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Олимпиада-2021 в Токио, бокс — результаты 6 августа 2021, Магомедалиева проиграла полуфинал и получила бронзу

«Прогуляла весь раунд». Как чемпионка мира из России упустила шанс на золото Олимпиады
Микаил Гусейнов
Олимпиада 2021 в Токио, Бокс
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Магомедалиева ничего не сумела поделать с китаянкой, но есть первая медаль в женском боксе.

Очередной день Олимпийских игр в Токио снова обещал российским фанатам спорта жаркие баталии на боксёрском ринге. Сегодня, 6 августа, в столице Японии борьбу за медали продолжила действующая чемпионка мира Зенфира Магомедалиева. Её соперницей стала обладательница бронзовой награды Олимпиады в Рио Ли Цянь.

Россиянка в полуфинал пробилась достаточно уверенно. На стадии 1/8 финала она победила американку Наоми Грэхем, а в четвертьфинале жертвой Зенфиры стала соперница из Мозамбика — Ради Грамане. Что касается китаянки, то она на пути к полуфиналу также не испытала проблем, единогласным решением судей победив соперниц из Ирландии и Индии. С учётом того, что обе девушки выступали на турнире очень уверенно, дуэль ожидалась интригующей.

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Но на деле всё обернулось не совсем так. Россиянка с ходу попыталась занять центр ринга и начала поддавливать. Но, в отличие от её предыдущих соперниц, Ли Цянь не растерялась из-за прессинга. Китаянка начала грамотно встречать Зенфиру и попадала очень много. Магомедалиева периодически попадала, но не была так точна, как Ли Цянь. Так что первый раунд ушёл в пользу девушки из Поднебесной.

В перерывах между раундами тренеры попытались накачать Магомедалиеву эмоционально, отметив, что она «прогуляла весь раунд». Во втором Зенфира попыталась исправить положение, но кардинально что-то изменить не получалось. Она продолжала идти вперёд, но на этот раз постоянно подключая удары. Невзирая на это, китаянка продолжала грамотную работу на отходах. В середине раунда появилась надежда, что Магомедалиева заберёт раунд, ведь рефери снял с Ли Цянь один балл за удержание соперницы. Но Зенфира скоро отплатила противнице той же монетой и также лишилась балла. После двух раундов Ли явно побеждала.

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С учётом этого в третьем отрезке Магомедалиевой для выхода в финал необходимо было побеждать с явным преимуществом. Но Ли Цянь, понимая, что ведёт по очкам, действовала аккуратно. При случае она вязала соперницу и входила в клинч. При этом китаянка ещё и продолжала грамотно встречать россиянку. В итоге все судьи отдали победу Ли Цянь. Таким образом, девушка пробилась в финал. А Зенфира, ничего не сумев поделать с соперницей, упустила шанс побороться за золото, увы!

Тренеру женской команды по боксу Ивану Шидловскому пришлось признать, что итог схватки закономерен. При этом он подчеркнул, что Магомедалиева не справилась с волнением.

«Поражение закономерное. Вот видите, как получилось: у Зенфиры присутствовало волнение и, исходя из этого, что вышло, то и вышло. И с этим ничего не поделать», — сказал Шидловский.

В любом случае благодарим Зенфиру за прекрасные выступления на Играх. Магомедалиева стала единственной девушкой, принёсшей медаль в боксе на Олимпиаде в Токио.

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Теги Олимпиада 2020 Бокс ОИ-2020 •••

Заглавное фото: РИА Новости

Источник: «Чемпионат»

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