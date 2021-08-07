Россия на Олимпиаде-2020. 8 августа. Где смотреть прямые трансляции финального дня Игр?

Завтра, 8 августа, завершатся Олимпийские игры 2020 года, проходящие в Токио. Сборная России по художественной гимнастике в квалификации заняла второе место. Но в заключительный день Олимпиады российские девушки будут претендовать на золотые медали.
В гандболе женская сборная России проведёт решающий матч с командой Франции. Пять лет назад россиянки впервые в истории стали олимпийскими чемпионками, обыграв в финале француженок. Спустя пять лет наша команда постарается развить золотой успех.
Также в заключительный день Игр мы увидим российских спортсменов в велоспорте. Кроме того, состоится торжественная церемония закрытия Олимпийских игр в Токио.
Где смотреть Игры и как болеть за наших спортсменов? Рассказываем подробно, включая упоминания обо всех каналах. Смотрим и болеем!
8 августа, воскресенье. Последний день
01:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. Марафон. «Матч ТВ», «Матч Арена»
03:00. Волейбол. Женщины. Матч за 3-е место. Сербия – Южная Корея. «Матч Игра»
04:00. Велоспорт. Трек. Предварительные стадии. «Россия 1»
05:00. Гандбол. Женщины. Матч за 3-е место. Швеция – Норвегия. «Матч Арена»
05:00. Художественная гимнастика. Командное многоборье. Финал. «Матч ТВ»
05:30. Баскетбол. Женщины. Финал. США – Япония. «Матч Игра»
05:45. Велоспорт. Трек. Женщины. Спринт. Финал. «Россия 1»
06:00. Велоспорт. Трек. Мужчины. Кейрин. Финал. «Россия 1»
06:25. Велоспорт. Трек. Женщины. Омниум. Гонка по очкам. «Россия 1»
07:30. Волейбол. Женщины. Финал. Бразилия – США. «Матч ТВ»
07:40. Водное поло. Мужчины. Матч за 3-е место. Венгрия – Испания. «Матч Игра»
08:00. Бокс. Женщины. До 60 кг. Сайт Первого канала
08:15. Бокс. Мужчины. До 63 кг. Сайт Первого канала
08:45. Бокс. Женщины. До 75 кг. Сайт Первого канала
09:00. Гандбол. Женщины. Финал. Россия – Франция. Первый канал
09:15. Бокс. Мужчины. Свыше 91 кг. Сайт Первого канала
10:30. Водное поло. Мужчины. Финал. Греция – Сербия. «Матч Игра»
14:00. Церемония закрытия Олимпийских игр. «Россия 1»
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