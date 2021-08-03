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Расписание трансляций Олимпиады в Токио по каналам 4 августа 2021 года, где смотреть трансляции Олимпийских игр — 2020

Россия на Олимпиаде — 2020. Наши синхронистки идут за очередным золотом. Где смотреть?
Лев Лукин
Россия на Олимпиаде — 2020
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Также болеем за российских девушек в плей-офф гандбола и волейбола.

Завтра, 4 августа, состоится 12-й соревновательный день Олимпийских игр — 2020 в Токио.

Мы ждём очередного золота от наших синхронисток, которым завтра предстоят финальные выступления в соревновании дуэтов.

Олимпиада-2020: полное расписание соревнований
Олимпиада — 2020: медальный зачёт

Сразу две мужские пары «пляжников» сразятся в четвертьфинале с соперниками из Норвегии и Германии. Наши девушки-гандболистки сыграют в четвертьфинале со сборной Черногории, а волейболисток на той же стадии ждёт испытание бразильскими спортсменками. Болеем за наших!

Олимпиада-2020. 4 августа. В волейболе и гандболе — ключевые матчи. Будут ли медали? Олимпиада-2020. 4 августа. В волейболе и гандболе — ключевые матчи. Будут ли медали?

00:25. Плавание. Женщины. Открытая вода 10 км. «Матч ТВ»
02:55. Лёгкая атлетика. Женщины. 400 м с барьерами. Финал. Первый канал
03:00. Пляжный волейбол. Мужчины. Четвертьфинал. Россия — Норвегия. Первый канал
03:25. Гребля на байдарках и каноэ. «Матч ТВ»
03:30. Гандбол. Женщины. Четвертьфинал. Россия — Черногория. Первый канал
05:00. Борьба. «Россия 1»
06:30. Скейтбординг. Парк. Женщины. Финал. «Матч ТВ»
07:55. Бокс. «Матч ТВ»
08:25. Парусный спорт. 470. Мужчины. Финал. «Матч! Страна»
09:25. Парусный спорт. 470. Женщины. Финал. «Матч! Страна»
09:30. Велоспорт. Мужчины. Трек. Спринт. «Россия 1»
09:50. Прыжки в воду. Женщины. «Матч ТВ»
10:50. Скалолазание. Женщины. Комбинация. Лазание на скорость. Матч! Страна
11:55. Скалолазание. Женщины. Комбинация. Боулдеринг. «Матч! Страна»
12:25. Лёгкая атлетика. Мужчины. 200 м, 800 м. Финалы. «Матч ТВ»
13:25. Синхронное плавание. Дуэты. Произвольная программа. Финал. Первый канал
13:45. Тяжёлая атлетика. Мужчины. +109 кг. «Матч! Арена»
15:00. Пляжный волейбол. Мужчины. Четвертьфинал. Россия — Германия. Первый канал
15:05. Скалолазание. Женщины. Комбинация. Лазание на трудность. «Матч! Страна»
15:30. Волейбол. Женщины. Четвертьфинал. Россия — Бразилия. «Россия 1»

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