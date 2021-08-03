Олимпиада-2020. 4 августа. В волейболе и гандболе — ключевые матчи. Будут ли медали?

В 12-й соревновательный день Олимпийских игр — 2020 будет разыграно 17 комплектов наград.



Российские спортсмены будут бороться за медали в синхронном плавании и борьбе.

Максимальное внимание наших болельщиков будет приковано к соревнованиям по синхронному плаванию. Главные фавориты финала дуэтов — Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко. Сейчас российские спортсменки уверенно лидируют по итогам произвольной и технической программы и просто должны выигрывать своё очередное олимпийское золото.

Поединки за выход в финал соревнований по вольной борьбе в весовой категории до 57 кг проведёт Валерия Коблова — серебряный призёр Олимпиады-2016. В весе до 86 кг выступит Артур Найфонов. Двукратный чемпион мира по вольной борьбе в весовой категории до 57 кг Заур Угуев также поборется за выход в полуфинал олимпийского турнира.

В утешительных поединках примут участие Любовь Овчарова и Артём Сурков. В случае победы они смогут провести схватки за бронзовые награды.

В лёгкой атлетике состоится второй финал Олимпиады-2020 с участием российского спортсмена. Валерий Пронкин выступит в метании молота. Также пройдут первые старты десятиборья, где команду России представит Илья Шкуренёв.

Полуфинальные забеги на 100 м с барьерами пройдут без Сергея Шубенкова. Ранее он не смог выйти на старт квалификации из-за травмы.

В женском заплыве на 10 км на открытой воде команду России представит Анастасия Кирпичникова.



Впервые в истории летних Олимпийских игр пройдут женские соревнования по скалолазанию. В квалификационных соревнованиях выступят две россиянки — Юлия Каплина и Виктория Мешкова.



В четвертьфинале олимпийского турнира по пляжному волейболу сыграют сразу две российские пары. Илья Лешуков и Константин Семёнов встретятся с норвежцами. Вячеслав Красильников и Олег Стояновский поборются за выход в полуфинал со спортсменами из Германии.



Российские гандболистки в 1/4 финала сыграют с представительницами Черногории. Волейболистки встретятся с бразильянками, олимпийскими чемпионками 2008 и 2012 годов. Это ключевые матчи всего турнира: дальше либо отправляться домой, либо рубиться за медали.

4 августа, среда. День 12-й. Разыгрывается 17 комплектов наград

Расписание финалов

00:30. Плавание. Женщины. Открытая вода 10 км.

05:30. Лёгкая атлетика. Женщины. 400 м с барьерами.

06:30. Скейтбординг. Женщины. Парк.

08:33. Парусный спорт. Мужчины. 470. Финальная гонка.

09:33. Парусный спорт. Женщины. 470. Финальная гонка.

09:35. Бокс. Мужчины. До 81 кг.

12:06. Велоспорт. Трек. Мужчины. Командная гонка преследования.

12:30. Лёгкая атлетика. Мужчины. 200 м.

13:00. Конный спорт. Конкур. Индивидуальное первенство.

13:30. Синхронное плавание. Дуэты.

13:35. Греко-римская борьба. Мужчины. До 67 кг.

13:50. Тяжёлая атлетика. Мужчины. Свыше 109 кг. Группа А

14:00. Лёгкая атлетика. Женщины. 3000 м стипль-чез.

14:15. Лёгкая атлетика. Мужчины. Метание молота.

14:15. Греко-римская борьба. Мужчины. До 87 кг.

15:05. Лёгкая атлетика. Мужчины. 800 м.

15:15. Вольная борьба. Женщины. До 62 кг.

Полное расписание соревнований:

00:30. Плавание. Женщины. Открытая вода 10 км

01:30. Гольф. Женщины. Раунд 1

03:00. Волейбол. Женщины. 1/4 финала.

03:00. Лёгкая атлетика. Десятиборье. 100 м

03:00. Лёгкая атлетика. Десятиборье. Прыжки в длину

03:00. Лёгкая атлетика. Десятиборье. Толкание ядра

03:00. Лёгкая атлетика. Семиборье. Прыжки в высоту

03:00. Пляжный волейбол. Мужчины. 1/4 финала

03:00. Скейтбординг. Женщины. Парк. Предварительные заезды

03:05. Лёгкая атлетика. Мужчины. Метание копья. Квалификация

03:30. Гандбол. Женщины. 1/4 финала. Черногория — Россия

03:30. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарка-одиночка. 200 м. Квалификация

03:35. Лёгкая атлетика. Семиборье. 100 м с барьерами

03:55. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Каноэ-одиночка. 200 м. Квалификация

04:00. Баскетбол. Женщины. 1/4 финала. Китай – Сербия.

04:20. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарка-одиночка. 500 м. Квалификация

04:30. Хоккей на траве. Женщины. 1/2 финала. Нидерланды — Великобритания

04:45. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарка-двойка. 1000 м. Квалификация

05:00. Греко-римская борьба. Мужчины. До 67 кг. Утешительный раунд

05:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. 110 м с барьерами. 1/2 финала

05:10. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарка-одиночка. 200 м. 1/4 финала

05:15. Вольная борьба. Женщины. До 62 кг. Утешительный раунд

05:30. Лёгкая атлетика. Женщины. 400 м с барьерами. Финал

05:30. Греко-римская борьба. Мужчины. До 87 кг. Утешительный раунд

05:35. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Каноэ-одиночка. 200 м. 1/4 финала

05:45. Вольная борьба. Мужчины. До 57 кг. 1/8 финала

06:00. Бейсбол. Плей-аут. 2-й раунд. США — Израиль/Доминиканская Республика

06:00. Вольная борьба. Женщины. До 57 кг. 1/8 финала

06:00. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарка-одиночка. 500 м. 1/4 финала

06:15. Вольная борьба. Мужчины. До 86 кг. 1/8 финала

06:25. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарка-двойка. 1000 м. 1/4 финала

06:30. Скейтбординг. Женщины. Парк. Финал

06:30. Вольная борьба. Мужчины. До 57 кг. 1/4 финала

06:45. Вольная борьба. Женщины. До 57 кг. 1/4 финала

07:00. Волейбол. Женщины. 1/4 финала

07:00. Вольная борьба. Мужчины. До 86 кг. 1/4 финала

07:15. Гандбол. Женщины. 1/4 финала. Норвегия — Венгрия

07:40. Баскетбол. Женщины. 1/4 финала. Австралия – США.

07:50. Тяжёлая атлетика. Мужчины. Свыше 109 кг. Группа В

08:00. Бокс. Женщины. До 51 кг. 1/2 финала

08:00. Водное поло. Мужчины. 1/4 финала. США — Испания

08:30. Бокс. Женщины. До 69 кг. 1/2 финала

08:30. Настольный теннис. Мужчины. Командный разряд. 1/2 финала

08:33. Парусный спорт. Мужчины. 470. Финальная гонка

09:00. Прыжки в воду. Женщины. Вышка 10 м. Предварительный раунд

09:03. Бокс. Мужчины. Свыше 91 кг. 1/2 финала

09:30. Велоспорт. Трек. Мужчины. Спринт. Квалификация

09:30. Водное поло. Мужчины. 1/4 финала. Греция — Черногория

09:33. Парусный спорт. Женщины. 470. Финальная гонка

09:35. Бокс. Мужчины. До 81 кг. Финал.

10:10. Велоспорт. Трек. Женщины. Кейрин. 1-й раунд

10:35. Велоспорт. Трек. Мужчины. Спринт. 1/32 финала.

11:00. Волейбол. Женщины. 1/4 финала

11:00. Гандбол. Женщины. 1/4 финала. Швеция — Южная Корея

11:00. Скалолазание. Женщины. Квалификация

11:11. Велоспорт. Трек. Женщины. Кейрин. 1-й раунд. Утешительные заезды

11:20. Баскетбол. Женщины. 1/4 финала. Япония – Бельгия.

11:31. Велоспорт. Трек. Мужчины. Спринт. 1/32 финала. Утешительные заезды

12:06. Велоспорт. Трек. Мужчины. Командная гонка преследования. Финал.

12:13. Велоспорт. Трек. Мужчины. Спринт. 1/16 финала

12:15. Вольная борьба. Мужчины. До 57 кг. 1/2 финала

12:20. Водное поло. Мужчины. 1/4 финала. Италия — Сербия

12:30. Лёгкая атлетика. Женщины. 1500 м. 1/2 финала

12:30. Лёгкая атлетика. Мужчины. 200 м. Финал

12:30. Лёгкая атлетика. Десятиборье. Прыжки в высоту

12:30. Лёгкая атлетика. Десятиборье. 400 м

12:30. Лёгкая атлетика. Семиборье. Толкание ядра

12:30. Лёгкая атлетика. Семиборье. 200 м

12:35. Вольная борьба. Мужчины. До 86 кг. 1/2 финала

12:47. Велоспорт. Трек. Мужчины. Спринт. 1/16 финала. Утешительные заезды

12:55. Вольная борьба. Женщины. До 57 кг. 1/2 финала

13:00. Бейсбол. Плей-офф. 1/2 финала. Южная Корея — Япония

13:00. Конный спорт. Конкур. Индивидуальное первенство. Финал

13:00. Хоккей на траве. Женщины. 1/2 финала. Аргентина – Индия

13:12. Лёгкая атлетика. Женщины. 400 м. 1/2 финала

13:15. Греко-римская борьба. Мужчины. До 67 кг. За 3-е место

13:30. Синхронное плавание. Дуэты. Финал

13:35. Греко-римская борьба. Мужчины. До 67 кг. Финал

13:50. Водное поло. Мужчины. 1/4 финала. Венгрия — Хорватия

13:50. Тяжёлая атлетика. Мужчины. Свыше 109 кг. Группа А

13:55. Греко-римская борьба. Мужчины. До 87 кг. За 3-е место

14:00. Лёгкая атлетика. Женщины. 3000 м стипль-чез. Финал

14:15. Лёгкая атлетика. Мужчины. Метание молота. Финал

14:15. Греко-римская борьба. Мужчины. До 87 кг. Финал

14:45. Гандбол. Женщины. 1/4 финала. Франция — Нидерланды

14:55. Вольная борьба. Женщины. До 62 кг. За 3-е место

15:00. Баскетбол. Женщины. 1/4 финала. Испания – Франция.

15:05. Лёгкая атлетика. Мужчины. 800 м. Финал

15:15. Вольная борьба. Женщины. До 62 кг. Финал

15:30. Волейбол. Женщины. 1/4 финала