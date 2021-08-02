Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Статьи

Олимпиада-2020 в Токио, расписание на 3 августа 2021, шансы на медали сборной России, летние Олимпийские игры — 2021

Олимпиада-2020. 3 августа. Гимнасты, соберитесь! Есть последний шанс выиграть золото
Ангелина Николаева
Олимпиада 2020 в Токио, расписание на 3 августа
Аудио-версия:
Комментарии
Представляем все финалы дня, полное расписание и шансы российских атлетов.

В 11-й соревновательный день Олимпийских игр — 2020 будет разыграно 24 комплекта наград.

Россияне станут бороться за медали в спортивной гимнастике и борьбе.

Россия на Олимпиаде-2020. 3 августа. Евлоев борется за золото. Где смотреть финал? Россия на Олимпиаде-2020. 3 августа. Евлоев борется за золото. Где смотреть финал?

Ещё ни один день олимпийского турнира по спортивной гимнастике не обошёлся без медалей российских спортсменов. В заключительный день гимнасты будут бороться за награды в трёх дисциплинах. И, хочется верить, используют последний шанс завоевать ещё одно золото. Давид Белявский выступит в упражнениях на параллельных брусьях, Никита Нагорный представит команду России на перекладине, где постарается выиграть свою третью медаль Олимпиады-2020. Владислава Уразова поборется за попадание в тройку сильнейших в упражнениях на коне.

В финале соревнований по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 кг Муса Евлоев поборется за золото с Артуром Алексаняном из Армении. Поединок 1/8 финала против американца Алехандро Санчо проведёт Артём Сурков. В 1/8 финала по вольной борьбе Любовь Овчарова встретится с японкой Юкако Каваи.

Два российских боксёра проведут бои за выход в финал олимпийского турнира. Муслим Гаджимагомедов, выступающий в весе до 91 кг, встретится с новозеландцем Дэвидом Ньика. Альберт Батыргазиев в полуфинале турнира по боксу в весовой категории до 57 кг выйдет на ринг с кубинцем Ласаро Альваресом. Габил Мамедов будет бороться за выход в полуфинал в весовой категории до 63 кг с американцем Кейшоном Дэвисом.

В полуфинальном заплыве в категории байдарка-одиночка на 200 м команду России представит Светлана Черниговская. В полуфинале в каноэ-одиночках на 1000 м выступит Максим Спесивцев. Команда России попытается пройти в финал в женской байдарке-двойке на 500 м.

Евгений Кузнецов выступит в полуфинале олимпийского турнира по прыжкам в воду с трёхметрового трамплина.

В синхронном плавании пройдёт второй день соревнований дуэтов, девушки представят техническую программу. По итогам квалификации Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко заняли первое место, несмотря на возникшие во время их выступления проблемы с музыкой.

«Что вообще творится такое?» Российским синхронисткам выключили музыку на Олимпиаде «Что вообще творится такое?» Российским синхронисткам выключили музыку на Олимпиаде

Шесть легкоатлетических финалов пройдут без участия российских спортсменов. Но Сергей Шубенков выступит в квалификационном забеге на 110 м с барьерами.

В четвертьфинале мужского волейбольного турнира российская команда встретится со спортсменами из Канады. Ватерполистки поборются за попадание в полуфинал с австралийками.

3 августа, вторник. День 11-й. Разыгрываются 24 комплекта наград

Расписание финалов

03:00. Лёгкая атлетика. Женщины. Прыжки в длину
05:30. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарка-одиночка. 200 м
06:00. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Каноэ-двойка. 1000 м
06:20. Лёгкая атлетика. Мужчины. 400 м с барьерами
06:30. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарка-одиночка. 1000 м
07:00. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарка-двойка. 500 м
08:33. Парусный спорт. Мужчины. Финн. Финальная гонка
09:00. Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 3 м
09:05. Бокс. Женщины. До 57 кг. Финал
09:33. Парусный спорт. Микст. Накра 17. Финальная гонка
11:00. Бокс. Мужчины. До 69 кг.
11:00. Спортивная гимнастика. Мужчины. Параллельные брусья
11:05. Велоспорт. Трек. Женщины. Командная гонка преследования
11:35. Велоспорт. Трек. Мужчины. Спринт
11:45. Спортивная гимнастика. Женщины. Бревно
12:30. Спортивная гимнастика. Мужчины. Перекладина
13:20. Лёгкая атлетика. Мужчины. Прыжки с шестом
13:35. Греко-римская борьба. Мужчины. До 77 кг
13:50. Тяжёлая атлетика. Мужчины. До 109 кг. Группа А
14:15. Греко-римская борьба. Мужчины. До 97 кг
14:35. Лёгкая атлетика. Женщины. Метание молота
15:15. Вольная борьба. Женщины. До 68 кг
15:25. Лёгкая атлетика. Женщины. 200 м. Финал
15:25. Лёгкая атлетика. Женщины. 800 м.

Полное расписание соревнований:

03:00. Волейбол. Мужчины. 1/4 финала. Канада — Россия
03:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. Тройной прыжок. Квалификация
03:00. Лёгкая атлетика. Женщины. Прыжки в длину. Финал
03:00. Пляжный волейбол. Женщины. 1/4 финала
03:05. Лёгкая атлетика. Мужчины. 1500 м. 1/4 финала
03:20. Лёгкая атлетика. Женщины. Метание копья. Квалификация
03:27. Лёгкая атлетика. Женщины. 400 м. 1/4 финала
03:30. Гандбол. Мужчины. 1/4 финала. Франция — Бахрейн
03:30. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарка-одиночка. 200 м. 1/2 финала
04:00. Баскетбол. Мужчины. 1/4 финала. Словения – Германия.
04:00. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Каноэ-двойка. 1000 м. 1/2 финала
04:00. Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 3 м. 1/2 финала
04:30. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарка-одиночка. 1000 м. 1/2 финала
04:30. Хоккей на траве. Мужчины. 1/2 финала. Индия – Бельгия.
05:00. Бокс. Мужчины. До 52 кг. 1/4 финала
05:00. Бокс. Мужчины. До 57 кг. 1/2 финала
05:00. Бокс. Мужчины. До 63 кг. 1/4 финала
05:00. Бокс. Мужчины. До 91 кг. 1/2 финала
05:00. Бокс. Женщины. До 60 кг. 1/4 финала
05:00. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарка-двойка. 500 м. 1/2 финала
05:00. Греко-римская борьба. Мужчины. До 77 кг. Утешительный раунд
05:05. Лёгкая атлетика. Мужчины. 200 м. 1/4 финала
05:15. Вольная борьба. Женщины. До 68 кг. Утешительный раунд
05:30. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарка-одиночка. 200 м. Финал
05:30. Греко-римская борьба. Мужчины. До 97 кг. Утешительный раунд
05:45. Греко-римская борьба. Мужчины. До 67 кг. 1/8 финала
06:00. Вольная борьба. Женщины. До 62 кг. 1/8 финала
06:00. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Каноэ-двойка. 1000 м. Финал
06:15. Греко-римская борьба. Мужчины. До 87 кг. 1/8 финала
06:20. Лёгкая атлетика. Мужчины. 400 м с барьерами
06:30. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарка-одиночка. 1000 м. Финал
06:30. Греко-римская борьба. Мужчины. До 67 кг. 1/4 финала
06:45. Вольная борьба. Женщины. До 62 кг. 1/4 финала
07:00. Волейбол. Мужчины. 1/4 финала. Япония — Бразилия
07:00. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарка-двойка. 500 м. Финал
07:00. Греко-римская борьба. Мужчины. До 87 кг. 1/4 финала
07:15. Гандбол. Мужчины. 1/4 финала. Швеция — Испания
07:40. Баскетбол. Мужчины. 1/4 финала. Испания – США
07:50. Тяжёлая атлетика. Мужчины. До 109 кг. Группа В
08:00. Водное поло. Женщины. 1/4 финала. Канада – США
08:33. Парусный спорт. Мужчины. Финн. Финальная гонка
09:00. Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 3 м. Финал
09:05. Бокс. Женщины. До 57 кг. Финал
09:30. Водное поло. Женщины. 1/4 финала. Испания – Китай
09:30. Велоспорт. Трек. Женщины. Командная гонка преследования. 1-й раунд
09:33. Парусный спорт. Микст. Накра 17. Финальная гонка
09:58. Велоспорт. Трек. Мужчины. Командный спринт. Квалификация
10:22. Велоспорт. Трек. Мужчины. Командная гонка преследования. 1-й раунд
10:50. Велоспорт. Трек. Мужчины. Командный спринт. 1-й раунд
11:00. Бокс. Женщины. До 60 кг. 1/4 финала
11:00. Бокс. Мужчины. До 52 кг. 1/4 финала
11:00. Бокс. Мужчины. До 57 кг. 1/2 финала
11:00. Бокс. Мужчины. До 63 кг. 1/4 финала
11:00. Бокс. Мужчины. До 91 кг. 1/2 финала
11:00. Бокс. Мужчины. До 69 кг. Финал
11:00. Волейбол. Мужчины. 1/4 финала. Италия — Аргентина
11:00. Гандбол. Мужчины. 1/4 финала. Дания — Норвегия
11:00. Скалолазание. Мужчины. Квалификация
11:00. Спортивная гимнастика. Мужчины. Параллельные брусья. Финал
11:00. Футбол. Мужчины. 1/2 финала. Мексика – Бразилия.
11:05. Велоспорт. Трек. Женщины. Командная гонка преследования. Финал
11:20. Баскетбол. Мужчины. 1/4 финала. Италия – Франция
11:35. Велоспорт. Трек. Мужчины. Спринт. Финал.
11:45. Спортивная гимнастика. Женщины. Бревно. Финал
12:15. Греко-римская борьба. Мужчины. До 67 кг. 1/2 финала
12:20. Водное поло. Женщины. 1/4 финала. Нидерланды – Венгрия.
12:30. Спортивная гимнастика. Мужчины. Перекладина. Финал
12:35. Греко-римская борьба. Мужчины. До 87 кг. 1/2 финала
12:55. Вольная борьба. Женщины. До 62 кг. 1/2 финала
13:00. Бейсбол. Плей-аут. 1-й раунд. Израиль – Доминиканская Республика.
13:00. Конный спорт. Конкур. Индивидуальное первенство. Квалификация
13:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. Толкание ядра. Квалификация
13:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. 200 м. 1/2 финала
13:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. 110 м с барьерами. 1/4 финала
13:00. Хоккей на траве. Мужчины. 1/2 финала. Австралия – Германия.
13:15. Греко-римская борьба. Мужчины. До 77 кг. За 3-е место
13:20. Лёгкая атлетика. Мужчины. Прыжки с шестом. Финал
13:30. Настольный теннис. Женщины. Командный разряд. 1/2 финала
13:30. Синхронное плавание. Дуэты. Техническая программа. Квалификация
13:35. Греко-римская борьба. Мужчины. До 77 кг. Финал
13:50. Тяжёлая атлетика. Мужчины. До 109 кг. Группа А
13:50. Водное поло. Женщины. 1/4 финала. Австралия – Россия.
13:55. Греко-римская борьба. Мужчины. До 97 кг. За 3-е место
13:56. Лёгкая атлетика. Мужчины. 5000 м. 1/2 финала
14:00. Футбол. Мужчины. 1/2 финала. Япония – Испания.
14:15. Греко-римская борьба. Мужчины. До 97 кг. Финал
14:35. Лёгкая атлетика. Женщины. Метание молота. Финал
14:45. Гандбол. Мужчины. 1/4 финала. Германия — Египет
14:55. Вольная борьба. Женщины. До 68 кг. За 3-е место
15:00. Баскетбол. Мужчины. 1/4 финала. Австралия – Аргентина.
15:15. Вольная борьба. Женщины. До 68 кг. Финал
15:25. Лёгкая атлетика. Женщины. 200 м. Финал
15:30. Волейбол. Мужчины. 1/4 финала. Польша — Франция

Поделиться
Теги Олимпиада 2020 ОИ-2020 •••

Заглавное фото: РИА Новости

Источник: «Чемпионат»

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021