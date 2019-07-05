МОК начал расследование в связи с обвинениями в коррупции Попова и Бубки

Международный олимпийский комитет (МОК) инициировал расследование в отношении россиянина Александра Попова, украинца Сергея Бубки и других членов организации в связи с обвинениями в получении взяток при выборе столицы Олимпиады 2016 года.
«Глава комиссии по этике и соответствию МОК незамедлительно отреагировал на утверждения бывшего губернатора штата Рио Сержио Кабрала, который уже отбывает тюремный срок за коррупцию. Он связался с членами МОК, упомянутыми в показаниях.
МОК полностью заинтересован в решении любых проблем, в том числе тех, которые относятся ко времени, предшествующему реформам по Agenda 2020. С помощью этих реформ МОК перевернул страницу в вопросе добросовестного управления, в частности процедуры выборов олимпийских столиц», — приводит сообщение пресс-службы МОК агентство ТАСС.
- 5 июля 2019
-
13:49
-
12:59
-
11:25
-
10:02
-
01:10
- 26 июня 2019
-
14:53
- 25 июня 2019
-
19:51
- 8 июня 2019
-
13:23
- 1 июня 2019
-
10:13
- 27 апреля 2019
-
12:44
- 18 апреля 2019
-
15:08
-
11:51
- 17 апреля 2019
-
12:30
- 16 апреля 2019
-
13:24
- 10 апреля 2019
-
13:00
- 1 апреля 2019
-
20:54
- 31 марта 2019
-
23:00
- 27 марта 2019
-
23:18
-
15:57
- 20 марта 2019
-
12:53
- 18 марта 2019
-
18:25
- 13 марта 2019
-
12:45
- 28 февраля 2019
-
13:37
- 20 февраля 2019
-
10:22
- 19 февраля 2019
-
09:26
- 12 февраля 2019
-
18:16
- 7 февраля 2019
-
21:07
- 6 февраля 2019
-
19:02
- 15 января 2019
-
13:41
- 26 декабря 2018
-
11:58
- 18 декабря 2018
-
11:04
- 5 декабря 2018
-
16:00
- 4 декабря 2018
-
10:32
- 1 декабря 2018
-
18:38
- 28 ноября 2018
-
13:11