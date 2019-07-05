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МОК начал расследование в связи с обвинениями в коррупции Попова и Бубки

МОК начал расследование в связи с обвинениями в коррупции Попова и Бубки
Летняя Олимпиада 0

Международный олимпийский комитет (МОК) инициировал расследование в отношении россиянина Александра Попова, украинца Сергея Бубки и других членов организации в связи с обвинениями в получении взяток при выборе столицы Олимпиады 2016 года.

«Глава комиссии по этике и соответствию МОК незамедлительно отреагировал на утверждения бывшего губернатора штата Рио Сержио Кабрала, который уже отбывает тюремный срок за коррупцию. Он связался с членами МОК, упомянутыми в показаниях.

МОК полностью заинтересован в решении любых проблем, в том числе тех, которые относятся ко времени, предшествующему реформам по Agenda 2020. С помощью этих реформ МОК перевернул страницу в вопросе добросовестного управления, в частности процедуры выборов олимпийских столиц», — приводит сообщение пресс-службы МОК агентство ТАСС.

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