Россия на Олимпиаде-2020. 8 августа. Где смотреть прямые трансляции финального дня Игр?

Наши спортсмены могут завоевать две золотые награды – следим за финалом в гандболе и ждём художественную гимнастику.

Завтра, 8 августа, завершатся Олимпийские игры 2020 года, проходящие в Токио. Сборная России по художественной гимнастике в квалификации заняла второе место. Но в заключительный день Олимпиады российские девушки будут претендовать на золотые медали.

В гандболе женская сборная России проведёт решающий матч с командой Франции. Пять лет назад россиянки впервые в истории стали олимпийскими чемпионками, обыграв в финале француженок. Спустя пять лет наша команда постарается развить золотой успех.

Также в заключительный день Игр мы увидим российских спортсменов в велоспорте. Кроме того, состоится торжественная церемония закрытия Олимпийских игр в Токио.

Где смотреть Игры и как болеть за наших спортсменов? Рассказываем подробно, включая упоминания обо всех каналах. Смотрим и болеем!

8 августа, воскресенье. Последний день

01:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. Марафон. «Матч ТВ», «Матч Арена»

03:00. Волейбол. Женщины. Матч за 3-е место. Сербия – Южная Корея. «Матч Игра»

04:00. Велоспорт. Трек. Предварительные стадии. «Россия 1»

05:00. Гандбол. Женщины. Матч за 3-е место. Швеция – Норвегия. «Матч Арена»

05:00. Художественная гимнастика. Командное многоборье. Финал. «Матч ТВ»

05:30. Баскетбол. Женщины. Финал. США – Япония. «Матч Игра»

05:45. Велоспорт. Трек. Женщины. Спринт. Финал. «Россия 1»

06:00. Велоспорт. Трек. Мужчины. Кейрин. Финал. «Россия 1»

06:25. Велоспорт. Трек. Женщины. Омниум. Гонка по очкам. «Россия 1»

07:30. Волейбол. Женщины. Финал. Бразилия – США. «Матч ТВ»

07:40. Водное поло. Мужчины. Матч за 3-е место. Венгрия – Испания. «Матч Игра»

08:00. Бокс. Женщины. До 60 кг. Сайт Первого канала

08:15. Бокс. Мужчины. До 63 кг. Сайт Первого канала

08:45. Бокс. Женщины. До 75 кг. Сайт Первого канала

09:00. Гандбол. Женщины. Финал. Россия – Франция. Первый канал

09:15. Бокс. Мужчины. Свыше 91 кг. Сайт Первого канала

10:30. Водное поло. Мужчины. Финал. Греция – Сербия. «Матч Игра»

14:00. Церемония закрытия Олимпийских игр. «Россия 1»