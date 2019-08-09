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Свищёв: обозначение Южных Курил частью Японии — целенаправленная акция

Свищёв: обозначение Южных Курил частью Японии — целенаправленная акция
Летняя Олимпиада 0

Президент Федерации кёрлинга России, депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Свищёв прокомментировал инцидент, связанный с тем, что на сайте Олимпиады-2020 Япония обозначила Южные Курилы своей территорией.

«Я думаю, что указание южных Курил в составе Японии на официальном сайте Олимпиады расценивать как непреднамеренную ошибку нельзя. На мой взгляд, это целенаправленная акция, которой руководство Японии стремится ускорить переговорный процесс с Россией», — цитируют Свищёва «РИА Новости».

Он посоветовал Токио в первую очередь руководствоваться дипломатическими мерами.

Кликнув на участок карты, можно рассмотреть конкретные населённые пункты, где пройдут праздничные мероприятия в честь предстоящих Игр. Участок с Южными Курилами увеличить нельзя.

Олимпиада в Токио состоится с 24 июля по 9 августа 2020 года.

На сайте Олимпиады-2020 Япония обозначила Южные Курилы своей территорией
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