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Неймар проигнорировал журналистов после победы футбольной сборной Бразилии

Неймар проигнорировал журналистов после победы футбольной сборной Бразилии
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Нападающий «Барселоны» Неймар проигнорировал журналистов после победы сборной Бразилии над командой Гондураса в полуфинальном матче футбольного олимпийского турнира.

Как сообщает корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер, часть журналистов в ответ кричала Неймару «бууу». Другие поблагодарили его за игру, даже несмотря на отказ рассказать о самом быстром голе в истории Олимпиады — Неймар отличился уже на 14-й секунде.

Сборная Бразилии победила команду Гондураса со счётом 6:0. В финале бразильцы сыграют с немцами или нигерийцами.

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