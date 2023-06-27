Первая женщина на десяти (!) Олимпиадах. Просто фантастический рекорд Нино Салуквадзе

На Олимпиаде-2024 в Париже будет твориться история. По всей видимости, там появится первая в истории женщина, принимавшая участие в десяти Играх.

Все шансы установить удивительный рекорд имеет грузинка Нино Салуквадзе, выступающая в стрельбе из пистолета. И это будет просто потрясающе!

Ранний успех в Сеуле-1988

Как это часто бывает у великих атлетов, в спорт Салуквадзе пришла случайно. В детстве Нино была крайне активной девочкой, поэтому мама предложила отдать её в спорт, в стрельбу. Благо её отец Вахтанг был мастером спорта СССР в стрельбе и в прошлом тренер юношеской национальной команды.

Уже в 1986 году Нино стала чемпионкой мира в составе команды и бронзовым призёром в личной дисциплине. На свою первую Олимпиаду Нино поехала в 1988 году, в возрасте 19 лет. В Сеуле она стала настоящим триумфатором: выиграла золото в стрельбе из спортивного пистолета на 25 м и завоевала серебро в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м.

За следующие 35 лет Нино не пропустила ни одной Олимпиады. В 1992 году Салуквадзе отправилась на Игры в составе Объединённой команды. На тот момент спортсменка уже была настоящей легендой: шестикратной чемпионкой мира, трёхкратной чемпионкой Европы. Правда, в Барселоне Нино выступила неудачно: заняла лишь пятое место в стрельбе из спортивного пистолета на 25 м и не прошла в финал в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м.

На последующих Олимпиадах медалей тоже не было: в Атланте грузинка стала пятой и седьмой, в Сиднее – 11-й и 25-й, а в Афинах – восьмой и десятой.

Трогательные объятия в Пекине-2008

Удача улыбнулась Нино спустя 20 лет после первой олимпийской медали. Случилось это в 2008 году, в самый тяжёлый период для её страны – в разгар военного конфликта между Грузией и Россией. Из-за событий в стране грузинская делегация хотела покинуть Игры в Пекине, однако решила остаться. И не зря – 10 августа Салуквадзе завоевала бронзу в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров, первую медаль для Грузии на том турнире. После оглашения результатов Нино заплакала.

А во время награждения она обнялась с россиянкой Натальей Падериной, завоевавшей серебро. Тогда этот жест глава МОК Жак Рогге воспринял как призыв к единству. Вот только в Грузии не все оценили объятия с россиянкой – после Олимпиады Нино, в отличие от других призёров-соотечественников, не спешили приглашать на официальные приёмы и мероприятия.

Рекорд в Токио-2020

В Лондоне-2012 Салуквадзе выступила без особого успеха – 15-е и 33-е места, зато в Рио-2016 снова взбудоражила публику. Дело в том, что в Бразилию 47-летняя Нино поехала вместе со своим сыном, 18-летним стрелком Цотнэ Мачавариани. Это был первый случай в истории, когда на Олимпиаде выступали мать и сын. Что интересно, обоих спортсменов тренировал глава семейства Вахтанг Салуквадзе. 85-летний наставник хотел поехать в Рио, но ему не позволило здоровье. В Бразилии Нино заняла шестое место в стрельбе из малокалиберного пистолета на 25 м и 34-е в стрельбе из пневматики на 10 м. Цотнэ же стал 15-м в стрельбе на 50 м и 25-м в стрельбе на 10 м.

В Токио-2020 Салуквадзе вновь произвела фурор. Результаты оставляли желать лучшего (25-е и 31-е места), но Нино попала во все новостные сводки благодаря новому рекорду. Она стала первой женщиной, посетившей девять (!) Олимпиад. Что интересно, ещё перед Токио 52-летняя спортсменка заявляла, что выступления в столице Японии станут для неё последними.

«Я точно знаю, что девять Олимпиад никто не выдерживает с такой нагрузкой, которая сейчас. Заканчиваю, потому что трудно, — поясняла Нино. — Морально, физически и технически я готова, но глаза постарели. Корпус не могу держать, операцию даже сделала, но поменяла глаз прицеливания, левым стреляю. Легла под нож. Для обычной жизни не требовалась такая операция мне, но для стрельбы мне предложили попробовать. Но не получилось.

Я как локомотив, за которым большой хвост, – если я сейчас брошу, наш вид спорта в Грузии тоже закроется. Мне жалко этих детей, которые четыре, пять, восемь, десять лет занимаются. Надо дать ещё толчок. Если я сейчас всё брошу, они разойдутся – и ещё одна страна в мире выйдет из движения».

Будет ли рекорд в Париже?

Но после Токио Салуквадзе не ушла. Она продолжила тренироваться и в июне 2023 года выступила на Европейских играх, куда, к слову, не пустили россиян. 26 июня в стрельбе из спортивного пистолета Нино заняла четвёртое место и тем самым квалифицировалась на Олимпиаду в Париже.

«За всю историю Олимпийских игр женщины‑спортсменки ещё не выступали на десяти Олимпиадах. Салуквадзе – единственная женщина, которая участвовала в девяти Играх. НОК Грузии поздравляет Нино с этим достижением и желает ей дальнейших успехов», – поздравил спортсменку национальный комитет.

В десяти Олимпиадах участвовал лишь один спортсмен – наездник Иан Миллар. Канадец выступал на всех Играх начиная с 1972 года по 2012 год, за исключением 1980 года, когда турнир в Москве бойкотировался западными странами по политическим причинам. И только в 2019 году знаменитый 72-летний наездник объявил о завершении карьеры.

Чтобы сравняться с Милларом, Салуквадзе нужно лишь доехать до Парижа и выступить там в соревнованиях. До уникального рекорда – рукой подать.