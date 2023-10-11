Новые виды спорта на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе. Опять всё делают в угоду американцам?

Процедура допуска российских атлетов и негативный фон вокруг Игр в Париже не дают расслабиться чиновникам Международного олимпийского комитета в Лозанне. Но, несмотря на это, МОК готовится объявить о новых видах спорта, которые будут представлены в программе Игр 2028 года в Лос-Анджелесе.

Место в семье олимпийских видов спорта в ближайшем будущем, по всей видимости, получат крикет, сквош, лакросс, флаг-футбол и бейсбол.

Как вам такой набор?

Мало того, что для России все эти виды спорта незнакомые, так вообще возможное включение новых дисциплин вызвало нешуточные страсти в оргкомитете ОИ-2028 и комиссии по олимпийской программе. Всё из-за максимального числа спортсменов-участников. Их должно быть не больше 10 500 человек. А почти все новые виды – командные, с большим количеством спортсменов. Так что если в МОК не решат увеличить квоту, то придётся жертвовать медалями в традиционных видах спорта.

Времени на размышления немного. 15 октября в Мумбаи начинается 141-я сессия МОК, и решение должно быть ратифицировано уже там.

Ну а мы давайте разберёмся, что это за виды спорта и кому они нужны.

Бита, мяч и миллионы фанатов

Бейсбол – это, пожалуй, самый известный вид спорта из списка. Игра с мячом и битой, некий двоюродный брат нашей лапты, только выросший в крутую коммерческую структуру с историей, фанатами и миллионными доходами.

Вряд ли стоит отдельно говорить о том, что он крайне популярен в США. Так, например, в 2019 году матчи МЛБ в Соединённых Штатах посетили почти 70 млн человек. Кроме США, позиции бейсбола сильны в Японии, Южной Корее, Доминиканской Республике и Мексике.

сборная США по бейсболу Фото: Yuichi Masuda/Getty Images

Игра с мячом и битой появилась в программе Олимпиад ещё в 1904 году в Сент-Луисе. В Токио-2020 бейсбол тоже был. Тогда золото забрали хозяева.

Нравится игра с битой и мячом, но не нравится бейсбол? Держите крикет!

Это ещё один близкий родственник лапты и бейсбола. Суть та же – лупить по мячу что есть силы и перебегать по полю. Но состав команд другой, форма поля, нюансы правил тоже другие. Ну и исторические традиции различаются.

Подробнее о крикете можно почитать тут: Спортивное достояние Британской империи

Крикет – вид спорта родом из Англии XVI века. Именно британские колонизаторы распространили его по всему миру, но бешеную популярность он обрёл в Индии. Именно там ждут крикета на Олимпиаде больше всего. Ну а МОК, конечно, получит прибыль от масштабного входа на индийский рынок.

Сообщается, что права на трансляцию Игр в Париже Индия приобрела примерно за € 18 млн. Но в случае включения крикета в программу Олимпиады индийцы готовы заплатить и все € 173 млн. Вот и вся нехитрая арифметика.

Сборная Индии по крикету Фото: Daniel Pockett/Getty Images

Ещё один факт для оценки популярности этого вида спорта. Одна из суперзвëзд крикета – капитан сборной Индии Вират Кохли. На поле он отбивает мяч битой, а за его пределами снимается в рекламе. В соцсетях на атлета подписано 260 млн пользователей. Это больше, чем у Неймара и Леброна Джеймса!

Если крикет внесут в программу, то в 2028 году за медали, кроме Индии, почти наверняка будут сражаться Новая Зеландия, Австралия и Англия.

Всё на потеху американцам?

Бейсбола американцам было мало, и они захотели включить в программу летних Игр ещё и флаг-футбол. Это разновидность американского футбола, но чуть облегчённая. В каждой команде по пять игроков и один запасной, игра идёт два тайма по 20 минут на открытом поле. Главное – набрать больше очков, чем у соперника. Их же можно получить при пересечении мячом линии зачётной зоны. К форме каждого из игроков прикреплена лента. И если соперник сорвёт ленту у атакующего, то игра должна быть остановлена.

Главное отличие от классического американского футбола или привычного нам регби – меньше контактов между игроками, особенно жёстких.

Законодателем мод в этом виде спорта считается сборная США. Также в этом виде спорта бал правят Мексика, Италия и Панама – призёры ЧМ-2021.

Ещё один сугубо американский вид спорта – лакросс. Помните американские фильмы, где студенты в шлемах клюшками гоняют мяч? Вот это он!

Ещё 10 лет назад МОК не признавал лакросс в качестве отдельного вида спорта. Там утверждали, что вид спорта недостаточно распространен. Однако времена изменились. Раз в четыре года проходят чемпионаты мира по лакроссу. На ЧМ-2023 победителями стали США. В финале они одолели Канаду.

Сборная США по лакроссу Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Интересно, что эта дисциплина уже была в программе ОИ. Еще в 1904 году лакросс был на Играх и продержался вплоть до следующей Олимпиады. А на Играх 1948 года лакросс был демонстрационным видом.

Единственный нейтральный вид спорта?

В программу Олимпийских игр давно уже стучится сквош.

Это разновидность тенниса, в которой вместо сетки – стена. А игроки, находящиеся с одной стороны, отбивают мяч друг другу от этой стены.

Сквош достаточно популярен по всем миру, имеет свой профессиональный тур, рейтинговую систему, весомые призовые и гендерное равенство. Ну и с точки зрения квоты МОК индивидуальный вид спорта – это то, что нужно.

Игра в сквош Фото: Chris Hyde/Getty Images

В настоящий момент лидером мирового рейтинга и четырёхкратным чемпионом мира является египтянин Али Фараг. На чемпионате мира 2023 года 31-летнему спортсмену тоже не было равных. А вместе с ним на пьедестал мужского турнира поднялись и соотечественники. Правда, Мохаммед Эль Шорбаги, взявший бронзовую медаль, выступал за Англию.

Может показаться, что в этом виде спорта, в отличие от четырёх других, у россиян есть хоть какие-то шансы побороться за высокие места, но это не так. В последние годы наши спортсмены даже не пробивались на чемпионаты мира.

Так что с включением новых видов спорта в соревновательную программу Олимпиады точно станут интереснее. Для кого-то, но не для России.