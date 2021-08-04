В сборной России на Олимпиаде обнаружен коронавирус. Ане запретили драться, как жаль её!

В сборной России на Олимпиаде произошла крупная неприятность. Спортсменка, имевшая все шансы на олимпийскую медаль, отстранена от главных соревнований в жизни из-за положительного теста на коронавирус.

Как же жаль нашу потрясающую каратистку!

Россиянку сняли с соревнований из-за коронавируса

Несмотря на беспрецедентные меры безопасности, предпринятые организаторами Игр-2020, в так называемом олимпийском периметре каждый день выявляют новые случаи заражения коронавирусом. Цифры минимальные и в десятки раз ниже, чем за пределами специальной зоны, вот только заразившихся спортсменов такая статистика вряд ли утешит.

К сожалению, несчастье заболеть коронавирусом на Олимпиаде не обошло стороной и сборную России. Положительный тест сдала Анна Чернышёва, единственная российская участница соревнований по карате.

«Очень грустная новость пришла из Японии: наша каратистка Анна Чернышёва не сможет выступить на Олимпиаде! Её обязательный для всех участников Игр тест на Сovid-19 оказался положительным. Таким же неутешительным оказался и контрольный тест», — говорится в сообщении Федерации карате России.

Чернышёва предпочла карате гимнастике

Сложно представить, что сейчас творится внутри у 19-летней спортсменки, которая уже завтра могла подняться на олимпийский пьедестал. Анне предстояло соревноваться в дисциплине кумите в весе до 55 кг, и, по оценкам экспертов, она входила в число фаворитов. Ещё обиднее ситуация становится из-за того, что через три года в Париже карате на Олимпиаде не будет. Этот популярный во всём мире вид единоборств впервые вошёл в олимпийскую программу в Токио, и когда вернётся на Игры – неизвестно.

Впрочем, нет сомнений, что Анна обязательно найдёт в себе силы пережить эту олимпийскую драму и двигаться к новым целям. Сдаваться – это точно не про неё. Девочка с раннего детства занималась художественной гимнастикой, а в единоборствах оказалась по велению случая. В восемь лет Чернышёва случайно нашла листовку школы карате «Рекорд» и попросила маму её туда отвести. Какое-то время девочка совмещала карате и гимнастику, но вскоре сделала окончательный выбор в пользу единоборств.

Прекрасные гимнастические навыки только помогали Чернышёвой реализовать себя на татами. Уже в 10 лет ей не было равных в России по своему возрасту, в 2018-м об очаровательной российской каратистке узнали и во всём мире. Анна уверенно разобралась с соперницами на юношеской Олимпиаде и уступила только в финале представительнице Японии. Взрослая карьера Чернышёвой началась только год назад, и вновь успех! На чемпионате Европы — 2021 Анна принесла России единственное золото, а затем завоевала право выступить на Олимпиаде в Токио на отборочном турнире в Париже.

Судьба проверяет Чернышёву на прочность

Удивительно целеустремлённая российская спортсменка и не думала довольствоваться малым. В Токио она ехала ни много ни мало за победой. И как же обидно, что конец её мечте об олимпийском золоте положила не соперница в честной борьбе, а коварная болезнь. Бедной Анне просто запретили драться.

За нашу спортсменку очень обидно, но если посмотреть на ситуацию философски, то судьба явно проверяют талантливую каратистку на прочность. Так что пожелаем Анне пройти эту проверку и вернуться ещё сильнее. Зачем-то же такие испытания нам даются.