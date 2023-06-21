Коррупционный скандал вокруг Олимпиады-2024: полицейские провели обыски в оргкомитете Игр

Финансовая прокуратура ищет следы преступных схем на миллионы евро. А сами организаторы по привычке обвиняют Россию.

Обыски в оргкомитете Игр!

За 400 дней до зажжения олимпийского огня на стадионе «Стад де Франс» в Париже полиция провела обыски в оргкомитете Игр-2024. Кажется, нас ждёт очередной увлекательный сериал на тему коррупции и конфликта интересов при подготовке к Олимпиаде. А на кону – миллионы евро!

Французская пресса взбудоражена событиями последних дней. Национальная финансовая прокуратура (PNF) подтверждает информацию, которая касается обысков в организационном комитете Олимпиады (COJOP) и компании Solideo. Махинации связаны со строительством объектов летних Игр-2024.

Подозрения связаны с конфликтом интересов, нецелевым использованием государственных фондов и «фаворитизмом». В общем, разговор о серьёзных нарушениях. При этом и оргкомитет, и компания-подрядчик удивительно совпали в своих комментариях о случившихся обысках. Обе организации признали факт столь неожиданного взаимодействия с правоохранительными органами и выразили готовность «всецело содействовать следствию».

Первые ласточки

Итак, тайное стало явным. Утаить подробности от французских СМИ не удалось. L’Equipe сообщает, что обыски проводились в ходе доследственных мероприятий, которые были инициированы ещё в 2017 и 2022 годах.

Le Monde добавляет, что в 2017 году было начато расследование о нецелевом использовании госсредств, непрозрачности конкурса при заключении контрактов. В деле фигурируют COJOP и GIP 2024 (заявочный комитет). Им занимались сотрудники Центрального управления по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми преступлениями французской полиции.

Первые ласточки полетели ещё в 2021-м. О возможных проблемах тогда сообщало антикоррупционное агентство страны (AFA), обнародовав два доклада. Оба были посвящены подготовке к Олимпиаде и работе оргкомитета и компании Solideo. Эксперты агентства обращали внимание на нарушения отчётности и странные коммерческие процедуры, которые вели к появлению «потенциального неконтролируемого конфликта интересов».

В 2022-м же AFA обнаружило возможные нарушения в процессе госзакупок, заключенных COJOP и Solideo.

Другое французское издание Le Figaro на своих страницах пишет, что причин возбуждения дела несколько. Одна из них – иски 10 рабочих к подрядчикам и субподрядчикам. Уточняется, что им не выплачивали заработную плату. Интересно, что строители не имели права на официальную работу во Франции. Но как только оформили необходимые документы, то подняли головы.

Даже тут Россию вспомнили…

И, конечно, всё плохое, что происходит в мире, Запад связывает с Россией. Казалось бы, ну при чём тут наша страна? Однако организаторы Игр в прошлом году называли специальную военную операцию на Украине одной из причин, по которой вырос предполагаемый бюджет Олимпиады (с € 3,98 млрд до € 4,38 млрд). Основной фактор – рост цен на энергоносители. При этом глава оргкомитета Игр Тони Эстанге называл бюджет «сбалансированным».

Тем временем информационное агентство Reuters называет свою версию реального бюджета – это € 8,8 млрд, что вдвое выше заявленных цифр.

Обыски в оргкомитете Игр в Париже прошли на фоне начала работы исполкома Международного олимпийского комитета (МОК). Там, как сообщает ТАСС, заявили, что в курсе событий и следят за развитием ситуации.

А было ли такое раньше?

Коррупция при подготовке к Олимпийским играм уже стала обыденностью, и события последних дней в Париже для мирового сообщества не в новинку.

Далеко за примерами ходить не нужно. Дело о коррупции на Олимпиаде-2020 в Токио ещё продолжается. За последнее время японские суды вынесли несколько обвинительных приговоров. В прошлом году арестовали высокопоставленного сотрудника оргкомитета Харуюки Такахаси, который руководил коррупционной схемой. Всё просто: ты даешь взятку, а взамен получаешь партнёрский статус в обход честного конкурса. Также среди имен, которые фигурируют, – ведущие специалисты компаний, заключивших контракты с организаторами. Конечно, дело влечёт за собой репутационные потери. И прежде всего для Японии. Ранее было известно о планах Страны восходящего солнца побороться за проведение Белой олимпиады в 2030 году. Теперь же это под вопросом.

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Летние игры в Рио-де-Жанейро в 2016 году тоже отметились негативным фоном. Бывшему президенту НОК Бразилии Карлосу Артуру Нузману вынесен приговор – 30 лет колонии! За что? Да всё за то же! Спортивный функционер был признан виновным в коррупции, неуплате налогов и отмывании денег.

За решетку также попал и бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал. В суде он признался, что девять членов МОК получили взятки за голоса при выборе страны-хозяйки игр. Общая сумма оценивается в $ 2,5 млн.