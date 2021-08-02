Олимпиада-2020. 3 августа. Гимнасты, соберитесь! Есть последний шанс выиграть золото

В 11-й соревновательный день Олимпийских игр — 2020 будет разыграно 24 комплекта наград.

Россияне станут бороться за медали в спортивной гимнастике и борьбе.

Ещё ни один день олимпийского турнира по спортивной гимнастике не обошёлся без медалей российских спортсменов. В заключительный день гимнасты будут бороться за награды в трёх дисциплинах. И, хочется верить, используют последний шанс завоевать ещё одно золото. Давид Белявский выступит в упражнениях на параллельных брусьях, Никита Нагорный представит команду России на перекладине, где постарается выиграть свою третью медаль Олимпиады-2020. Владислава Уразова поборется за попадание в тройку сильнейших в упражнениях на коне.

В финале соревнований по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 кг Муса Евлоев поборется за золото с Артуром Алексаняном из Армении. Поединок 1/8 финала против американца Алехандро Санчо проведёт Артём Сурков. В 1/8 финала по вольной борьбе Любовь Овчарова встретится с японкой Юкако Каваи.

Два российских боксёра проведут бои за выход в финал олимпийского турнира. Муслим Гаджимагомедов, выступающий в весе до 91 кг, встретится с новозеландцем Дэвидом Ньика. Альберт Батыргазиев в полуфинале турнира по боксу в весовой категории до 57 кг выйдет на ринг с кубинцем Ласаро Альваресом. Габил Мамедов будет бороться за выход в полуфинал в весовой категории до 63 кг с американцем Кейшоном Дэвисом.

В полуфинальном заплыве в категории байдарка-одиночка на 200 м команду России представит Светлана Черниговская. В полуфинале в каноэ-одиночках на 1000 м выступит Максим Спесивцев. Команда России попытается пройти в финал в женской байдарке-двойке на 500 м.

Евгений Кузнецов выступит в полуфинале олимпийского турнира по прыжкам в воду с трёхметрового трамплина.

В синхронном плавании пройдёт второй день соревнований дуэтов, девушки представят техническую программу. По итогам квалификации Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко заняли первое место, несмотря на возникшие во время их выступления проблемы с музыкой.

Шесть легкоатлетических финалов пройдут без участия российских спортсменов. Но Сергей Шубенков выступит в квалификационном забеге на 110 м с барьерами.

В четвертьфинале мужского волейбольного турнира российская команда встретится со спортсменами из Канады. Ватерполистки поборются за попадание в полуфинал с австралийками.

3 августа, вторник. День 11-й. Разыгрываются 24 комплекта наград

Расписание финалов

03:00. Лёгкая атлетика. Женщины. Прыжки в длину

05:30. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарка-одиночка. 200 м

06:00. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Каноэ-двойка. 1000 м

06:20. Лёгкая атлетика. Мужчины. 400 м с барьерами

06:30. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарка-одиночка. 1000 м

07:00. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарка-двойка. 500 м

08:33. Парусный спорт. Мужчины. Финн. Финальная гонка

09:00. Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 3 м

09:05. Бокс. Женщины. До 57 кг. Финал

09:33. Парусный спорт. Микст. Накра 17. Финальная гонка

11:00. Бокс. Мужчины. До 69 кг.

11:00. Спортивная гимнастика. Мужчины. Параллельные брусья

11:05. Велоспорт. Трек. Женщины. Командная гонка преследования

11:35. Велоспорт. Трек. Мужчины. Спринт

11:45. Спортивная гимнастика. Женщины. Бревно

12:30. Спортивная гимнастика. Мужчины. Перекладина

13:20. Лёгкая атлетика. Мужчины. Прыжки с шестом

13:35. Греко-римская борьба. Мужчины. До 77 кг

13:50. Тяжёлая атлетика. Мужчины. До 109 кг. Группа А

14:15. Греко-римская борьба. Мужчины. До 97 кг

14:35. Лёгкая атлетика. Женщины. Метание молота

15:15. Вольная борьба. Женщины. До 68 кг

15:25. Лёгкая атлетика. Женщины. 200 м. Финал

15:25. Лёгкая атлетика. Женщины. 800 м.

Полное расписание соревнований:

03:00. Волейбол. Мужчины. 1/4 финала. Канада — Россия

03:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. Тройной прыжок. Квалификация

03:00. Лёгкая атлетика. Женщины. Прыжки в длину. Финал

03:00. Пляжный волейбол. Женщины. 1/4 финала

03:05. Лёгкая атлетика. Мужчины. 1500 м. 1/4 финала

03:20. Лёгкая атлетика. Женщины. Метание копья. Квалификация

03:27. Лёгкая атлетика. Женщины. 400 м. 1/4 финала

03:30. Гандбол. Мужчины. 1/4 финала. Франция — Бахрейн

03:30. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарка-одиночка. 200 м. 1/2 финала

04:00. Баскетбол. Мужчины. 1/4 финала. Словения – Германия.

04:00. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Каноэ-двойка. 1000 м. 1/2 финала

04:00. Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 3 м. 1/2 финала

04:30. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарка-одиночка. 1000 м. 1/2 финала

04:30. Хоккей на траве. Мужчины. 1/2 финала. Индия – Бельгия.

05:00. Бокс. Мужчины. До 52 кг. 1/4 финала

05:00. Бокс. Мужчины. До 57 кг. 1/2 финала

05:00. Бокс. Мужчины. До 63 кг. 1/4 финала

05:00. Бокс. Мужчины. До 91 кг. 1/2 финала

05:00. Бокс. Женщины. До 60 кг. 1/4 финала

05:00. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарка-двойка. 500 м. 1/2 финала

05:00. Греко-римская борьба. Мужчины. До 77 кг. Утешительный раунд

05:05. Лёгкая атлетика. Мужчины. 200 м. 1/4 финала

05:15. Вольная борьба. Женщины. До 68 кг. Утешительный раунд

05:30. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарка-одиночка. 200 м. Финал

05:30. Греко-римская борьба. Мужчины. До 97 кг. Утешительный раунд

05:45. Греко-римская борьба. Мужчины. До 67 кг. 1/8 финала

06:00. Вольная борьба. Женщины. До 62 кг. 1/8 финала

06:00. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Каноэ-двойка. 1000 м. Финал

06:15. Греко-римская борьба. Мужчины. До 87 кг. 1/8 финала

06:20. Лёгкая атлетика. Мужчины. 400 м с барьерами

06:30. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарка-одиночка. 1000 м. Финал

06:30. Греко-римская борьба. Мужчины. До 67 кг. 1/4 финала

06:45. Вольная борьба. Женщины. До 62 кг. 1/4 финала

07:00. Волейбол. Мужчины. 1/4 финала. Япония — Бразилия

07:00. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарка-двойка. 500 м. Финал

07:00. Греко-римская борьба. Мужчины. До 87 кг. 1/4 финала

07:15. Гандбол. Мужчины. 1/4 финала. Швеция — Испания

07:40. Баскетбол. Мужчины. 1/4 финала. Испания – США

07:50. Тяжёлая атлетика. Мужчины. До 109 кг. Группа В

08:00. Водное поло. Женщины. 1/4 финала. Канада – США

08:33. Парусный спорт. Мужчины. Финн. Финальная гонка

09:00. Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 3 м. Финал

09:05. Бокс. Женщины. До 57 кг. Финал

09:30. Водное поло. Женщины. 1/4 финала. Испания – Китай

09:30. Велоспорт. Трек. Женщины. Командная гонка преследования. 1-й раунд

09:33. Парусный спорт. Микст. Накра 17. Финальная гонка

09:58. Велоспорт. Трек. Мужчины. Командный спринт. Квалификация

10:22. Велоспорт. Трек. Мужчины. Командная гонка преследования. 1-й раунд

10:50. Велоспорт. Трек. Мужчины. Командный спринт. 1-й раунд

11:00. Бокс. Женщины. До 60 кг. 1/4 финала

11:00. Бокс. Мужчины. До 52 кг. 1/4 финала

11:00. Бокс. Мужчины. До 57 кг. 1/2 финала

11:00. Бокс. Мужчины. До 63 кг. 1/4 финала

11:00. Бокс. Мужчины. До 91 кг. 1/2 финала

11:00. Бокс. Мужчины. До 69 кг. Финал

11:00. Волейбол. Мужчины. 1/4 финала. Италия — Аргентина

11:00. Гандбол. Мужчины. 1/4 финала. Дания — Норвегия

11:00. Скалолазание. Мужчины. Квалификация

11:00. Спортивная гимнастика. Мужчины. Параллельные брусья. Финал

11:00. Футбол. Мужчины. 1/2 финала. Мексика – Бразилия.

11:05. Велоспорт. Трек. Женщины. Командная гонка преследования. Финал

11:20. Баскетбол. Мужчины. 1/4 финала. Италия – Франция

11:35. Велоспорт. Трек. Мужчины. Спринт. Финал.

11:45. Спортивная гимнастика. Женщины. Бревно. Финал

12:15. Греко-римская борьба. Мужчины. До 67 кг. 1/2 финала

12:20. Водное поло. Женщины. 1/4 финала. Нидерланды – Венгрия.

12:30. Спортивная гимнастика. Мужчины. Перекладина. Финал

12:35. Греко-римская борьба. Мужчины. До 87 кг. 1/2 финала

12:55. Вольная борьба. Женщины. До 62 кг. 1/2 финала

13:00. Бейсбол. Плей-аут. 1-й раунд. Израиль – Доминиканская Республика.

13:00. Конный спорт. Конкур. Индивидуальное первенство. Квалификация

13:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. Толкание ядра. Квалификация

13:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. 200 м. 1/2 финала

13:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. 110 м с барьерами. 1/4 финала

13:00. Хоккей на траве. Мужчины. 1/2 финала. Австралия – Германия.

13:15. Греко-римская борьба. Мужчины. До 77 кг. За 3-е место

13:20. Лёгкая атлетика. Мужчины. Прыжки с шестом. Финал

13:30. Настольный теннис. Женщины. Командный разряд. 1/2 финала

13:30. Синхронное плавание. Дуэты. Техническая программа. Квалификация

13:35. Греко-римская борьба. Мужчины. До 77 кг. Финал

13:50. Тяжёлая атлетика. Мужчины. До 109 кг. Группа А

13:50. Водное поло. Женщины. 1/4 финала. Австралия – Россия.

13:55. Греко-римская борьба. Мужчины. До 97 кг. За 3-е место

13:56. Лёгкая атлетика. Мужчины. 5000 м. 1/2 финала

14:00. Футбол. Мужчины. 1/2 финала. Япония – Испания.

14:15. Греко-римская борьба. Мужчины. До 97 кг. Финал

14:35. Лёгкая атлетика. Женщины. Метание молота. Финал

14:45. Гандбол. Мужчины. 1/4 финала. Германия — Египет

14:55. Вольная борьба. Женщины. До 68 кг. За 3-е место

15:00. Баскетбол. Мужчины. 1/4 финала. Австралия – Аргентина.

15:15. Вольная борьба. Женщины. До 68 кг. Финал

15:25. Лёгкая атлетика. Женщины. 200 м. Финал

15:30. Волейбол. Мужчины. 1/4 финала. Польша — Франция