«Порадовал вой в раздевалке». Историческая победа сборной России на Олимпиаде в Рио

От российских гандболисток не ждали золота, но они завоевали его в драматичной и очень эмоциональной борьбе.

Пять лет назад, на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро женская сборная России по гандболу одержала историческую победу. В последний раз олимпийское золото у нас было в 1980 году в Москве.

Наши девушки входили в число претендентов на медали, однако золота от них не ждали. Но они были великолепны: весь турнир прошли без единого поражения. А ключевой игрой турнира стал даже не финал, который россиянки выиграли спокойно, а полуфинал с Норвегией. Тот матч заставил всю страну переживать. Но наши девушки вырвали в овертайме победу.

В Токио-2020 в полуфинале России снова предстоит сыграть с Норвегией.

«Разозлил допинговый скандал»

Перед турниром в Рио-де-Жанейро золота от россиянок не ждали. Хотя в медали верили.

«Может быть, нас разозлил этот ненавистный допинговый скандал. Естественно, всем хотелось доказать, что Россия – это самая сильная держава», — позже рассказывала олимпийская чемпионка Токио Екатерина Маренникова, вспоминавшая истории с недопуском россиян в Рио.

На групповом этапе россиянки уверенно выиграли пять игр из пяти и заработали максимальное количество очков в двух группах. Команды Южной Кореи, Франции, Швеции, Аргентины и Нидерландов остались позади.

В третьем матче группового этапа с командой Швеции голкипер российской команды Анна Седойкина получила серьёзную травму. Сыграть в оставшихся матчах первый номер команды уже не смогла. В воротах её заменили Виктория Калинина и Татьяна Ерохина.

В четвертьфинале россиянки встретились со сборной Анголы. На Олимпиаде-2012 в Лондоне команда России на этом этапе не смогла пройти Южную Корею. Но Ангола – это всё-таки соперник совершенно иного уровня. Так что в этот раз всё получилось, россиянки победили и прошли в полуфинал, сохранив силы для самых главных матчей олимпийского турнира.

Фото: Pascal Le Segretain/Getty Images

«Меня порадовал вой в раздевалке»

На стадии полуфинала соперницами российской команды стали норвежки — чемпионки двух предыдущих Олимпиад, действующие чемпионки мира и Европы. Но даже эта, сильнейшая в мире команда, не смогла остановить российских гандболисток.

Игра получилась невероятно зрелищной и напряжённой. Россиянки почти всё время вели с разницей в один мяч, но на последних секундах основного времени норвежки сумели перевести игру в овертайм. И лишь в дополнительное время россиянки дожали соперниц – 38:37.

После победы над норвежками россиянки со слезами упали на паркет. Казалось, что в этом матче они оставили все силы и эмоции. И это было очень опасно — ведь впереди битва за золото.

«Что порадовало в игре с норвежками? Меня порадовал вой в раздевалке. Как будто кого-то похоронили. Захожу, спрашиваю: «Чего орём?». Отвечают: «Выиграли!». Надо делать вид, что случайно. А потом выходить и снова побеждать», — позже рассказывал главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов.

Фото: Pascal Le Segretain/Getty Images

«Они просто ходили по площадке»

В финале россиянки встречались с командой Франции. С одной стороны, сборная России уже играла с француженками на групповом этапе и победила. С другой — часто происходит так, что дважды одержать победу над одной и той же командой в течение одного турнира не получается.

Однако нашим девушкам это удалось. Более того, после эмоционального и нервного матча с норвежками финальная игра с Францией показалась практически спокойной.

«С норвежками, конечно, понапряжённее сложилось. Можно было «отлететь» так, что и мимо пьедестала оказаться. Сегодня тоже была нервная игра, но уже чуть полегче. По-моему, к восьмой игре команда Франции подсела так, что в концовке они просто ходили по площадке», — рассказывал Евгений Трефилов.

Со счётом 22:19 команда России победила француженок и завоевала олимпийское золото.

Фото: Pascal Le Segretain/Getty Images

«Мы больше хотели эту медаль»

Евгений Трефилов наконец-то добился своего! В 2008-м он довёл команду до олимпийского финала, где россиянки проиграли Норвегии, в 2012-м команда России вылетела в четвертьфинале. И вот он достиг своей цели — его команда выиграла золото Олимпийских игр.

«Я думаю, что мы просто больше хотели эту медаль. Больше, чем Норвегия, больше, чем Франция, больше, чем кто-либо ещё», — делилась эмоциями чемпионка Олимпиады-2016 Анна Вяхирева.

Правильный настрой, мастерство, характер, желание побеждать — всё сложилось так, как это должно было быть. И наша сборная впервые в истории выиграла золото Олимпиады.