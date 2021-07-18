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Лёгкая атлетика на Олимпийских играх 2020 в Токио — расписание, фавориты, медали, российские спортсмены

Урезанная сборная. Как выступит на Олимпиаде десятка российских легкоатлетов?
Ангелина Николаева
Как выступит на ОИ 10-ка российских легкоатлетов?
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На Олимпиаде в Бразилии Россию представляла одна только Дарья Клишина, оставшаяся без медалей. Но в Токио награды у наших точно будут.

Среди всех видов спорта, представленных на Олимпиаде в Токио, наибольшее количество медалей будет разыграно в лёгкой атлетике – всего 48 комплектов наград. Вот только состав сборной России сильно урезан из-за санкций, и десять наших спортсменов смогут сразиться лишь за девять золотых наград. Зато эта битва обещает быть для российских болельщиков максимально интересной.

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Великолепная десятка

На Олимпиаде в Токио выступят лишь десять российских легкоатлетов. Всё из-за ограничений международной федерации легкой атлетики, связанных с допинговыми скандалами.

Впрочем, ситуация точно лучше, чем в Рио, где Россию представляла только одна легкоатлетка – прыгунья в длину Дарья Клишина. Хотя для сравнения стоит вспомнить и лондонскую Олимпиаду — 2012, где в состав легкоатлетической сборной России вошли более 90 человек.

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Некоторые называют ограниченный допуск российской легкоатлетической команды к Олимпиаде в Токио локальной победой, другие считают это провалом российской федерации лёгкой атлетики. Но стоит учесть, что в 2020 году ни один из российских легкоатлетов не был допущен к участию в международных соревнованиях, и только в марте 2021 года выдача нейтральных статусов российским спортсменам была возобновлена. Также в марте для России была обозначена квота в 10 человек для участия в Олимпиаде.

Десятка спортсменов, которые будут представлять страну на Играх в лёгкой атлетике, выглядит следующим образом:

Шансы россиян на медали

Первыми из российских спортсменов за медали поборются Илья Иванюк и Михаил Акименко. Соревнования по прыжкам в высоту, где оба спортсмена способны попасть в тройку лучших, пройдут 1 августа.

В мае Илья Иванюк показал лучший результат сезона в мире – 2,37 м. Также он одержал победу на этапе Бриллиантовой лиги в Дохе, где преодолел планку на высоте 2,33 метра.

Михаил Акименко, из-за длительного процесса получения нейтрального статуса, в этом сезоне впервые показал себя только на июльском этапе Бриллиантовой лиги в Монако. С результатом 2,32 м он выиграл золото и превзошёл главного фаворита соревнований из Беларуси Максима Недосекова, который неожиданно не смог преодолеть планку на отметке 2,29 м.

Но надеяться на такую неудачу белорусского спортсмена на Олимпиаде не стоит. В Токио Недосеков будет бороться за победу. Не надо сбрасывать со счетов и чемпиона мира 2019 года Мутаза Баршима. Однако шансы на медали у россиян в этой дисциплине очень высоки.

На Олимпийскую награду в Токио претендует и наша чемпионка мира – 2019 Анжелика Сидорова, которая имеет в активе третий результат сезона в мире в прыжках с шестом. На этапе Бриллиантовой лиги в Монако она стала второй, уступив только американке Кэти Нэйджотт, которая с лучшим мировым результатом в сезоне является одной из главных фавориток на победу в Токио. Победительница Игр в прыжках с шестом у женщин определится 5 августа.

В этот же день, 5 августа, за олимпийскую награду Токио поборется и Сергей Шубенков, который в июне был оправдан после полутора лет разбирательств в деле о его положительной допинг-пробе. Нейтральный статус, необходимый для участия в Играх, он получил в последний момент.

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Сыграть на руку Шубенкову может и то, что один из его главных конкурентов, олимпийский чемпион из Ямайки Омар Маклеод в Токио не поедет. Почему? Там всё довольно смешно: он не выспался перед национальным отбором и в финале стал последним.

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Василий Мизинов, который представит Россию в спортивной ходьбе на 20 км – ещё один претендент на олимпийскую медаль. Главными конкурентами серебряного призёра чемпионата мира – 2019 станут спортсмены из Китая и Японии.

За призовое место способна побороться и прыгунья в длину Дарья Клишина. Дарья была единственной легкоатлеткой из России, которая выступила на Олимпиаде в Рио. Однако там она заняла только девятое место. Впрочем, через год она выиграла серебро чемпионата мира, а результаты текущего сезона позволяют отнести её к числу фаворитов.

Так что награды у россиян где-то да точно будут. Вопрос – какие и сколько?

Ласицкене останется без медали?

Менее очевидны шансы на успех трёхкратной чемпионки мира в прыжках в высоту Марии Ласицкене. В этом сезоне она показала свой худший результат и за несколько месяцев до Олимпиады получила травму, из-за которой была вынуждена пропустить сразу несколько стартов.

С 2016 по 2018 год Мария выиграла 45 турниров подряд. В 2020 никто не сомневался в её прекрасной готовности к Олимпийским играм, однако в этом году ситуация изменилась. Сейчас фаворитами называют 19-летнюю украинку Ярославу Могучих, которая с прыжком на 2,03 является лидером мирового сезона, американку Вашти Каннингем, которая прыгает на 2,02 м и австралийку Николу Макдермотт, показавшую результат 2,01 м на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме.

За девять дней до начала Олимпийских игр в Токио Ласицкене впервые в сезоне смогла прыгнуть на два метра. Остаётся только надеяться, что к Олимпиаде она успеет вернуться в нужную форму, и в Токио мы вновь увидим ту Ласицкене, равных которой ещё совсем недавно в мире не было.

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Также не очевидны шансы на медали Ильи Шкуренёва, Валерия Пронкина и Эльвиры Хасановой.
Но нет сомнений, что каждый из российской десятки будет бороться за медали Олимпиады, участия в которой легкоатлетам России пришлось ждать с 2012 года.

В то же время и каждая медаль будет восприниматься как достижение вопреки – затянувшийся процесс получения нейтральных статусов, выступление без флага и гимна и бесконечные допинговые скандалы не могли не сказаться на состоянии российских легкоатлетов.

Сломило ли это российских спортсменов или только усилило их спортивную злость?

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