимнастика. Мужчины. Перекладина. Финал. «Россия 1»
13:20. Лёгкая атлетика. Мужчины. Прыжки с шестом. Финал. Первый канал
13:35. Греко-римская борьба. Мужчины. До 77 кг. Финал. «Матч ТВ», «Матч! Боец»
13:50. Водное поло. Женщины. 1/4 финала. Австралия — Россия. сайт Первого канала
13:50. Тяжёлая атлетика. Мужчины. До 109 кг. Группа А. «Матч! Страна»
14:15. Греко-римская борьба. Мужчины. До 97 кг. Финал. «Матч ТВ», «Матч! Боец»
14:35. Лёгкая атлетика. Женщины. Метание молота. Первый канал
15:25. Лёгкая атлетика. Женщины. 200 м. Финал. Первый канал
15:25. Лёгкая атлетика. Женщины. 800 м. Первый канал.
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