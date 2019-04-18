Кот-ушанка и медведь-неваляшка стали талисманами олимпийской сборной России

Сегодня, 18 апреля, были презентованы талисманы российской олимпийской команды. Ими стали кот в виде шапки-ушанки и медведь, являющийся матрёшкой-неваляшкой. Создателем маскотов стала студия Артемия Лебедева.



«До настоящего момента у «Команды России» не было своего маскота, а теперь есть сразу два!» — говорится в «твиттере» Олимпийского комитета России.

Имена для маскотов будут выбраны позднее.

«Медведь стойко ассоциируется с Россией как на международном уровне, так и у самих россиян. Медведь — это и Москва-80, и Сочи-2014. Наш Медведь — не просто медведь, а одновременно неваляшка и матрешка. Он никогда не стоит на коленях — у него их попросту нет.

Второй талисман — обыкновенный русский кот, напоминающий и манула, и сибирскую рысь, и снежного леопарда. Чтобы добавить русскости, он ещё и шапка-ушанка", — говорится на сайте студии Артемия Лебедева.

До старта Олимпийских игр 2020 года талисманы будут присутствовать на соревнованиях с участием сборной России. Летние Олимпийские игры пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года в Токио (Япония).