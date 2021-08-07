Олимпиада-2020. 8 августа. Гандбол и гимнастика – последние шансы России на золото!

В заключительный день Олимпийских игр — 2020 в Токио будет разыграно 13 комплектов наград.
Россияне будут бороться за золото в художественной гимнастике и гандболе.
Яркая и эмоциональная борьба ждёт болельщиков в финале группового многоборья в художественной гимнастике. С 2000 года россиянки выигрывали золото в этой дисциплине и традиционно являлись фаворитами соревнований. Однако по итогам квалификации команда России заняла только второе место, проиграв Болгарии почти три балла.
В финале борьба за награды начнётся с чистого листа. Остаётся надеяться, что скандальная ситуация, произошедшая в индивидуальном многоборье, в воскресенье не повторится.
В финале олимпийского турнира по гандболу россиянки встретятся с француженками. Российские гандболистки стремятся повторить успех Олимпийских игр — 2016. Тогда в финале им удалось обыграть как раз команду Франции и добыть золотые олимпийские награды.
Ждём повторения этого успеха от российских девушек!
Велогонщик Денис Дмитриев примет участие в четвертьфинале дисциплины кейрин. Бронзовый призёр Олимпиады-2016 в прошедшем 6 августа мужском спринте остановился в шаге от медали и занял только четвёртое место.
Мария Новолодская, которая в паре с Гульназ Хатунцевой выиграла бронзу в мэдисоне на Олимпиаде-2020, представит команду России в дисциплине омниум.
После соревнований состоится торжественная церемония закрытия Олимпийских игр в Токио. Уже известно, что знаменосцем команды России станет борец Абдулрашид Садулаев.
8 августа, воскресенье. День 16-й. Разыгрывается 13 комплектов наград
Расписание финалов
01:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. Марафон
05:00. Художественная гимнастика. Групповое многоборье.
05:30. Баскетбол. Женщины. Финал. США – Япония.
05:45. Велоспорт. Трек. Женщины. Спринт.
06:00. Велоспорт. Трек. Мужчины. Кейрин.
06:25. Велоспорт. Трек. Женщины. Омниум. Гонка по очкам
07:30. Волейбол. Женщины. Финал. Бразилия – США.
08:00. Бокс. Женщины. До 60 кг.
08:15. Бокс. Мужчины. До 63 кг.
08:45. Бокс. Женщины. До 75 кг.
09:00. Гандбол. Женщины. Финал. Россия – Франция.
09:15. Бокс. Мужчины. Свыше 91 кг.
10:30. Водное поло. Мужчины. Греция – Сербия.
Полное расписание соревнований:
00:00. Велоспорт. Трек. Мужчины. Кейрин. 2-й раунд
00:00. Велоспорт. Трек. Женщины. Омниум. IV Гит 500 м
01:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. Марафон
03:00. Волейбол. Женщины. Матч за 3-е место. Республика Корея – Сербия.
03:30. Водное поло. Мужчины. За 7-е место. Черногория – Италия.
03:30. Водное поло. Мужчины. За 5-е место. Хорватия – США.
04:00. Велоспорт. Трек. Женщины. Омниум. I Скрэтч 10 км
04:18. Велоспорт. Трек. Женщины. Спринт. 1/2 финала
04:24. Велоспорт. Трек. Мужчины. Кейрин. 1/4 финала
04:45. Велоспорт. Трек. Женщины. Омниум. II Индивидуальная гонка преследования 3 км
05:00. Гандбол. Женщины. Матч за 3-е место. Норвегия – Швеция.
05:00. Художественная гимнастика. Групповое многоборье.
05:06. Велоспорт. Трек. Женщины. Спринт. За 5-8 места
05:09. Велоспорт. Трек. Мужчины. Кейрин. 1/2 финала
05:20. Велоспорт. Трек. Женщины. Спринт. За 3-е место
05:26. Велоспорт. Трек. Женщины. Омниум. III Гонка на выбывание
05:30. Баскетбол. Женщины. США – Япония.
05:45. Велоспорт. Трек. Женщины. Спринт. Финал
05:51. Велоспорт. Трек. Мужчины. Кейрин. За 7-12 места
06:00. Велоспорт. Трек. Мужчины. Кейрин. Финал
06:25. Велоспорт. Трек. Женщины. Омниум. Гонка по очкам. Финал
07:30. Волейбол. Женщины. Финал. Бразилия – США.
07:40. Водное поло. Мужчины. За 3-е место. Венгрия – Испания.
08:00. Бокс. Женщины. До 60 кг. Финал
08:45. Бокс. Женщины. До 75 кг. Финал
08:15. Бокс. Мужчины. До 63 кг. Финал
09:00. Гандбол. Женщины. Финал. Россия – Франция.
09:15. Бокс. Мужчины. Свыше 91 кг. Финал
10:30. Водное поло. Мужчины. Финал. Греция – Сербия.
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