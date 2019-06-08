Президент ОКР оценил перспективы российских спортсменов на ОИ-2020 в Токио

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков выразил мнение, что на Олимпиаде 2020 года национальная команда способна попасть в тройку лидеров медального зачёта.
«Мы подробно изучили статистику выступления российских атлетов за последнее время. На данный момент около ста из них имеют шансы бороться за награды. В связи с этим наша главная задача заключается в том, чтобы подготовить их к соревнованиям в Токио. Учитывая результаты страны на чемпионатах мира 2017—2018 годов, у нас действительно неплохой потенциал. Что касается предыдущих Олимпийских игр, то на них три из десяти потенциальных медалистов оправдали надежды. Предполагается, что в 2020 году это соотношение возрастёт до 50%. Этого будет достаточно, чтобы войти в тройку лидеров общего зачёта.
Мы, традиционно, завоёвываем золотые медали в синхронном плавании, художественной гимнастике, спортивной борьбе, фехтовании, дзюдо. В принципе, в Рио-де-Жанейро именно в них россияне и добились самых больших успехов. И сейчас эти спортсмены продолжают прогрессировать. Кроме того, число дисциплин, в которых мы можем составить конкуренцию, продолжает расти.
Как вы знаете, самыми медалеёмкими видами являются плавание и лёгкая атлетика, поэтому за ними мы следим особенно пристально. И в последнее время отечественные пловцы стали завоёвывать всё больше наград, в том числе высшего достоинства, на чемпионатах мира. Важно и то, что Россия — лидер по количеству дисциплин, в которых наши атлеты поднимаются на пьедестал почёта", — цитирует Позднякова «RT на русском».
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