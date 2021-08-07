«В неотложке потерял сознание». Судьба жёстко испытывала на прочность чемпиона Зеновку

Советский и российский пятиборец упустил верную победу на Играх, а через полгода похоронил любимую девушку. Но нашёл в себе силы вернуться.

Советский и российский пятиборец Эдуард Зеновка должен был стать героем Олимпиады-1992. В Барселону он ехал главным фаворитом, победителем двух чемпионатов мира.

Но он ещё не знал, как жестоко судьба будет испытывать его на прочность.

Нелепая случайность

Старт соревнований по пятиборью для Зеновки получился успешным. Россиянин, выступавший в Барселоне за Объединённую команду, уверенно брал свои очки и наращивал преимущество над конкурентами. Оставался последний вид — конный спорт. Ситуация для Эдуарда была максимально простая. Фактически ему нужно было просто не упасть с лошади и хоть как-то добраться до финиша. Задача для спортсмена такого уровня крайне простая.

И тут пришла беда. Конь Зеновки совершенно необъяснимым образом начал дёргаться и споткнулся, в результате чего наш спортсмен рухнул на землю. Нелепая случайность.

Такое бывает, но редко. Но в этот раз пришлось на финал Олимпиады и лишило Эдуарда заслуженной золотой медали. Итоговая бронза при таких раскладах выглядела насмешкой. Не подняла настроение спортсмену и серебряная медаль в командном первенстве.

Фото: Henri Szwarc/Getty Images

Красивая история любви

Но где-то убывает, а где-то прибывает. Проиграв спортивную схватку, Зеновка нашёл счастье в личной жизни. На обратном пути из Барселоны в Москву Эдуард познакомился с красавицей-гимнасткой Оксаной Костиной, у которой на Олимпиаде развернулась своя драма. Её в последний момент отцепили от сборной, взяв на её место украинку Оксану Скалдину.

Костину всё же пустили на Игры по гостевой аккредитации, но смотреть за соревнованиями с трибун было даже больнее. У девушки началась самая настоящая депрессия.

«Я после Олимпиады больше месяца видеть никого не могла. Почти на сто процентов была уверена в том, что морально больше не смогу выйти на помост. Вся эта история таких нервов стоила, а потом вдруг захотелось доказать всем, что могу сделать всё, что захочу!»

Знакомство с Зеновкой подняло девушке настроение. Роман постепенно перерастал в серьёзные отношения. И вот всего через два месяца после Олимпиады Оксана приехала на чемпионат мира по гимнастике в Брюсселе и уничтожила всех конкуренток, взяв пять золотых медалей из пяти возможных. Она доказала, что тренеры были не правы, не пустив её на Игры в Барселоне.

После триумфа на мировом первенстве Костина была невероятно популярна, её приглашали на коммерческие турниры и мероприятия. А она уже мечтала о замужестве, которое было в самых ближайших планах. И, конечно, о детях. Но всё изменилось 11 февраля 1993 года.

«Накройте её чем-нибудь»

В тот день Зеновка прилетел с крупного международного турнира в Австралии, где одержал победу. В полёте россиянин позволил себе отметить успех алкогольными напитками, но уверял, что прилетел в Москву уже полностью трезвым.

«Болтался в воздухе 36 часов. Конечно, в самолете отметил с партнёрами по команде свою победу, но последние 15 часов полета спиртного в рот не брал. Говорю это потому, что слышал потом разговоры, дескать, Зеновка сел за руль нетрезвым. Меня многие видели в аэропорту, и, если бы я действительно был пьяным, разве стал бы сейчас доказывать обратное?» — приводит слова спортсмена «Советский спорт».

В Шереметьево Зеновку встретили друг и Оксана Костина. Они приехали на машине отца Эдуарда. Сначала все вместе отправились в спорткомплекс, потому что у друга Зеновки там была тренировка. За рулём сначала был друг, а потом управление взял Эдуард. Они направились в аэропорт Домодедово, чтобы передать какие-то срочные документы знакомому Костиной.

Зеновка уверял, что ехал небыстро, да и асфальт не был скользким. Он сказал, что просто отвлёкся и вылетел на встречную полосу, где произошла авария с грузовиком.

«Последнее, что помню, — Ксюха, лежащая на снегу, и свой собственный крик: «Накройте её чем-нибудь, ведь ей же холодно...» В неотложке потерял сознание», — вспоминал Зеновка.

Трудный путь наверх

На момент аварии Оксана была ещё жива, однако через несколько часов её сердце остановилось. Эдуард отделался потерей почки. О спорте пришлось забыть. Зеновка ушёл в бизнес, но вскоре почувствовал, что ему не хватает эмоций в жизни, и принял решение вернуться в пятиборье.

Конечно, врачи считали это плохой идеей, однако у спортсмена было своё мнение на этот счёт. Эдуард был настроен решительно и действительно вернулся. Зеновка тренировался днями и ночами и отобрался на Олимпиаду в Атланте. Причём нагрузки в пятиборье резко возросли, так как, согласно новым правилам, все старты проходили в один день.

На Играх-1996 он уже не был фаворитом, но сохранял шансы на золото перед последним видом — бегом. И в какой-то момент даже вышел в лидеры и, казалось, отправился за такой долгожданной победой, которая красиво закрыла бы его драматичную спортивную карьеру.

Но умудрился споткнуться прямо перед финишем и остался с серебром.