Квалификационный турнир по настольному теннису на Игры-2020 пройдёт в России

Исполком Европейского союза настольного тенниса утвердил Россию в качестве страны — хозяйки квалификационного турнира в личном разряде на Олимпийские игры — 2020 в Токио.



Соревнования планируется провести с 8 по 12 апреля 2020 года в олимпийском комплексе «Лужники». Помимо России турнир хотели принять Португалия, которая перед решающим голосованием сняла свою заявку, и Испания.



Как отметил первый вице-президент Олимпийского комитета России, председатель попечительского совета ФНТР Игорь Левитин, данное решение свидетельствует о признании России как страны, где активно развивается настольный теннис и где готовы экспериментировать с правилами ради привлечения большего числа зрителей.



«Сегодня чемпионат планеты играется несколькими мячами, для их подбора привлекаются молодые люди, как в большом теннисе. Это позволяет сократить время матчей и увеличить интригу. Об этом мы говорили на заседаниях Международной федерации настольного тенниса ещё лет пять назад. Кстати, чемпионаты России уже давно проводятся именно так.



Хотел бы поздравить поклонников и любителей настольного тенниса с предстоящим турниром в Москве, где мы увидим лучших теннисистов Европы», — приводит слова Левитина сайт ОКР.