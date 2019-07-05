Экс-губернатор Рио рассказал о крупных взятках Попову и Бубке

Россиянин Александр Попов и украинец Сергей Бубка получили деньги за голоса в пользу Рио-де-Жанейро при выборе места проведения летних Олимпийских игр 2016 года, сообщил экс-губернатор штата Сержио Кабрал.
«Я не знал, чего ждать от очень сильного европейского лобби на выборах. Глава Национального олимпийского комитета Бразилии Артур Нузман поворачивается ко мне и говорит: «Сержио, я хочу тебя познакомить с президентом IAAF Диаком, он даст нам серьезное преимущество», — приводит слова Кабрала UOL.
По словам Кабрала, он заплатил действующему на тот момент главе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (iAAF) Ламину Диаку $ 1,5 млн за пять или шесть голосов в пользу Рио. На эти деньги были куплены голоса девяти членов МОК, среди которых были россиянин Александр Попов и украинец Сергей Бубка. Попов с 2000 по 2016 год был членом МОК, на данный момент россиянин является почетным членом МОК, не имеющим права голоса. Бубка с 2008 года является действующим членом организации.
Председатель НОК Карлос Артур Нузман был арестован в октябре 2017 года в рамках операции, начатой в сентябре, когда в его доме и в штаб-квартире НОК Бразилии были проведены обыски. Функционер подозревался в даче взятки в размере $ 2 млн.
Бубка – советский и украинский спортсмен-легкоатлет по прыжкам с шестом. Первый в мире человек, прыгнувший выше 6 метров. Чемпион Олимпийских игр (1988), шестикратный чемпион мира.
Попов — советский и российский пловец, четырёхкратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, 21-кратный чемпион Европы.
- 5 июля 2019
-
01:10
- 26 июня 2019
-
14:53
- 25 июня 2019
-
19:51
- 8 июня 2019
-
13:23
- 1 июня 2019
-
10:13
- 27 апреля 2019
-
12:44
- 18 апреля 2019
-
15:08
-
11:51
- 17 апреля 2019
-
12:30
- 16 апреля 2019
-
13:24
- 10 апреля 2019
-
13:00
- 1 апреля 2019
-
20:54
- 31 марта 2019
-
23:00
- 27 марта 2019
-
23:18
-
15:57
- 20 марта 2019
-
12:53
- 18 марта 2019
-
18:25
- 13 марта 2019
-
12:45
- 28 февраля 2019
-
13:37
- 20 февраля 2019
-
10:22
- 19 февраля 2019
-
09:26
- 12 февраля 2019
-
18:16
- 7 февраля 2019
-
21:07
- 6 февраля 2019
-
19:02
- 15 января 2019
-
13:41
- 26 декабря 2018
-
11:58
- 18 декабря 2018
-
11:04
- 5 декабря 2018
-
16:00
- 4 декабря 2018
-
10:32
- 1 декабря 2018
-
18:38
- 28 ноября 2018
-
13:11
- 26 ноября 2018
-
18:07
- 1 сентября 2016
-
09:18
- 30 августа 2016
-
04:57
-
01:38