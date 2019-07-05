Бывший глава ОКР выразил поддержку Попову в связи с обвинениями во взятке
Бывший глава Олимпийского комитета России Александр Жуков заявил о поддержке четырёхкратного олимпийского чемпиона по плаванию Александра Попова, обвинённого в получении взятки.
«Я доверяю Попову. Я не слышал ничего про взятки. Доверие к Попову есть. Должен ли Попов подавать в суд? Мне кажется, лучше у Попова спрашивать», — цитирует Жукова «РБК».
Ранее бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал сообщил, что некоторые члены Международного олимпийского комитета, в том числе Попов, получили деньги в обмен на голоса на выборах столицы ОИ-2016. Попов является почётным членом МОК.
Сам Попов утверждает, что на выборах отдал свой голос за другой город. В ходе голосования на сессии МОК в 2009 году Рио-де-Жанейро опередил Мадрид, Чикаго и Токио.
Попов: взятка? Я даже не голосовал за Рио-де-Жанейро
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