Олимпиада-2020. 8 августа. Гандбол и гимнастика – последние шансы России на золото!

В заключительный день Олимпийских игр — 2020 в Токио будет разыграно 13 комплектов наград.

Россияне будут бороться за золото в художественной гимнастике и гандболе.

Яркая и эмоциональная борьба ждёт болельщиков в финале группового многоборья в художественной гимнастике. С 2000 года россиянки выигрывали золото в этой дисциплине и традиционно являлись фаворитами соревнований. Однако по итогам квалификации команда России заняла только второе место, проиграв Болгарии почти три балла.

В финале борьба за награды начнётся с чистого листа. Остаётся надеяться, что скандальная ситуация, произошедшая в индивидуальном многоборье, в воскресенье не повторится.

В финале олимпийского турнира по гандболу россиянки встретятся с француженками. Российские гандболистки стремятся повторить успех Олимпийских игр — 2016. Тогда в финале им удалось обыграть как раз команду Франции и добыть золотые олимпийские награды.

Ждём повторения этого успеха от российских девушек!

Велогонщик Денис Дмитриев примет участие в четвертьфинале дисциплины кейрин. Бронзовый призёр Олимпиады-2016 в прошедшем 6 августа мужском спринте остановился в шаге от медали и занял только четвёртое место.

Мария Новолодская, которая в паре с Гульназ Хатунцевой выиграла бронзу в мэдисоне на Олимпиаде-2020, представит команду России в дисциплине омниум.

После соревнований состоится торжественная церемония закрытия Олимпийских игр в Токио. Уже известно, что знаменосцем команды России станет борец Абдулрашид Садулаев.

8 августа, воскресенье. День 16-й. Разыгрывается 13 комплектов наград

Расписание финалов

01:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. Марафон

05:00. Художественная гимнастика. Групповое многоборье.

05:30. Баскетбол. Женщины. Финал. США – Япония.

05:45. Велоспорт. Трек. Женщины. Спринт.

06:00. Велоспорт. Трек. Мужчины. Кейрин.

06:25. Велоспорт. Трек. Женщины. Омниум. Гонка по очкам

07:30. Волейбол. Женщины. Финал. Бразилия – США.

08:00. Бокс. Женщины. До 60 кг.

08:15. Бокс. Мужчины. До 63 кг.

08:45. Бокс. Женщины. До 75 кг.

09:00. Гандбол. Женщины. Финал. Россия – Франция.

09:15. Бокс. Мужчины. Свыше 91 кг.

10:30. Водное поло. Мужчины. Греция – Сербия.

Полное расписание соревнований:

00:00. Велоспорт. Трек. Мужчины. Кейрин. 2-й раунд

00:00. Велоспорт. Трек. Женщины. Омниум. IV Гит 500 м

01:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. Марафон

03:00. Волейбол. Женщины. Матч за 3-е место. Республика Корея – Сербия.

03:30. Водное поло. Мужчины. За 7-е место. Черногория – Италия.

03:30. Водное поло. Мужчины. За 5-е место. Хорватия – США.

04:00. Велоспорт. Трек. Женщины. Омниум. I Скрэтч 10 км

04:18. Велоспорт. Трек. Женщины. Спринт. 1/2 финала

04:24. Велоспорт. Трек. Мужчины. Кейрин. 1/4 финала

04:45. Велоспорт. Трек. Женщины. Омниум. II Индивидуальная гонка преследования 3 км

05:00. Гандбол. Женщины. Матч за 3-е место. Норвегия – Швеция.

05:00. Художественная гимнастика. Групповое многоборье.

05:06. Велоспорт. Трек. Женщины. Спринт. За 5-8 места

05:09. Велоспорт. Трек. Мужчины. Кейрин. 1/2 финала

05:20. Велоспорт. Трек. Женщины. Спринт. За 3-е место

05:26. Велоспорт. Трек. Женщины. Омниум. III Гонка на выбывание

05:30. Баскетбол. Женщины. США – Япония.

05:45. Велоспорт. Трек. Женщины. Спринт. Финал

05:51. Велоспорт. Трек. Мужчины. Кейрин. За 7-12 места

06:00. Велоспорт. Трек. Мужчины. Кейрин. Финал

06:25. Велоспорт. Трек. Женщины. Омниум. Гонка по очкам. Финал

07:30. Волейбол. Женщины. Финал. Бразилия – США.

07:40. Водное поло. Мужчины. За 3-е место. Венгрия – Испания.

08:00. Бокс. Женщины. До 60 кг. Финал

08:45. Бокс. Женщины. До 75 кг. Финал

08:15. Бокс. Мужчины. До 63 кг. Финал

09:00. Гандбол. Женщины. Финал. Россия – Франция.

09:15. Бокс. Мужчины. Свыше 91 кг. Финал

10:30. Водное поло. Мужчины. Финал. Греция – Сербия.