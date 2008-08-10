Сборная России по спортивной гимнастике вышла в финал

Женская сборная России попала в финал квалификации олимпийского турнира по спортивной гимнастике с третьим результатом, набрав сумму 244,40 баллов. Кроме россиянок, за медали 13 августа поспорят сборные Китая, США, Румынии, Австралии, Франции, Бразилии и Японии.