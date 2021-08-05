Илья Штокалов так рьяно сражался со своим соперником, что после финиша не мог держаться в каноэ. Хорошо, что рядом были спасатели и медики.

«Я отдал все силы». Российский гребец без чувств упал в воду, но спасатели успели вовремя

Может ли опытный гребец, один из лучших в мире, призёр Олимпиады выпасть из каноэ в воду?

Оказывается, да. Звучит смешно, но на деле это может обернуться настоящей драмой.

За два месяца до Олимпиады-2020 на этапе Кубка мира в Барнауле, который также являлся олимпийской квалификацией, российский гребец Илья Штокалов выпал из каноэ.

Сил не осталось

Илья Штокалов на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро завоевал бронзу в соревнованиях каноэ-одиночек на дистанции 1000 м и планировал повторить свой успех в Токио. На отборе в Барнауле он также участвовал в заплыве на 1000 м. С самого начала гонки был лидером, и только ближе к финишу его соперник, Сергей Тарновский, представляющий Молдавию, начал сокращать отрыв.

Штокалов сделал мощный финишный рывок, но смог закончить дистанцию лишь вторым. От победы его отделила секунда. Илья отдал все свои силы гонке без остатка, а потому сразу после финиша потерял сознание и выпал из каноэ – держаться в лодке он уже просто не мог!

Спасатели на катере сработали быстро, успели достать Штокалова из воды и передали медикам, которые в машине скорой помощи смогли привести спортсмена в чувства.

Все страдания были зря: лицензию на участие в Олимпийских играх — 2020 получил Тарновский, а второе место в заплыве не позволило Штокалову попасть на Игры в Токио.

«Для спортсмена это главное»

После заплыва Штокалов рассказал, что, несмотря на поражение, гонкой он не разочарован.

«Несмотря на то что мне не удалось выиграть и я проиграл в борьбе меньше секунды, самой гонкой я доволен. Я отдал все силы и показал всё, что мог, а для спортсмена это главное. Чтобы после финиша не осталось ни капли сожаления, что мог ещё что-то», – рассказывал гребец.

Любопытно, что именно Тарновскому Штокалов проиграл на последних метрах дистанции на Олимпиаде-2016. В Бразилии молдавский спортсмен обогнал россиянина на 11 сотых секунды и выиграл бронзу. Судьба медали была определена по результатам фотофиниша.

Штокалов тогда стал только четвёртым. Но уже через два дня после финала Сергей Тарновский был дисквалифицирован из-за положительного результата допинг-теста. Его отстранили от соревнований на четыре года, а результат аннулировали. Олимпийская бронза перешла к Илье Штокалову.