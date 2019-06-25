Брейк-данс включён в программу летних Олимпийских игр 2024 года в Париже

Сессия Международного олимпийского комитета (МОК) одобрила включение брейк-данса в программу летних Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция), информирует официальный сайт организации.

Кроме того в программу соревнований предварительно включены скейтбординг, скалолазание и сёрфинг. Медали в этих видах спорта впервые будут разыграны на Олимпиаде-2020 в Токио.

Окончательное решение исполком МОК примет в декабре 2020 года.

«Все четыре вида спорта, которые предложил оргкомитет, полностью соответствуют олимпийской повестке 2020 года. Программа соревнований станет более разнообразной. Это даст возможность наладить контакт с молодым поколением», — заявил глава МОК Томас Бах.

Олимпийские игры 2024 года в Париже состоятся с 24 июля по 11 августа.