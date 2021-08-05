«Это было страшно». Российский легкоатлет упал в обморок прямо на трассе Олимпиады-2012

Соревнования, обещавшие России чуть ли не гарантированное золото Олимпиады, обернулись настоящим кошмаром. Звёздный российский легкоатлет уверенно шёл к медали, как вдруг потерял сознание и рухнул на асфальт.

Как же вышло, что главный фаворит вместо олимпийского пьедестала оказался в больнице в тяжёлом состоянии?

И почему несчастному российскому спортсмену пришлось долго лежать на раскалённом асфальте в ожидании медицинской помощи?

Поход за вторым олимпийским золотом

В 2012 году спортивная ходьба ещё ассоциировалась с мощью российского спорта, а не с последовавшим допинговым позором. Чемпион Игр в Пекине Валерий Борчин ехал в Лондон за вторым олимпийским золотом. Иначе и быть не могло, ведь за долгий и трудный четырёхлетний цикл представитель знаменитой мордовской школы не проиграл ни одного старта, в котором участвовал. Перед заходом на 20 км в Лондоне тоже ничто не предвещало беды, однако прогнозируемый триумф России превратился в драму.

По ходу дистанции стало ясно, что у российских ходоков есть серьёзная оппозиция в лице китайцев, которые явно использовали командную тактику. Ситуацию усугубила дисквалификация Владимира Канайкина, перебравшего с предупреждениями. Но даже тогда казалось, что огромный опыт и знаменитый стальной характер помогут Борчину обойти на финише дерзких конкурентов. А уж поверить в то, что Валера и вовсе останется без медали, было решительно невозможно.

Страшное падение за километр до финиша

Километра за три до финиша Борчин выглядел неважно, было заметно, насколько тяжело ему даётся решающий отрезок. Но сколько подобных финишей он уже вытащил за свою карьеру!

За пару километров до конца китаец Чэнь Дин предпринял рывок, а Борчин шёл на второй позиции рядом с представителем Гватемалы. Шансы на золото таяли, но миллионы россиян у экранов не унывали: «Обидно, но серебро тоже хорошо».

Но тут произошло то, что заставило забыть о медалях и секундах. Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира и просто скромный мордовский парень Валера Борчин пошатнулся и рухнул как подкошенный на раскалённый лондонский асфальт. У каждого, кто видел это падение, по спине побежали мурашки, ведь за жизнь нашего спортсмена стало по-настоящему страшно.

«Это случилось как раз напротив того места, где я стояла. Валера внезапно упал, голова запрокинулась. Он был без сознания. Это было так страшно. Мы думали, он не дышит», — вспоминала пресс-атташе белорусской сборной, находившаяся рядом с местом происшествия.

Врачи несколько часов откачивали российского легкоатлета

Кошмар продолжался долго. По правилам скорая не могла выехать на соревновательную трассу, а все подъезды к месту падения Борчина были заполнены толпами зрителей. По воспоминаниям разных свидетелей, медики добирались до пострадавшего от 10 до 40 минут. Но в любом случае это непростительно долго, ведь каждая секунда могла стать роковой.

И только когда призёры уже финишировали и радовались медалям, бледно-синего Борчина без сознания и с кислородной маской на лице погрузили в машину скорой помощи и повезли в больницу. Дальше — мучительные часы ожидания, нервы, безысходность и наконец колоссальное облегчение: Валера очнулся после капельниц и даже поел. Официальными причинами произошедшего назвали кислородное голодание и обезвоживание организма.

Естественно, вопиющий инцидент оставил много вопросов. Почему организаторы не обеспечили доступ медиков к участникам одного из самых изматывающих и опасных для здоровья стартов на Олимпиаде? Почему врачи в медицинском центре сначала лечили русского спортсмена парацетамолом, а не ставили ему капельницы? На должном ли уровне проводился контроль за состоянием спортсмена перед стартом?

Гордость России или обманщик?

Сам Борчин признавался, что чувствовал разочарование, поскольку подвёл болельщиков.

«Для меня понятие «патриотизм» — не пустой звук. В конце концов, это моя работа. Я не могу уйти с неё просто так, не могу не довести её до конца. Да физически я практически в порядке, а вот морально… Мне тяжело об этом вспоминать. Как бы там получилось в итоге, была бы медаль или нет — не знаю, но я настраивался именно на такую борьбу. Очень жаль, что не получилось, что подвёл», — говорил спортсмен «Московским новостям».

Тот драматичный старт стал последним в карьере Борчина, а затем его имя фигурировало в новостях в основном в контексте беспрецедентного допингового скандала. В 2015 году Валерия дисквалифицировали на восемь лет. Для одних он по-прежнему чемпион и гордость страны. Для других — обманщик, предавший доверие. Но всё-таки в памяти большинства любителей спорта Борчин останется тем самым русским легкоатлетом, который на пределе возможностей бился за медаль и рухнул без сознания незадолго до финиша.