Чепиков — об обвинении Попова в получении взятки: это невозможно

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону, а ныне депутат Госдумы Сергей Чепиков считает Александра Попова непричастным к получению взятки во время выборов столицы Игр-2016.
«Я знаю Попова как честного и порядочного человека, отзывчивого друга. Мы не раз принимали участие в его турнирах на Кубок Александра Попова. Он очень много делает для развития плавания и развития детского спорта. Поэтому мне кажется, что такие обвинения не обоснованы. В ситуации с Поповым это невозможно.
Мы сами видим, что дискредитация нашей страны много кому выгодна. Давление на Россию продолжается — на Западе никому не нужна такая большая, сильная и независимая страна. У нас существуют разногласия по культурным, семейным ценностям и другим направлениям. Мы не идём в ногу с европейскими странами и с Соединёнными Штатами, поэтому это будет продолжаться, но нужно быть готовыми», — приводит слова Чепикова «Газета.ru».
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