МОК начал расследование в связи с обвинениями в коррупции Попова и Бубки

Международный олимпийский комитет (МОК) инициировал расследование в отношении россиянина Александра Попова, украинца Сергея Бубки и других членов организации в связи с обвинениями в получении взяток при выборе столицы Олимпиады 2016 года.

«Глава комиссии по этике и соответствию МОК незамедлительно отреагировал на утверждения бывшего губернатора штата Рио Сержио Кабрала, который уже отбывает тюремный срок за коррупцию. Он связался с членами МОК, упомянутыми в показаниях.

МОК полностью заинтересован в решении любых проблем, в том числе тех, которые относятся ко времени, предшествующему реформам по Agenda 2020. С помощью этих реформ МОК перевернул страницу в вопросе добросовестного управления, в частности процедуры выборов олимпийских столиц», — приводит сообщение пресс-службы МОК агентство ТАСС.

Бубка отверг обвинения в коррупции при выборе столицы Олимпиады 2016 года