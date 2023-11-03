Россию в спорте наказали по придуманному поводу. Двойные стандарты МОК во всей красе

Международный олимпийской комитет начал объяснять, чем отличаются его позиции по Израилю и России, и полностью себя выдал.

Нам в России по-прежнему хочется верить, что Международный олимпийский комитет всё ещё не потерял рамки приличия и в отношении спортсменов из России и Беларуси руководствуется какими-то жёсткими принципами и правилами. Но на днях появилось подтверждение, что это не так.

Мы не будем подробно сравнивать конфликты, не будем разбирать, кто на какой земле и какими методами добивается победы. Но очевидно одно: Израиль начал проведение некой, скажем так, особой военной операции. Параллели с СВО, которую Россия ведёт с весны 2022-го, очевидны.

Но если российские спортсмены были повально отстранены от международных соревнований почти во всех видах спорта, а за компанию с ними наказали ещё и белорусов, которые активно и массово в СВО участия не принимают, то израильтян МОК взял под опеку и призывает их не дискриминировать.

Позицию МОК можно прочитать по ссылке: МОК предостерёг спортсменов от дискриминации соперников на фоне событий в Секторе Газа

Главная мысль в заявлении представителя МОК такая: «Спортсмены не могут нести ответственность за действия своих правительств».

Интересно, щёлкнуло ли что-то в голове представителей МОК, когда они готовили это заявление, вспомнили ли они про решение по российским спортсменам, которое полностью противоречит этой позиции?

Скорее всего, нет. А зачем?

На следующий день Международный олимпийский комитет объяснил, в чём разница между израильскими и российскими спортсменами. Вышло неловко.

«Принятые меры и рекомендации МОК являются следствием начала СВО российской армией во время Олимпийских и Паралимпийских игр в Пекине-2022. Это было нарушением действовавшего олимпийского перемирия и олимпийской хартии», – приводит ответ МОК «Матч ТВ».

Сборная России на ОИ-2022 с нейтральным флагом Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Смешно, что представители Международного олимпийского комитета в очередной раз, не моргнув глазом, перевирают содержание своего ключевого документа. В олимпийской хартии нет понятия «олимпийское перемирие» и нет пунктов, которые Россия бы нарушила, начав СВО в тот или иной срок.

Вопросы войны и мира затронуты только в п. 4 главы «Миссия и роль МОК»: «Роль МОК заключается в том, чтобы сотрудничать с компетентными общественными и частными организациями и органами с тем, чтобы поставить спорт на службу человечества, способствуя тем самым борьбе за мир».

Притянуть сюда нарушение чего-то Россией решительно невозможно.

Но даже если предположить, что древнегреческое правило об олимпийском перемирии было бы прописано в документах и Россия, начав СВО, формально бы его нарушила, принцип «спортсмены не отвечают за действия своих правительств» должен был сохраниться и вступить в силу. МОК бы тут же отстранил ОКР, убрал флаг, но позволил бы россиянам выступать. И в силу действующих правил такое решение было бы справедливым.

Но ни правил, ни справедливости по отношению к России и Беларуси нет. Спортсменов из наших стран, получается, наказали по придуманному поводу.

Потому что надо было как-то навредить.

Двойные стандарты МОК не вызывают уже никаких сомнений. На Олимпиаду в Париж в 2024-м россиян на бесправных условиях, может быть, и пустят, но с таким Международным олимпийским комитетом нам не по пути.