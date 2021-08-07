Задача – удержаться в четвёрке медального зачёта. Дадут ли России выиграть ещё два золота?

Уф, какой день! У России семь наград, включая три золота. Но могло быть намного больше!
Если говорить о потерях, то тема номер один – это скандал в художественной гимнастике. От Дины Авериной все в России ждали золота, от Арины – серебра. Но получилось так, что обеих сестёр обошла израильтянка Ашрам. Дина осталась на втором месте, Арина – только на четвёртом. Скандал ещё полыхает, но на результаты он уже никак не повлияет.
В волейболе Россия упустила два золота в честной борьбе. Утром наша пара уступила норвежцам на песке, а вечером парни проиграли французам в зале. Финал в большом волейболе напомнил великий камбэк с Бразилией в 2012-м. Тоже проигрывали 0:2. Тоже вытащили. Но… серебро.
Также в шаге от пьедестала остановились гребцы, прыгуны в воду и женская сборная России по водному поло.
Ну а теперь о приятном.
В борьбе – золото и бронза у Садулаева и Рашидова, соответственно.
В лёгкой атлетике – героическое золото Маши Ласицкене. Это было неподражаемо!
В синхронном плавании – золото в группах. Девочки, вы просто космос!
Одержав три победы за день, Россия и в медальном зачёте Олимпиады после долгого перерыва вернулась на четвёртую строчку. Наша команда сравнялась с Великобританией по количеству побед (по 20), а вот серебряных медалей у нас будет побольше (26 против 21).
Японию с 27 золотыми наградами уже не догнать, в тройку не ворваться, а значит, на последний день Олимпиады задача одна: не позволить британцам отобрать у нас четвёртую строчку.
Сидеть сложа руки и ждать результатов Великобритании российские спортсмены, конечно, не будут. Они сами постараются увеличить свой отрыв в борьбе за четвёртое место. Тем более что и в последний день Олимпиады как минимум одна награда нам гарантирована.
Речь о женском гандболе, где Россия в финале сыграет с Францией. Медальный прогноз «Чемпионата» отдавал нашим девушкам серебро, но хочется верить, что он будет перевыполнен.
Также в медальном плане есть и золото для группы в художественной гимнастике. Но после того, что стряслось в личном многоборье, загадывать просто страшно. Тем более что в первый день соревнований «групповичек» арбитры работали довольно неоднозначно.
А ещё мы надеялись на золото Зенфиры Магомедалиевой в боксе и серебро Дарьи Шмелёвой в спринте на велотреке, но девушки до финалов не дошли. Этих медалей у России не будет.
Заберёт ли Россия два золота в последний день Олимпиады? Или нам не дадут выиграть?
- 7 августа 2021
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