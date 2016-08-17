Неймар проигнорировал журналистов после победы футбольной сборной Бразилии

Нападающий «Барселоны» Неймар проигнорировал журналистов после победы сборной Бразилии над командой Гондураса в полуфинальном матче футбольного олимпийского турнира.

Как сообщает корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер, часть журналистов в ответ кричала Неймару «бууу». Другие поблагодарили его за игру, даже несмотря на отказ рассказать о самом быстром голе в истории Олимпиады — Неймар отличился уже на 14-й секунде.

Сборная Бразилии победила команду Гондураса со счётом 6:0. В финале бразильцы сыграют с немцами или нигерийцами.