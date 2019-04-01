Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
СКА — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Летняя Олимпиада / Новости /

Франция примет отборочный турнир Олимпиады-2020 по регби-7

Франция примет отборочный турнир Олимпиады-2020 по регби-7
Летняя Олимпиада / Регби-7

13–14 июля в Коломье (Франция) состоится европейский отборочный турнир по регби-7 среди мужских сборных, сообщает World Rugby.

За право сыграть на Олимпийских играх 2020 года в Токио сразятся 12 команд. Российская команда пока не гарантировала себе участия в отборе. Для попадания во Францию сборной России нужно войти в девятку лучших по итогам московского этапа чемпионата Европы, который пройдёт 22–23 июня.

За путёвку на Олимпийские игры поспорят также две лучшие команды из второго дивизиона и одна – из третьего.

Ранее сборной России предстоит принять участие в отборочном турнире Мировой серии сезона-2019/20, который пройдёт в Гонконге с 5 по 7 апреля. В рамках подготовки к нему команда в составе 23 игроков провела сбор на острове Фиджи.

Источник: World Rugby Сообщить об ошибке
Комментарии (0)
Новости. Летняя Олимпиада
Все новости RSS
Партнерский контент