Брейк-данс включён в программу летних Олимпийских игр 2024 года в Париже
Сессия Международного олимпийского комитета (МОК) одобрила включение брейк-данса в программу летних Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция), информирует официальный сайт организации.
Кроме того в программу соревнований предварительно включены скейтбординг, скалолазание и сёрфинг. Медали в этих видах спорта впервые будут разыграны на Олимпиаде-2020 в Токио.
Окончательное решение исполком МОК примет в декабре 2020 года.
«Все четыре вида спорта, которые предложил оргкомитет, полностью соответствуют олимпийской повестке 2020 года. Программа соревнований станет более разнообразной. Это даст возможность наладить контакт с молодым поколением», — заявил глава МОК Томас Бах.
Олимпийские игры 2024 года в Париже состоятся с 24 июля по 11 августа.
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